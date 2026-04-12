Las claves de las Elecciones 2026 de hoy en Perú: consejos para una votación responsable y evitar multas

Incorporar algunas pautas esenciales no solo facilita una participación ordenada, sino que también ayuda a evitar equivocaciones que podrían invalidar el voto o derivar en sanciones innecesarias. Foto: IPAE

En una jornada electoral marcada por la alta competencia y la amplia oferta de candidatos, participar en las elecciones presidenciales de 2026 implica más que cumplir con una obligación legal. El contexto actual, con una fuerte dispersión del voto y una ciudadanía que aún muestra dudas al momento de elegir, hace que cada decisión individual tenga un impacto significativo en el resultado. Por ello, informarse con anticipación y acudir a votar con claridad sobre las reglas del proceso se vuelve indispensable para ejercer el derecho al sufragio de manera efectiva.

Además, este proceso presenta particularidades que elevan el nivel de atención que deben tener los electores. Desde una cédula más extensa hasta normas estrictas sobre el comportamiento durante la jornada, cada detalle puede influir tanto en la validez del voto como en la posibilidad de evitar sanciones. En ese escenario, adoptar ciertas prácticas básicas permite no solo participar de forma ordenada, sino también prevenir errores que podrían anular la elección o generar multas innecesarias.

Informarse antes de decidir

Uno de los primeros pasos para una votación responsable es conocer a los candidatos más allá de los mensajes de campaña. Revisar hojas de vida, antecedentes y propuestas en plataformas oficiales ayuda a comparar opciones con mayor criterio. En un escenario con múltiples postulantes, este ejercicio permite reducir la incertidumbre y tomar una decisión más consciente, evitando optar por alternativas basadas únicamente en percepciones superficiales o información incompleta.

A ello se suma la necesidad de evaluar críticamente los contenidos que circulan, especialmente en entornos digitales. La campaña ha tenido una fuerte presencia en redes sociales, donde también proliferan datos falsos o engañosos. Contrastar fuentes y verificar información se convierte, así, en una práctica clave para no ser influenciado por versiones distorsionadas.

Ocho de los 35 candidatos que compiten por la presidencia de la República en las Elecciones 2026 de Perú, donde los peruanos enfrentan un complejo balotaje para elegir a su próximo líder.

Acudir temprano para evitar contratiempos

Presentarse con anticipación en el local de votación puede marcar la diferencia entre una experiencia ágil y una jornada complicada. Aunque el horario se extiende desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., la afluencia suele concentrarse en determinadas horas, generando largas filas. Ir temprano permite reducir tiempos de espera y facilita un tránsito más ordenado dentro del recinto.

Uno de los aspectos iniciales para ejercer un voto informado es indagar sobre los candidatos más allá de la propaganda electoral. Foto: Municipalidad de Miraflores

Llegar con margen también ayuda a resolver imprevistos, como cambios de local o dificultades para ubicar la mesa asignada. En un proceso que moviliza a millones de ciudadanos, estos inconvenientes son posibles, por lo que contar con tiempo adicional evita contratiempos que podrían poner en riesgo la participación.

Evita cualquier forma de propaganda

Durante el día de la elección rige la prohibición de realizar actividades proselitistas. Esta medida busca garantizar que cada ciudadano emita su voto sin presiones externas ni influencias de último momento. Promover a un candidato en las inmediaciones de los centros de votación o dentro de ellos no solo está restringido, sino que también puede afectar la neutralidad del proceso.

La ausencia de propaganda en esta etapa responde a la necesidad de preservar un entorno ordenado y equilibrado. La jornada electoral está diseñada para que el votante decida en un espacio libre de interferencias, tras un periodo previo en el que las campañas ya han difundido sus propuestas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido una serie de restricciones para las Elecciones Generales 2026 en Perú. Conoce cuáles son las prohibiciones sobre propaganda política, reuniones, publicación de encuestas y la famosa 'ley seca', así como las severas sanciones por incumplimiento.

Prestar atención a la cédula electoral

Uno de los mayores retos de estas elecciones es el formato de la cédula, que incluye varias columnas para elegir distintas autoridades. Esta estructura exige identificar correctamente cada sección antes de marcar, ya que un error puede invalidar el voto.

La recomendación es revisar con detenimiento la hoja antes de emitir la decisión. La presencia de numerosos símbolos y organizaciones políticas puede generar confusión, por lo que ubicar con claridad la opción elegida resulta fundamental. Un descuido en la ubicación o en la selección puede llevar a marcar una alternativa distinta a la deseada.

Uno de los principales desafíos de estos comicios radica en el diseño de la cédula, que presenta múltiples columnas destinadas a seleccionar diferentes cargos. Foto: Transparencia Electoral

¿Cómo marcar correctamente el voto?

Para que el sufragio sea válido, es necesario seguir reglas específicas. Solo se aceptan marcas con una cruz o un aspa dentro del recuadro correspondiente. Si el trazo se sale del espacio, se emplean otros símbolos o se realizan anotaciones adicionales; el voto puede ser considerado nulo.

También es importante recordar que cada columna corresponde a una elección distinta. Marcar más de una opción en una misma categoría o hacer señales indebidas puede anular el voto en ese segmento. Por ello, tomarse unos segundos para verificar cada selección antes de depositar la cédula es una práctica clave.

Multas y consecuencias por incumplir

El voto es obligatorio en el país, y no participar tiene un costo económico. Las sanciones varían según el distrito y pueden ir desde S/ 27,50 hasta S/ 110. En el caso de quienes fueron designados como miembros de mesa y no cumplen con esa función, la multa asciende a S/ 275, lo que representa un impacto mayor.

En las próximas elecciones, no cumplir con tu deber cívico de votar tiene un costo. Descubre en este video los montos de las multas según tu distrito, que van desde S/ 27.50 hasta S/ 110.00. Además, entérate de la sanción especial si fuiste elegido miembro de mesa y no asistes.

No pagar estas penalidades puede generar restricciones en trámites administrativos, como gestiones notariales o la renovación de documentos. Aunque existen mecanismos para justificar la inasistencia, estos deben realizarse dentro de los plazos establecidos y con sustento válido. En caso contrario, la deuda se mantiene vigente.