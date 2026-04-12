Perú

Isabel Pantoja sorprendió a Lita Pezo con emotiva llamada en vivo en ‘Yo Soy’: “Te invito a que cantes conmigo”

La artista española se comunicó en directo con Lita, hoy jurado de ‘Yo Soy’, para felicitarla y anunciar que compartirán escenario en su próximo concierto en Costa 21

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Lita Pezo se emociona hasta las lágrimas tras recibir la llamada en vivo de Isabel Pantoja durante la gala de Yo Soy. Captura: Latina.
Lita Pezo se emociona hasta las lágrimas tras recibir la llamada en vivo de Isabel Pantoja durante la gala de Yo Soy. Captura: Latina.

La gala de 'Yo Soy’ vivió uno de los momentos más emotivos de su historia cuando Isabel Pantoja, referente de la música española, realizó una llamada telefónica en vivo para sorprender a la cantante peruana Lita Pezo. El inesperado gesto se produjo la noche del jueves, en plena transmisión, generando lágrimas y ovaciones tanto en el público como en el jurado.

La comunicación en directo se dio mientras Lita, ganadora de la temporada anterior y actual integrante del panel de jueces, disfrutaba de una gala sin sospechar la magnitud de la sorpresa que le aguardaba.

De pronto, la voz inconfundible de Isabel Pantoja se escuchó en el set: “Hola, corazón. ¿Cómo estás, mi vida?”, saludó la intérprete española, provocando una reacción inmediata de incredulidad y emoción en Lita, quien, entre risas y lágrimas, respondió: “¿Eres tú de verdad o es la IA?”. Pantoja disipó cualquier duda: “No, es de verdad, mi amor”.

En un diálogo cargado de cariño y admiración, Isabel Pantoja dedicó palabras de reconocimiento a la trayectoria de la artista peruana. “Supe que llegarías muy alto… estoy eternamente agradecida porque artistas como tú tienen que salir”, expresó la cantante, consolidando uno de los momentos más recordados por la audiencia de Yo Soy.

Lita Pezo se emociona hasta las lágrimas tras recibir la llamada en vivo de Isabel Pantoja durante la gala de Yo Soy. Latina

Isabel Pantoja invita a Lita Pezo a cantar juntas en Lima

La sorpresa no terminó con la llamada. Isabel Pantoja anunció su próxima visita a Lima y extendió una invitación especial a Lita Pezo para compartir escenario en su concierto del 27 de abril en Costa 21.

“Me encantaría compartir ese escenario, aunque sea un ratito contigo”, declaró la artista española, ante la emoción y el aplauso del público presente.

La invitación marca un hito en la carrera de Lita Pezo, quien ha reconocido en varias ocasiones la influencia de Pantoja en su desarrollo artístico. El anuncio fue recibido con entusiasmo por la cantante peruana, quien no pudo contener las lágrimas al confirmar que cumplirá el sueño de cantar junto a su ídola.

Reacción de Lita Pezo: “Estoy cumpliendo un sueño”

Tras el emotivo intercambio, Lita Pezo compartió su sentir con la audiencia. “Realmente sigo en shock. No puedo creer el tamaño de sorpresa que me han preparado esta noche. Estoy cumpliendo un sueño de mi vida. Si el sueño de conocerla ya se hizo realidad, el cantar con ella es realmente impresionante. Gracias, maestra, sabe que la quiero mucho”, declaró Pezo, visiblemente emocionada.

La artista peruana agradeció a Isabel Pantoja por el apoyo e inspiración que significaron sus canciones a lo largo de su carrera. “Gracias a sus canciones, gracias a usted soy lo que soy de alguna manera también artísticamente en la actualidad. Gracias por tanto. Gracias por haberme cambiado la vida. Gracias por este gran regalo. Nos vemos este 27 de abril en Costa 21. La gran y única Isabel Pantoja en concierto. ¡No lo puedo creer!”, concluyó Lita Pezo, sellando una noche que quedará marcada en la memoria de los fans de Yo Soy.

Lita Pezo, exganadora del programa y actual jurado, expresó su gratitud y admiración por la cantante española. Captura: Latina.
Lita Pezo, exganadora del programa y actual jurado, expresó su gratitud y admiración por la cantante española. Captura: Latina.

Un gesto que trasciende fronteras y generaciones

La interacción entre Isabel Pantoja y Lita Pezo no solo emocionó a los presentes en el set, sino que también resonó entre los seguidores del programa y de la música en redes sociales. La llamada en vivo se viralizó rápidamente, siendo considerada uno de los momentos más conmovedores y representativos de la conexión entre artistas de diferentes generaciones y países.

Yo Soy ha sido plataforma para el surgimiento de nuevos talentos en la música latinoamericana, y el reconocimiento de una figura internacional como Isabel Pantoja consolida la proyección artística de Lita Pezo, quien ahora tendrá la oportunidad de cantar junto a su referente en uno de los escenarios más importantes de Lima.

Expectativa por el concierto de Isabel Pantoja en Lima

El próximo 27 de abril, Isabel Pantoja llegará a Lima para ofrecer un esperado espectáculo en Costa 21. La confirmación de la participación de Lita Pezo como invitada especial ha incrementado la expectativa entre los seguidores de ambas artistas. Se prevé que la presentación conjunta sea uno de los momentos más destacados del concierto, reuniendo a dos generaciones de voces que han dejado huella en la música hispana.

El emotivo episodio vivido en Yo Soy representa un antes y un después en la carrera de Lita Pezo y anticipa una noche inolvidable para los admiradores de la música española y peruana.

Isabel Pantoja llegará a Lima para ofrecer un esperado espectáculo en Costa 21
Isabel Pantoja llegará a Lima para ofrecer un esperado espectáculo en Costa 21

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