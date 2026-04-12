JNE señala que se determinará responsabilidad a nivel administrativo y penal por la demora en las Elecciones 2026

Roberto Burneo responde así ante la posibilidad de incluir a Piero Corvetto en las denuncias por demoras en Elecciones 2026. Latina

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, anunció que se establecerán responsabilidades administrativas y penales por los retrasos ocurridos durante las Elecciones 2026, asegurando que los responsables afrontarán las consecuencias legales correspondientes.

La declaración se realizó en el contexto de una jornada electoral marcada por dificultades en la instalación de mesas y el sufragio, situación que generó malestar entre los votantes y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), afirmó que la institución comunicará a las autoridades competentes los hechos vinculados a la demora en el proceso electoral, con el fin de que se determinen las sanciones necesarias.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones anunció sanciones administrativas y penales por los retrasos en las Elecciones 2026. (AP Photo/Guadalupe Pardo)

“Estamos disponiendo determinar y comunicar a las autoridades competentes para las responsabilidades que sean del caso, no solamente a nivel administrativo, sino penal y que correspondan, y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley”, sostuvo Burneo

El presidente del JNE remarcó que estas acciones buscan garantizar el derecho al sufragio y la normalidad del día electoral.

La jornada electoral evidenció dificultades en la instalación de mesas, lo que motivó una extensión del horario. Burneo comunicó la ampliación del plazo para la instalación de mesas hasta las dos de la tarde y del sufragio hasta las seis de la tarde, con el objetivo de asegurar la participación de la ciudadanía en todo el país.

Investigación y sanciones

Consultado sobre el alcance de las sanciones y la identificación de los responsables, Burneo explicó que el JNE trasladará los antecedentes al procurador público de la institución, quien presentará las denuncias ante las autoridades correspondientes.

Voters wait outside a polling station as its opening is delayed during general elections in Lima, Peru, on Sunday, April 12, 2026.(AP Photo/Guadalupe Pardo)

“Nosotros le vamos a dar cuenta a todas las autoridades, a nuestro procurador público que tenemos, para que haga las denuncias ante todas las autoridades y responsables que podrían verse involucrados. Eso lo van a determinar las autoridades”, precisó el presidente del organismo electoral.

El proceso de investigación incluirá tanto a funcionarios administrativos como a empresas y terceros que hayan afectado el desarrollo de la jornada electoral.

Burneo subrayó la prudencia institucional al no adelantar nombres, pero aseguró que se denunciará a todos los presuntos responsables: “Vamos a enviar la comunicación a nuestro procurador para que haga las acciones contra todos los responsables, contra todos los presuntos responsables, porque ahorita todavía no sabemos determinar, no podemos determinar de antemano quiénes son”, declaró el presidente del JNE.

Los votantes hacen fila en un centro de votación durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

En la lista de entidades que recibirán el informe figuran los órganos de control interno, la Contraloría, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y las autoridades administrativas encargadas de procesos disciplinarios. Burneo remarcó que el JNE se mantendrá firme y dará seguimiento para que se apliquen las medidas que correspondan.

Garantías de transparencia

En medio de las dificultades logísticas y las denuncias de fraude electoral, Roberto Burneo exhortó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto y reiteró los esfuerzos del JNE para detectar incidencias y preservar la legalidad del proceso. “Queremos garantizar de que cualquier intento de debilitar el mismo, de esas narrativas de fraude, el Jurado Nacional de Elecciones las va a atacar y va a garantizar a todos los peruanos que vamos a seguir actuando con esa transparencia, con esa imparcialidad”, manifestó el titular del organismo.

El presidente del JNE instó a la población a confiar en la institución y en el sistema electoral, destacando el despliegue realizado a nivel nacional para fiscalizar la jornada y asegurar que el proceso se desarrolle de acuerdo con la ley. Además, reiteró la disposición de la entidad para comunicar cualquier avance sobre las investigaciones y sanciones derivadas de los hechos registrados durante la jornada electoral.

Votantes experimentan demoras en las mesas de sufragio de la Universidad Católica, mientras personal de ONPE brinda información durante las Elecciones 2026. (Paula Díaz Elizalde)

Acciones inmediatas

Durante la jornada, Roberto Burneo recalcó que la prioridad es garantizar el derecho al voto y la legalidad del proceso. “Hoy día es el día de las elecciones. La determinación de responsabilidades tiene su tiempo, pero se van a dar de todas maneras y el Jurado Nacional de Elecciones va a estar totalmente firme y dando seguimiento para que se den las medidas concretas que tengan a bien”, enfatizó el presidente en declaraciones recogidas por el propio JNE.

La institución reiteró que se mantendrá informando a la ciudadanía y a los organismos competentes sobre el avance de las investigaciones y la aplicación de sanciones, con el objetivo de preservar la confianza en el sistema democrático y electoral del país.