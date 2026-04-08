Jorge Nieto en su cierre de campaña: “Si yo fuera homosexual, lo diría abiertamente, con tranquilidad y con orgullo”

El candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, cerró este martes su campaña en Arequipa con un mensaje dirigido a sus adversarios y a la ciudadanía, en el que cuestionó los ataques en su contra y defendió el “respeto como base de la democracia”.

“Nuestros adversarios no aprenden. Creen que con artimañas me van a detener. Creen que con trampas van a impedir que llegue el tiempo del debate público. Creen que por tratar de impedir nuestra presentación aquí, van a evitar que yo venga a hablar con mi gente. Se equivocan”, dijo en un mitin.

El postulante, recordado por llegar tarde a la última jornada del debate presidencial debido al tráfico en Lima durante la salida masiva por Semana Santa, sostuvo que las descalificaciones evidencian su avance en la intención de voto.

“En el último tiempo nos han dicho de todo. De un lado, terruco; del otro, terruqueador. De un lado, rojo; del otro, fujimorista. De un lado, montesinista; del otro, boluartista. Lo único que dicen esos agravios es que estamos creciendo en las encuestas”, declaró.

Jorge Nieto se incorpora tarde al debate presidencial y su partido denuncia trabas en su traslado. (Foto: JNE)

“El último agravio, el último que creen que es agravio, y se lo comenté ayer en la noche a mi mujer y soltó una carcajada: es que soy homosexual y tengo un amante chileno. Quiero decirles (...) que si yo fuera homosexual, lo diría abiertamente, con tranquilidad y con orgullo”, siguió.

Nieto agregó que espera “un país donde todas las diferencias sean respetadas (...) con nuestras ideas, nuestro credo, nuestras afinidades y preferencias, y practiquemos un solo verbo: respetar”.

“Porque la democracia es eso, el respeto de todos, incluso de quienes agravian u ofenden. La democracia es respeto, y ese respeto hace que nuestro mensaje sea de unidad. Gobernar es unir”, concluyó antes de negar haber pagado a sus partidarios, especialmente jóvenes, para que lo acompañen en los mítines o hagan campaña a su favor en redes sociales.

Previamente, durante un mitin en Cusco, Nieto ya se había dirigido a sus adversarios políticos, a quienes acusó de integrar una “coalición del mal, corrupta y mafiosa” y los responsabilizó por la situación política y social del país.

De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Rafael Belaunde, Enrique Valderrama, Jorge Nieto, Mesías Guevara, Herbert Caller, Mario Vizcarra, Paul Jaimes, Antonio Ortiz, Rosario Fernández, Roberto Chiabra y Ronald Atencio saludan a los periodistas al llegar a un debate presidencial antes de las elecciones del 12 de abril en Lima, Perú, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Prometió resolver la inseguridad en menos de un año, implementar un sistema nacional de salud accesible con DNI e historia clínica digital, establecer un tarifario único y reorganizar la Policía Nacional bajo liderazgo presidencial en la lucha contra el crimen organizado.