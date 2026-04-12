Keiko Fujimori votó en colegio de San Borja, su local abrió dos horas después de lo previsto

La candidata Keiko Fujimori ejerció su derecho al voto en su local de votación en San Borja. El video muestra el momento en que ingresa a la cámara secreta, deposita su cédula en el ánfora y se retira saludando a la prensa. - Canal N

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, emitió su voto en la Institución Educativa Libertador San Martín en San Borja tras una demora de dos horas en la apertura de su local de votación, provocada por problemas logísticos y técnicos que afectaron el inicio de la jornada electoral en diversos distritos de Lima. La demora generó expectativa y tumultos en los alrededores del colegio, donde decenas de periodistas y simpatizantes aguardaban la llegada de la excongresista.

Jornada accidentada en San Borja

La postulación de Keiko Fujimori a la presidencia del Perú por cuarta vez estuvo marcada este domingo 12 de abril por una espera inusual en su local de sufragio. La candidata acudió al mediodía al colegio Libertador San Martín, ubicado en San Borja, para votar en la mesa 059318, luego de que los responsables de su aula reportaran demoras con el software electoral.

El local, destinado a cientos de electores, abrió finalmente sus puertas a las 9 de la mañana, dos horas después del horario oficial fijado para el inicio de la votación. Este retraso obligó a Fujimori a permanecer en su domicilio hasta que se subsanaran los inconvenientes. A su arribo al colegio, la candidata fue recibida por una multitud de periodistas y simpatizantes. El ingreso y la salida de Fujimori estuvieron marcados por aglomeraciones, aunque la candidata eligió no brindar declaraciones extensas tras ejercer su derecho al voto.

Horas antes, Fujimori agradeció que la ONPE extendiera el horario de apertura de mesas hasta las 2 de la tarde y el cierre hasta las 6 de la tarde para garantizar la participación de la población.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronuncia sobre las demoras en la instalación de mesas de votación a nivel nacional y exige a las autoridades electorales la ampliación del horario para garantizar el derecho a sufragio de todos los ciudadanos.

Problemas en la apertura de mesas y entrega de material electoral

El caso del colegio de San Borja reflejó una tendencia observada en diferentes puntos de Lima y otras localidades peruanas, donde los miembros de mesa y suplentes debieron esperar por la llegada del material electoral y la habilitación de las aulas. Desde las 6 de la mañana, miles de ciudadanos se presentaron para instalar las mesas de votación y permitir la participación de los electores, pero la distribución de los insumos —incluidos ánforas, cédulas y dispositivos informáticos— se vio retrasada.

El principal problema radicó en la demora de la entrega del material electoral por parte de empresas contratadas por la ONPE. En distritos como Santiago de Surco, San Bartolo y Pucusana, así como en zonas del sur de Lima Metropolitana, muchos locales permanecieron cerrados durante horas, recortando el plazo efectivo para que la ciudadanía pudiera sufragar.

La ONPE reconoció los problemas logísticos y anunció la implementación de un plan de contingencia ante el incumplimiento de la empresa encargada del traslado. Los locales más afectados suman 75 instituciones educativas, equivalentes al 0,72% del total de centros de votación habilitados en el Perú. En el resto del país, la jornada electoral avanzó con normalidad.

“El material está siendo trasladado y arribará aproximadamente a las 8 de la mañana”, indicó la organización electoral, aunque la espera se prolongó en varios puntos más allá de ese horario.

Peru’s presidential candidate Keiko Fujimori waves as she leaves after voting during the general election, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El desayuno electoral de Keiko Fujimori

Como parte de la tradición electoral peruana, Keiko Fujimori inició la jornada en Huachipa con su desayuno electoral, acompañada por sus hijas y colaboradores cercanos. Previamente, visitó la tumba de sus padres en el cementerio Campo Fe, en el mismo distrito. Durante el desayuno, la candidata expresó confianza en el desarrollo del proceso y exhortó a la ciudadanía a participar con serenidad y esperanza.

“Ellas son mi motivación, mi fuerza, en los momentos más difíciles siempre fueron esa luz al final del túnel”, afirmó la candidata sobre sus hijas. Durante el encuentro estuvieron presentes dirigentes de Fuerza Popular como Luis Galarreta y Miguel Torres, quienes asistieron con sus familias.

Fujimori destacó que su partido ha respetado los resultados en procesos anteriores y pidió serenidad a los demás candidatos. “Creo que en estos momentos lo que se necesita es serenidad, sabiduría y prudencia”, declaró, subrayando los cambios en la elección de 2026, como la conformación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la observación internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

Keiko Fujimori vota en San Borja - Latina N oticias

La candidata recordó también la trayectoria política de su familia y la continuidad de los desayunos electorales desde la década de 1990. “He estado en el de 1990, 1995, 2011, 2016, 2021 y este año. Seis veces”, compartió ante los asistentes. El acto refuerza la presencia sostenida de la familia Fujimori en la vida política peruana.

La elección presidencial de 2026 en Perú se desarrolla bajo el sistema de doble vuelta, por lo que si ningún candidato supera el 50% de votos, se convocará una segunda ronda. La ONPE amplió los horarios de votación para compensar los retrasos y permitir la máxima participación ciudadana.