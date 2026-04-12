Jorge Nieto: perfil del candidato de Buen Gobierno que todavía puede llegar a la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

Su plan de gobierno ha puesto énfasis en fortalecer las instituciones, enfrentar la criminalidad y actualizar el funcionamiento del aparato estatal. Foto: PUCP

El avance de Jorge Nieto Montesinos hacia la segunda vuelta presidencial marca uno de los movimientos más llamativos del actual proceso electoral. El exministro de Cultura y Defensa logró posicionarse en un escenario caracterizado por la dispersión del voto y el desgaste de las organizaciones políticas tradicionales, consolidando una candidatura que apela a la experiencia técnica y a la reforma del Estado.

Su propuesta se ha centrado en reforzar la institucionalidad, combatir la inseguridad y modernizar la gestión pública. En las semanas previas a los comicios, su crecimiento en las encuestas lo llevó a salir del grupo de candidatos con menor visibilidad y a disputar espacios entre las principales preferencias del electorado.

Un partido propio con identidad simbólica

Jorge Nieto postula por el Partido del Buen Gobierno, agrupación que creó en 2023 con la intención de ofrecer una alternativa distinta dentro del sistema político. La organización se identifica con un símbolo que combina un sol de color rojo sobre fondo amarillo, acompañado de un diseño gráfico inspirado en elementos de la tradición andina.

La propuesta visual del partido toma como referencia las ilustraciones del cronista indígena Guamán Poma de Ayala. Esta elección busca reforzar una conexión con raíces prehispánicas y proyectar una identidad vinculada a lo autóctono, una línea que también se refleja en la tipografía utilizada por la organización.

Estrategia y discurso en campaña

Durante la campaña, Nieto ha intentado diferenciarse como una opción técnica en medio de un clima de desconfianza hacia los partidos tradicionales. Su discurso ha puesto énfasis en la necesidad de reconstruir la institucionalidad y fortalecer el rol del Estado como eje de gobernabilidad.

En las semanas previas a la votación, su alza en las encuestas le permitió salir del grupo menos visible y disputar los primeros lugares. Foto: Ministerio de Defensa

En sus intervenciones, ha cuestionado decisiones del Congreso y advertido sobre el debilitamiento del Ejecutivo, en un contexto de alta inestabilidad política. Además, ha insistido en la importancia de generar consensos y evitar medidas que puedan afectar el equilibrio de poderes.

A diferencia de otras candidaturas con mayor exposición mediática, su estrategia ha sido más sobria, priorizando la experiencia en gestión pública.

Formación académica y primeros años

Jorge Nieto Montesinos nació el 29 de octubre de 1951 en Arequipa y es sociólogo de profesión. Su trayectoria combina el trabajo académico con la participación en espacios de análisis y consultoría en temas sociales y políticos.

Cursó estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el grado de bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Posteriormente, realizó una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y continuó estudios doctorales en el Colegio de México.

Experiencia en el sector público

Su paso por el Estado se consolidó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En 2016 fue designado ministro de Cultura y luego asumió la cartera de Defensa, cargo que desempeñó hasta 2018.

Su trayectoria en el sector público se afianzó durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. En 2016 fue nombrado titular del Ministerio de Cultura y posteriormente pasó a encabezar el sector Defensa. Foto: Sudaca

Durante su gestión en Defensa, participó en la articulación de acciones frente al fenómeno de El Niño costero, en un contexto de emergencia nacional. Además, ha desarrollado labores como consultor en organismos internacionales y fue representante del Perú ante la Unesco, con enfoque en gobernabilidad y políticas públicas.

De independiente a líder partidario

La trayectoria política de Nieto ha tenido etapas discontinuas. En sus inicios estuvo vinculado a espacios de izquierda, aunque posteriormente mantuvo una posición independiente durante varios años.

Su incursión más reciente en la política partidaria se concretó con la fundación del Partido del Buen Gobierno en 2023. Desde entonces, se ha convertido en su principal figura y vocero, liderando la propuesta con la que compite en las elecciones de 2026.

En procesos anteriores, como el de 2021, postuló al Congreso como invitado en otra agrupación, sin lograr obtener representación parlamentaria.

Situación legal y cuestionamientos

De acuerdo con su declaración jurada presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Nieto no registra sentencias penales ni civiles en su contra.

Según la declaración jurada que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, Nieto no cuenta con condenas ni procesos penales o civiles en su historial. Foto: Sudaca

Sin embargo, su nombre ha sido mencionado en investigaciones preliminares vinculadas a presuntos aportes a campañas políticas. Estos casos se encuentran en etapa de indagación y el candidato ha negado cualquier irregularidad.

Patrimonio e ingresos declarados

En su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones, el candidato reporta un patrimonio inmobiliario superior al millón de dólares. En total, declaró cinco inmuebles ubicados tanto en Perú como en México, cuyo valor conjunto asciende a USD 1.081.596.

En el país, consignó tres propiedades: dos en la urbanización El Silencio, en Punta Hermosa, valorizadas en aproximadamente USD 190.350 y USD 181.746, además de un predio en Lurín estimado en USD 247.500. En el extranjero, declaró un inmueble en Ciudad de México por alrededor de USD 363.000 y otro en Acapulco cercano a los USD 99.000.

Un reportaje televisivo difundido en marzo de 2026 por el programa Contra Corriente de Willax informó sobre un inmueble en Miraflores que no habría sido incluido en su declaración jurada. Según ese informe, se trataría de un departamento con una medida de embargo municipal.

En cuanto a ingresos, Nieto consignó una renta anual aproximada de S/ 180.000, sin detallar su origen. También declaró la posesión de una camioneta Honda Pilot del año 2011, valorizada en cerca de S/ 50.000.

El plan de gobierno de Jorge Nieto se organiza sobre tres ejes principales: el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el impulso a la reactivación económica y la actualización del aparato estatal. Foto: difusión

Propuestas clave de gobierno

El plan de gobierno de Jorge Nieto se estructura en torno a la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la modernización del aparato estatal. En materia de seguridad, plantea implementar “Zonas Seguras Integradas” que articulen a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, además de incorporar inteligencia artificial en la prevención del delito.

En el ámbito económico, propone diversificar la producción, incentivar la formalización de las micro y pequeñas empresas y facilitar el acceso a crédito para reducir la dependencia de financiamiento informal. También plantea simplificar trámites para dinamizar la actividad empresarial.

En salud y educación, apuesta por integrar el sistema sanitario mediante una historia clínica electrónica única y ampliar la conectividad digital en las escuelas públicas. Asimismo, plantea fortalecer la carrera docente para cerrar brechas en el acceso a la educación.

En infraestructura, prioriza proyectos como el Puerto de Chancay y el Tren de Cercanías, junto con el desarrollo de una red logística multimodal. Finalmente, propone avanzar hacia un Estado digital con contrataciones públicas trazables y mecanismos que permitan mayor control ciudadano sobre la ejecución de obras.