Perú

ONPE denunciará penalmente a empresa a cargo del transporte de material electoral por retrasos

Servicios Generales Galaga no contó con la cantidad requerida de vehículos para transportar el material electoral, reveló la entidad electoral

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador electoral peruano distribuye material a los colegios electorales antes de las elecciones, en Lima, Perú, 11 de abril 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador electoral peruano distribuye material a los colegios electorales antes de las elecciones, en Lima, Perú, 11 de abril 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que tomará acciones legales y penales contra la empresa que estuvo a cargo del transporte del material electoral por no cumplir con lo acordado, generando retraso en la instalación de mesas de sufragio.

“La empresa contratada, ‘Servicios Generales Galaga’, no cumplió con el compromiso de ‘entregar de manera oportuna el material, equipos informáticos electorales e implementos para el simulacro y sufragio desde la Gerencia de Gestión Electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país y hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao’”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con la institución electoral, la empresa Servicios Generales Galaga no contó con la cantidad requerida de vehículos para completar a tiempo las últimas entregas de material electoral, la misma que inició el viernes 10 de marzo.

“La ONPE expresa sus más sinceras disculpas por los inconvenientes que este problema ha ocasionado y ratifica que continuará esforzándose por garantizar que todos los locales de votación cuenten con lo necesario para llevar a cabo el proceso y así los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio”, se lee.

A través del comunicado, la ONPE también recordó que debido a los retrasos el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó la ampliación del horario de votación hasta las 6:00 de la tarde y que las mesas se podrán instalar hasta las 2:00 de la tarde.

ONPE adopta acciones contra empresa proveedora.
ONPE adopta acciones contra empresa proveedora.

Anuncian medidas contra jefe de la ONPE

María Teresa Cabrera, presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), anunció el 12 de abril de 2026 que propondrá la apertura de un proceso disciplinario contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por la demora en la instalación de mesas de votación durante las Elecciones Generales 2026.

También adelantó que propondrá una revisión de la ratificación de Corvetto pese a que la JNJ no tiene competencia constitucional para reabrir procedimientos ya concluidos. Las funciones de la JNJ se limitan a nombrar, sancionar y ratificar jueces y fiscales de todos los niveles, así como a los titulares de la ONPE y Reniec. Solo en 2020, y de forma excepcional mediante una ley del Congreso, el organismo pudo revisar procesos anteriores por presuntas irregularidades del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Ya durante la jornada de elecciones generales, la ONPE dispuso que el horario de votación se extendiera hasta las 18:00 en todo el país tras detectar retrasos en la instalación de mesas en distritos de Lima Metropolitana, según detalló la entidad. Así lo anunció el propio Corvetto tras pedir las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”.

La ONPE informó que la demora afectó a 75 instituciones educativas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, lo que equivale al 0,72 % de los 10.336 locales habilitados a nivel nacional. Según el ente electoral, la empresa Servicios Generales Galaga, encargada del traslado de material electoral en Lima Metropolitana, incumplió sus obligaciones, lo que obligó a ejecutar un plan de contingencia.

Temas Relacionados

ONPEServicios Generales GalagaElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Peruana busca con lupa a su candidato en la enorme cédula electoral: “Quiero hacer un voto totalmente responsable”

Una electora en Ayacucho explicó que acudió a las urnas con una lupa para identificar correctamente a su candidato en la cédula electoral y evitar confusiones durante el sufragio. “Quiero estar segura por quién estoy votando”, afirmó

Peruana busca con lupa a su candidato en la enorme cédula electoral: “Quiero hacer un voto totalmente responsable”

Kilométricas filas, caos y desesperación de los peruanos por demoras de más de seis horas para votar en las Elecciones 2026

Miles de ciudadanos en Lima soportaron largas horas de espera bajo el sol y en condiciones precarias por la demora en la apertura de las mesas electorales, ocasionada por la falta de material de votación. La crisis alcanzó a distritos clave de la capital y obligó a las autoridades a extender el horario de sufragio en una jornada marcada por la indignación y la incertidumbre

Kilométricas filas, caos y desesperación de los peruanos por demoras de más de seis horas para votar en las Elecciones 2026

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está repleta de compromisos en el ámbito europeo y sudamericano, con presencia de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

La atleta peruana se subió a lo más alto del podio y conquistó su cuarta medalla de oro mundial, consolidando una carrera brillante

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

ONPE culpó a Galaga SAC por retraso en mesa de votación: empresa cobró más de S/6 millones por traslado

Fueron 75 locales de votación en Lima Metropolitana, ubicados en distritos del sur los que resultaron afectados por el incumplimiento de la empresa distribuidora

ONPE culpó a Galaga SAC por retraso en mesa de votación: empresa cobró más de S/6 millones por traslado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña votó en Trujillo y esperará resultados en Lima: “Confío que pasaremos a segunda vuelta”

César Acuña votó en Trujillo y esperará resultados en Lima: “Confío que pasaremos a segunda vuelta”

Renzo Reggiardo exige renuncia de Piero Corvetto de la ONPE y pide ampliar votación hasta las 8 p.m.

Elecciones 2026 EN VIVO: ONPE amplía horario de votación hasta las 18:00 horas por demoras en la instalación de mesas

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Presidenta de la JNJ propondrá proceso disciplinario contra Piero Corvetto e incluso revisión de su ratificación

ENTRETENIMIENTO

Así votaron los integrantes de La Granja VIP: Pablo Heredia y Pati Lorena permanecieron en el encierro

Así votaron los integrantes de La Granja VIP: Pablo Heredia y Pati Lorena permanecieron en el encierro

Gisela Valcárcel, Ernesto Pimentel, Mónica Delta y más artistas muestran su lado cívico en las elecciones 2026

Bad Bunny sorprendió con mensaje a Perú en el día de las elecciones 2026: “Perú es clave, gracias por recibirme con tanto amor”

Artistas instan a peruanos a sufragar a conciencia en estas elecciones 2026: “No votes en blanco ni vicies tu voto”

La hija de Ricardo Belmont marca distancia: Kristen Belmont desmiente a Keiko Fujimori sobre su relación con Kyara Villanella

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Luis Ramos reveló que tiene una ‘deuda’ con ‘Pepe’ Soto: “Le dije que iba a llegar a Alianza Lima a darle el título”

Sebastián Aranda empieza a sobresalir en FK Auda: notable asistencia en partido contra BFC Daugavpils