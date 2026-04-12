ONPE denunciará penalmente a empresa a cargo del transporte de material electoral por retrasos

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador electoral peruano distribuye material a los colegios electorales antes de las elecciones, en Lima, Perú, 11 de abril 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que tomará acciones legales y penales contra la empresa que estuvo a cargo del transporte del material electoral por no cumplir con lo acordado, generando retraso en la instalación de mesas de sufragio.

“La empresa contratada, ‘Servicios Generales Galaga’, no cumplió con el compromiso de ‘entregar de manera oportuna el material, equipos informáticos electorales e implementos para el simulacro y sufragio desde la Gerencia de Gestión Electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país y hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao’”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con la institución electoral, la empresa Servicios Generales Galaga no contó con la cantidad requerida de vehículos para completar a tiempo las últimas entregas de material electoral, la misma que inició el viernes 10 de marzo.

“La ONPE expresa sus más sinceras disculpas por los inconvenientes que este problema ha ocasionado y ratifica que continuará esforzándose por garantizar que todos los locales de votación cuenten con lo necesario para llevar a cabo el proceso y así los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio”, se lee.

A través del comunicado, la ONPE también recordó que debido a los retrasos el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó la ampliación del horario de votación hasta las 6:00 de la tarde y que las mesas se podrán instalar hasta las 2:00 de la tarde.

ONPE adopta acciones contra empresa proveedora.

Anuncian medidas contra jefe de la ONPE

María Teresa Cabrera, presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), anunció el 12 de abril de 2026 que propondrá la apertura de un proceso disciplinario contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por la demora en la instalación de mesas de votación durante las Elecciones Generales 2026.

También adelantó que propondrá una revisión de la ratificación de Corvetto pese a que la JNJ no tiene competencia constitucional para reabrir procedimientos ya concluidos. Las funciones de la JNJ se limitan a nombrar, sancionar y ratificar jueces y fiscales de todos los niveles, así como a los titulares de la ONPE y Reniec. Solo en 2020, y de forma excepcional mediante una ley del Congreso, el organismo pudo revisar procesos anteriores por presuntas irregularidades del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Ya durante la jornada de elecciones generales, la ONPE dispuso que el horario de votación se extendiera hasta las 18:00 en todo el país tras detectar retrasos en la instalación de mesas en distritos de Lima Metropolitana, según detalló la entidad. Así lo anunció el propio Corvetto tras pedir las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”.

La ONPE informó que la demora afectó a 75 instituciones educativas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, lo que equivale al 0,72 % de los 10.336 locales habilitados a nivel nacional. Según el ente electoral, la empresa Servicios Generales Galaga, encargada del traslado de material electoral en Lima Metropolitana, incumplió sus obligaciones, lo que obligó a ejecutar un plan de contingencia.