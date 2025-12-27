Melissa Klug revela que su hijo mayor con Jefferson Farfán se mudará a Estados Unidos para seguir sus estudios superiores.

El joven Adriano, actualmente estudiante de Administración en Lima, planea realizar un intercambio académico tras cumplir la mayoría de edad en 2026.

La empresaria peruana Melissa Klug confirmó en una reciente entrevista que su hijo mayor con Jefferson Farfán, Adriano, se mudará a Estados Unidos para estudiar Finanzas y Administración. “Sí, él quiere estudiar finanzas, administración en Estados Unidos. Estamos viendo ya todo para que postule y haga el intercambio, porque aquí está en la universidad estudiando administración”, señaló Klug a Trome, destacando el proceso de preparación para el intercambio académico que su hijo planea realizar tras cumplir la mayoría de edad en febrero de 2026.

La decisión de Adriano abre una nueva etapa en la familia, marcada por la inminente partida de su primogénito varón al extranjero para continuar con su formación profesional, destacando el entusiasmo familiar ante la decisión del joven, quien actualmente estudia Administración en una reconocida universidad limeña. En ese contexto, Klug subrayó el crecimiento acelerado de sus hijos: “Jeremy tiene 13 años y ya me alcanzó, está de mi tamaño, mis hijos crecieron muy rápido. Me da más pena ahora que pase el tiempo”, declaró.

Acerca de la vida familiar y los cambios que representa esta etapa, Melissa Klug admitió sentir un fuerte impacto emocional. “Sí, mis hijas son adultas, tienen su camino hecho, mis hombrecitos extenderán sus alas y solo me quedaré con Cayetana, después de sentir tantas risas en casa, tanto ruido, el silencio va llegando”, expresó la empresaria. Agregó que, pese a la nostalgia, entiende que “es parte de la vida y que tengo su amor por siempre”.

En lo relativo a Jeremy, su segundo hijo con Farfán, Klug resaltó su desarrollo y la orientación deportiva que muestra. “Jeremy está metido en el fútbol, ganando campeonatos”, afirmó , sin precisar si el adolescente ha considerado también una carrera profesional fuera del deporte.

El tránsito familiar hacia una nueva etapa fue un tema recurrente en sus recientes publicaciones en redes sociales, donde la empresaria compartió: “Mis hijos, mis latidos, mi mayor bendición. Y tú, Cayetana, la más pequeñita, llegaste a envolvernos a todos en un amor más grande en esta Navidad”.

En cuanto a la relación con Jefferson Farfán, Klug abordó la logística y el costo de los estudios en el extranjero de Adriano en entrevistas pasadas, indicando que corresponderá al exfutbolista cubrir los gastos: “Farfán tendría que encargarse de cubrir los gastos de su hijo en el extranjero”, recordó a Magaly TV: la firme. Aunque la comunicación entre los padres de Adriano no fue fácil en el pasado, se registró una mejora reciente en beneficio del joven: “Todo indica que la situación habría mejorado por el bienestar de Adriano Farfán”, detalló.

El entorno familiar de Melissa Klug permanece bajo el escrutinio público. Recientemente, la empresaria celebró Navidad junto a Jesús Barco y sus hijos, reflejo de un ambiente de reconciliación tras semanas de rumores sobre su separación. Las imágenes compartidas en redes sociales y la cobertura certificaron la convivencia, aunque sin declaraciones concluyentes sobre el futuro sentimental de la pareja.

El lujoso regalo que recibió el hijo de Melissa y Farfán cuando cumplió 17 años

La relación con la exposición mediática de sus hijos ha sido considerada por Klug en torno a situaciones como los lujosos regalos que Farfán entrega a sus hijos. Sobre el automóvil BMW que recibió Adriano por su cumpleaños número 17, enfatizó a América Hoy: “No me incomoda que Jefferson Farfán haga regalos costosos a los hijos que tenemos en común, para mí lo más importante es la felicidad de Adriano y Jeremy”. Añadió: “Si bien no me centro en el valor material de los obsequios, sí disfruto de ver a mis hijos emocionados con lo que reciben”.

Melissa Klug opinó sobre el costoso regalo que Jefferson Farfán le hizo a su hijo | América Hoy - América TV

Finalmente, la empresaria subrayó la importancia del vínculo con sus hijos a través de mensajes como el que dedicó públicamente a Adriano por su cumpleaños: “Feliz cumple, mi primer amor, hombrecito, mi vida. Te deseo un mundo de cosas maravillosas. Que Dios te proteja siempre y me permita estar muchísimos años más acompañándote en esta vida tan difícil. Te amo, mi amor. ¡Felices 17!”, publicó en redes sociales, ratificando la solidez de la relación madre e hijo en medio de los cambios familiares y las expectativas de futuro.