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Hoy son las Elecciones 2026 en Perú: horarios, locales de votación y qué llevar para sufragar

El proceso electoral definirá al próximo presidente de la República, así como a los integrantes del nuevo Congreso bicameral —senadores y diputados— y a los representantes del Perú ante el Parlamento Andino para el siguiente periodo de gobierno

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Más de 27 millones de peruanos votan hoy: horarios y claves para sufragar sin inconvenientes. (Foto: Agencia Andina)
Más de 27 millones de peruanos votan hoy: horarios y claves para sufragar sin inconvenientes. (Foto: Agencia Andina)

Más de 27.3 millones de peruanos están habilitados para votar hoy, domingo 12 de abril, en las Elecciones Generales 2026, en las que se elegirá al próximo presidente de la República, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. La jornada se desarrolla en todo el país bajo la organización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El proceso electoral moviliza a ciudadanos en todo el territorio nacional y en el extranjero, en una jornada considerada clave para la definición del rumbo político del país en los próximos años. Desde tempranas horas, los locales de votación abrieron sus puertas con la instalación de mesas y la presencia de miembros de mesa y personal electoral.

En este contexto, las autoridades han reiterado la importancia de que los electores acudan informados, verifiquen previamente su local de votación y cumplan con los requisitos establecidos para sufragar sin inconvenientes, a fin de garantizar un proceso ordenado y ágil.

Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)

¿A qué hora inician y finalizan las Elecciones 2026?

De acuerdo con la ONPE, la jornada electoral se inicia a las 7:00 a.m. y se extenderá hasta las 17:00 horas en todos los locales de votación del país. Durante este horario, los ciudadanos pueden acudir a sus mesas de sufragio para ejercer su derecho al voto.

Las mesas fueron instaladas desde las primeras horas del día con la participación de los miembros de mesa, quienes debieron presentarse desde las 6:00 a.m. para garantizar el inicio oportuno del proceso. Las autoridades han señalado que los electores que se encuentren dentro del local antes del cierre podrán votar, incluso si la atención se prolonga más allá de la hora límite.

Asimismo, se recomendó a la ciudadanía acudir de manera ordenada y en horarios escalonados para evitar aglomeraciones y facilitar el flujo en los centros de votación.

Cinco votantes de diversas edades examinan cédulas de sufragio en un centro electoral de Perú, frente a una cabina y una bandera peruana al fondo.
Varios electores de diferentes edades revisan con atención sus cédulas de sufragio frente a una cabina de votación en un centro electoral durante las elecciones en Perú, con expresión de duda y expectativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consulta de locales y padrón electoral

Para conocer el local de votación, la ONPE habilitó su plataforma digital de consulta, donde los ciudadanos pueden verificar su mesa de sufragio, número de orden y dirección del centro asignado ingresando su número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Puedes realizar la consulta a través de este Link: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

El padrón electoral para estos comicios supera los 27.3 millones de votantes, de los cuales la gran mayoría se encuentra en el territorio nacional, mientras que más de un millón de peruanos sufragan desde el extranjero.

Las autoridades han insistido en que revisar previamente esta información permite evitar contratiempos y facilita una participación más ágil durante la jornada electoral.

Dónde votar en las Elecciones 2026: Link oficial de la ONPE para conocer tu local de votación con tu DNI
Dónde votar en las Elecciones 2026: Link oficial de la ONPE para conocer tu local de votación con tu DNI

¿Qué debo llevar para votar?

La ONPE ha precisado que el único requisito indispensable para sufragar es portar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Este documento debe presentarse en la mesa de votación para poder recibir la cédula electoral. Además, para este proceso electoral se permitirá votar con un DNI vencido o con DNI amarillo.

No es necesario llevar lapicero ni otros materiales, ya que estos serán proporcionados en cada mesa. Una vez verificada la identidad, el elector recibirá la cédula, ingresará a la cabina de votación para marcar su elección y luego depositará su voto en el ánfora correspondiente.

Al finalizar el proceso, el ciudadano deberá firmar el padrón electoral y colocar su huella digital como constancia de su participación. Luego, recibirá DNI junto con el holograma que acredita haber sufragado, el cual sirve como prueba del cumplimiento del deber cívico.

Primer plano de una mano sosteniendo un DNI azul y uno amarillo, superpuesto sobre una mesa de sufragio con una cabina de votación de ONPE en un aula escolar
Un DNI caducado es mostrado en el contexto de una mesa de sufragio y una cabina de votación de la ONPE, mientras Reniec recuerda la importancia de tener el documento actualizado para las Elecciones 2026. (Infobae)

Participación en el proceso electoral

El voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, mientras que para los mayores de esa edad es facultativo. Las autoridades han recordado que el incumplimiento de esta obligación puede generar multas, de acuerdo con el distrito de residencia que consigne su documento de identidad.

Este proceso electoral definirá la conducción política del país para los próximos años, así como la conformación del nuevo Congreso bicameral y la representación peruana en el Parlamento Andino.

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En ese contexto, la ONPE y los demás organismos electorales han reiterado el llamado a la ciudadanía a participar de manera responsable, respetando las normas y contribuyendo al desarrollo ordenado de una jornada clave para la democracia del país.

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