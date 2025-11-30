La cantante de música romántica fue testigo de un emotivo momento durante su show por sus 10 años de trayectoria | TikTok

Lita Pezo fue testigo de un momento fuera de lo común durante la celebración de su décimo aniversario artístico en el Parque de la Exposición la noche del sábado 29 de noviembre. Durante su presentación, la cantante de música romántica detuvo el espectáculo y se convirtió en cómplice de una propuesta de matrimonio en vivo dirigida a una de sus seguidoras.

Entre sus interpretaciones, donde repasó temas propios y clásicos románticos, Lita Pezo sorprendió a la audiencia cuando anunció que quería reconocer el apoyo de sus fans. “Yo sé nombres de mis fans que han venido esta noche. Hay una en particular que siempre me escribe, Aly Flores”, expresó mientras la llamaba para que se acercara al escenario.

La invitada, visiblemente emocionada, compartió en ese espacio cuáles son sus canciones preferidas. Ambas comenzaron entonces a cantar juntas el tema ‘Dicen’ ante el público, que desconocía que detrás se organizaba una sorpresa aún mayor. Mientras tanto, el novio de Aly permanecía expectante tras ellas, listo para intervenir en el momento adecuado.

Lita Pezo fue cómplice de joven que le pidió matrimonio a su fan durante su concierto

Cuando la canción avanzaba, Lita Pezo llevó a su fan hacia una posición donde pudo observar a su pareja, quien ya estaba arrodillado y sostenía un anillo de compromiso.

El joven aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras: “Quería que sea algo especial. Sé lo mucho que te gusta Lita y esperé este momento para poder hacerlo. Quería pedirte si quieres casarte conmigo.”

La reacción de Aly Flores no se hizo esperar. Aún impactada por la sorpresa y acompañada por la artista en el escenario, aceptó la propuesta de matrimonio entre aplausos de los asistentes y vítores que colmaron el recinto. La propia Lita Pezo, después de congratular a los recién comprometidos, animó al público a ovacionar a la pareja antes de retomar su repertorio.

Lita Pezo fue cómplice de joven que le pidió matrimonio a su fan durante su concierto

El evento marcó una pausa emotiva en un concierto que congregó a seguidores de distintas edades, reforzando la conexión entre la cantante y su público durante un show que celebró una década de carrera musical.

Una salchipapa, el consuelo de Lita Pezo tras Viña del Mar

Después de su paso por Viña del Mar 2024, Lita Pezo compartió en entrevista con Trome una anécdota inesperada sobre cómo afrontó la derrota al no obtener la Gaviota de Plata. La cantante relató que, al regresar al hotel, se encontró con la preocupación evidente de su familia y de la reconocida Eva Ayllón, quienes no sabían cómo consolarla tras el fallo del jurado.

A pesar de la situación, Lita Pezo se sintió tranquila y serena, aunque admitió que el ambiente resultaba incómodo por el silencio y las miradas de quienes la acompañaban. En medio de ese momento tenso, decidió recurrir a un consuelo simple: “Me acuerdo que después de eso tenía un hambre y me comí una salchipapa”, contó entre risas a Trome.

Lita Pezo confesó su curioso consuelo tras perder en Viña del Mar: “Me comí una salchipapa”

La artista aseguró que en vez de quedarse atrapada en la polémica o la tristeza, prefirió darse ese pequeño gusto y cerrar la jornada con humor. “No tuve la Gaviota, pero tuve la salchipapa”, señaló para destacar su actitud positiva ante la adversidad.

Su experiencia muestra cómo, incluso frente a grandes expectativas y desafíos, eligió valorar un gesto cotidiano sobre la presión de los premios. Así, la historia de la salchipapa se transformó en un símbolo de resiliencia personal para Lita Pezo.