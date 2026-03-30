El imitador de Frank Sinatra minimiza la polémica y críticas por su audio sobre Gustavo Cerati en 'Yo soy': "No me importa"

El imitador de Frank Sinatra, Álvaro Daniel, rompe su silencio y habla sobre el polémico audio que se filtró donde se refiere al imitador de Gustavo Cerati. En esta transmisión en vivo, aclara la situación y se dirige a sus críticos. Video: TikTok Álvaro Daniel Mena

El desenlace de la última temporada de ‘Yo soy’ continúa generando repercusiones. Luego de la filtración de un polémico audio donde Álvaro Daniel Mena, imitador de Frank Sinatra, pedía explícitamente que el público no apoyara a Fernando Sosa (Gustavo Cerati) en la final del programa, las redes sociales se llenaron de críticas y cuestionamientos hacia el cantante.

Durante una transmisión en vivo, Mena decidió confrontar a sus detractores y fue enfático al señalar que no le afecta la controversia. El imitador de Frank Sinatra, se defendió ante los cuestionamientos tras la filtración del audio en el que pedía no votar por el doble de Gustavo Cerati de ‘Yo Soy’. El artista aseguró que no le afecta la polémica y que solo rechaza los comentarios irrespetuosos.

“Si a esas personas no les importa, imagínate a mí. A mí no me importa”, dijo imitador de Frank Sinatra

En su live, el imitador de Frank Sinatra respondió sin rodeos a los mensajes negativos que recibía: “Si ya sabemos todos qué dice el audio, si ya sabemos que está ahí, ¿por qué lo repites? Si lo podemos escuchar. Abúrrete, por favor. Pueden sacar a esa gente que nada que ver”. Además, no dudó en bloquear y eliminar de su plataforma a quienes, según él, traspasaban los límites del respeto.

Mena también tomó con ironía las críticas sobre su supuesta falta de humildad: “Felizmente”, contestó entre risas. Explicó que su preferencia por Ricardo Martín (Liam Gallagher), quien finalmente ganó la temporada, se debía tanto a su talento como a su calidad personal y a la persistencia demostrada tras diez años de intentos en el programa.

El imitador de Frank Sinatra sonríe en el programa "Yo Soy" mientras se le vincula a la imagen de Gustavo Cerati, tras sus comentarios polémicos sobre el músico argentino. (Instagram Álvaro Daniel Mena y Fernando Sosa)

“Estaría feliz si ganaba Sosa, pero para mí Ricardo debía ser el campeón”, puntualizó. El artista aclaró que su molestia no es hacia los fans del imitador de Cerati, sino a quienes insultan y provocan en redes.

“A las personas que comentan malcriadeces. Con ellos. Yo sé que están aburridos, que no tienen nada qué hacer, probablemente no tienen planes hoy día porque probablemente no tenga muchos amigos... Imagínense, si a esas personas, que debería importarles, no les importa, imagínate a mí. A mí no me importa”, comentó Mena.

Sobre las versiones de que recibió agresiones a la salida del canal Latina, Mena lo negó rotundamente: “Había cuatro gatos que gritaron cosas que nada que ver. Me tomé fotos con 500 de mis fans y me fui tranquilo a mi casa. Nadie me hizo nada”.

El origen de la polémica y la reacción de Fernando Sosa

La controversia se encendió cuando, horas antes de la gala final de ‘Yo soy’, se filtró un audio de WhatsApp donde Álvaro Daniel Mena pedía a sus seguidores que no votaran por Fernando Sosa. “Mañana tenemos que darlo todo por Liam Gallagher. No me importa si este audio se filtra, Gustavo Cerati no merece ganar”, se le escucha decir en la grabación. El mensaje generó indignación entre seguidores, otros concursantes y parte del público, que consideró la actitud poco compañera y contraria al espíritu del programa.

Se ha filtrado un audio de WhatsApp donde el imitador de Frank Sinatra, participante de 'Yo Soy', expresa que su compañero, el imitador de Gustavo Cerati, no debería ganar la competencia. Video: TikTok @crecercallao

Fernando Sosa, el imitador de Cerati, confirmó la autenticidad del audio y lamentó el quiebre de la amistad entre finalistas. “Yo creí que los cinco finalistas éramos todos amigos, pero bueno, ya vieron que no. Me apena mucho porque los consideraba parte de mi familia”, expresó Sosa en sus redes sociales.

Más allá del desencuentro, Sosa llamó a la integridad y el respeto: “Nada chicos. Eso no está bien y apoyar esto está muy mal porque no es ser buena persona ni directo ni transparente. La vida te devuelve todas las cosas que tú haces y eso es cierto, a mí me ha pasado, así que obren bien. El karma existe”.

Las reacciones del público no se hicieron esperar y, al término de la final, varios asistentes abuchearon a Mena y, según algunos testigos, le habrían lanzado objetos a la salida del canal Latina. Sin embargo, el propio imitador de Frank Sinatra minimizó el incidente y aseguró que la gran mayoría de fans lo apoyó.

Fernando Sosa, el imitador de Gustavo Cerati, se dirige a sus fans para expresar su profunda decepción con el imitador de Frank Sinatra, a quien consideraba un amigo cercano. Escucha sus contundentes palabras sobre la lealtad y la falsedad. Video: TikTok @melanyloayzac / @melanyloayzac

En medio de la polémica, Fernando Sosa optó por no alimentar más el debate y se mostró autocrítico respecto a su propia reacción. “No quiero tampoco alimentar todo ese morbo que hay en las redes sociales. Sé que tampoco mi actitud estuvo bien. La verdad, no estuvo nada bien. Fue un momento de la euforia misma. Lo que tenga que hablar y arreglar lo haré en su momento y sin divulgarlo en las redes sociales”, declaró Sosa a La República.

El artista felicitó a sus compañeros y celebró la experiencia vivida en ‘Yo soy’, destacando la calidad humana y artística del grupo de finalistas.