Al borde de la extinción: desaparece más del 70% del pelícano peruano

SERFOR lidera la defensa del pelícano peruano, amenazado por la Influenza Aviar H5N1 y la pérdida de hábitat.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), consiguió la aprobación de una acción concertada para la conservación del pelícano peruano (Pelecanus thagus).

Esta decisión se tomó durante la Decimoquinta Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias (COP15 CMS), celebrada en Brasil entre el 23 y el 29 de marzo de 2026.

La propuesta, impulsada conjuntamente por Perú, Chile y Ecuador, responde a la drástica reducción de al menos un 70% en la población del pelícano peruano en las últimas décadas.

Este descenso está vinculado a fenómenos ambientales, como El Niño, que afecta la disponibilidad de anchoveta, su principal alimento, y a amenazas humanas como la sobrepesca y la captura incidental. Además, la epidemia de Influenza Aviar H5N1 desde 2022 ha provocado alta mortalidad y afectado la reproducción de la especie.

Acciones coordinadas y enfoque trinacional para la conservación

Con la aprobación de la acción concertada, los países del área de distribución del pelícano peruano trabajarán de manera articulada en la implementación de medidas conjuntas.

Entre ellas figura la creación de una mesa de trabajo trinacional, la estandarización de protocolos de monitoreo y censos poblacionales, la identificación de zonas clave de reproducción y alimentación, y la coordinación con autoridades y comunidades para reducir los impactos sobre la especie.

El acuerdo permitirá además fortalecer la generación de información científica, promoviendo la toma de decisiones basadas en datos actualizados y evidencia técnica.

El trabajo conjunto busca enfrentar amenazas que trascienden fronteras nacionales y asegurar la supervivencia de esta especie endémica del Gran Ecosistema de la Corriente de Humboldt.

Perú, Chile y Ecuador implementan mesa de trabajo compartida para estandarizar protocolos y fortalecer la conservación del pelícano peruano.

Importancia ecológica y económica del pelícano peruano

“El pelícano peruano es una especie clave para la economía nacional, ya que contribuye a la formación del guano de islas, un recurso fundamental para la agricultura orgánica del país”, destacó Marco Arenas, director de Gestión del Patrimonio de Fauna Silvestre del SERFOR.

La protección de la especie tiene un impacto directo en la sostenibilidad de la agricultura y en la conservación de los ecosistemas marinos y costeros.

La delegación peruana participó activamente en la COP15 respaldando también planes regionales y la inclusión de otras especies migratorias en los apéndices de la Convención.

Esta comitiva estuvo liderada por el SERFOR y con apoyo de la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO), el Ministerio del Ambiente, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y la Cancillería.

Perú reafirma su compromiso internacional con la biodiversidad

Con la aprobación de esta acción concertada, Perú fortalece su compromiso con la conservación de especies migratorias y la cooperación internacional, de acuerdo con el comunicado de SERFOR.

La CMS, bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es el único acuerdo global especializado en la conservación de especies migratorias, sus hábitats y rutas de migración.

El organismo peruano, como punto focal nacional, supervisa y orienta la aplicación de la Convención y mantiene el enlace con sus homólogos en otros Estados Miembros.