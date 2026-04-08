Perú

Corte de agua para este viernes 10 abril: conoce cuáles son las zonas afectadas y los horarios

Se recomienda a los vecinos reunir agua previamente en envases higiénicos y correctamente cerrados para prevenir dificultades mientras dure la suspensión del suministro

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Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.
Sedapal recomendó a la población almacenar agua potable antes del inicio del corte programado - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció que este 10 de abril diversos distritos de Lima Metropolitana enfrentarán una interrupción programada del servicio de agua potable, tanto en viviendas como en comercios. La medida responde a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, con el objetivo de mejorar la infraestructura y fortalecer la seguridad del suministro en la capital.

Según comunicó la empresa estatal a través de sus plataformas digitales, el corte se realizará de manera escalonada y se extenderá durante varias horas en los sectores previamente notificados.

La institución exhortó a los vecinos y responsables de establecimientos comerciales a tomar las precauciones necesarias, almacenando agua suficiente para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de restricción.

Las autoridades recordaron que estas acciones forman parte de un plan integral para garantizar la calidad y continuidad del servicio en el mediano plazo. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer los horarios y zonas específicas afectadas por la suspensión temporal.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Andina.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Breña

  • Urb. Chacra Colorada, Cercado, C.R. Breña
  • Cuadrante: Av. Zorritos, av. Alfonso Ugarte, plaza Bolognesi, av. Arica, jr. Gral. Varela, jr. Huántar y todas las calles interiores a este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Ate

  • A. H. Señor de Muruhuay - Esquema Zevallos
  • A. H. Horacio Zevallos Grupo J
  • Calle D Mz. C, C1, E, D

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • Urb. Mayorazgo
  • Urb. La Merced

Inicio del corte: 12 m (viernes)

Finalización del corte: 1 a. m (sábado)

Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.
Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.

Lurigancho

  • A.H. Terrazas Santa María Matabuey - E_Carapongo Cuadrante:
  • A.H. Santa María Alta de Huachipa
  • Av. Los Claveles, Los Girasoles
  • Santa María de Huachipa
  • Asoc. Solidaridad
  • Asoc. Luis Bueno
  • Agrup. Familiar Cerro Santa María del Señor de Cachuy

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. Mártires del Periodismo

Hora: 10 a. m. - 11:55 p. m.

A.H. Mártires del Periodismo

  • Urb. San Ignacio
  • APV Santa Elizabeth I
  • APV Ganimedes
  • A. H. P.I. Nuevo Amanecer Sect Santa Rosa Ampliación
  • A. H. Fray Martín de Porres
  • A. H. 18 de Junio
  • Plaza Vea
  • Agru. El Trébol
  • A. H. Señor de Luren
  • A. H. P.I. Nuevo Amanecer Sector Paraíso
  • A. H. P.I. Nuevo Amanecer Sector Villa Florida
  • Agru. Señor de La Esperanza
  • A. H. 23 de Octubre
  • AF 31 de Marzo
  • AF 24 de Mayo
  • Agru. 18 de Junio

Hora: 10 a. m. - 11:55 p. m.

Sedapal programó corte de agua para este 10 de abril - Créditos: Andina.
Sedapal programó corte de agua para este 10 de abril - Créditos: Andina.

La Molina (parcialmente)

Área comprendida: Entre la av. La Fontana, av. La Universidad, jr. Las Tipuanas, av. Raúl Ferrero; límite con el A.H. Viña Alta; límite con urb. Las Lomas de La Molina Vieja 1era y 2da etapa; límite con coop. viv. Constructores; límite urb. Portada del Sol 3era etapa; límite urb. Praderas de La Molina, límite distrital Santiago de Surco.

Área comprendida: entre av. Melgarejo, límite distrital de Ate, límite distrital Cieneguilla, límite distrital Pachacamac, límite con el A.H. Huertos de La Molina y la av. La Molina.

Inicio del corte: 12 m (viernes)

Finalización del corte: 1 p. m (sábado)

Santa Anita (parcialmente)

Área comprendida: Entre av. De La Cultura, carretera Central, av. Colectora Industrial, av. Huancaray, urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Inicio del corte: 12 m (viernes)

Finalización del corte: 1 a. m (sábado)

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