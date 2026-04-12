Perú

Fallas logísticas empañan las Elecciones 2026 en Perú: Más de 200 mesas sin instalar por falta de materiales

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, explicó que la compañía encargada del traslado no envió el número requerido de camiones y que los vehículos disponibles no coincidían con las dimensiones necesarias para el transporte del material

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El jefe institucional de la ONPE, Piero Corvetto, ofrece una conferencia de prensa para detallar los problemas logísticos con una empresa de transporte que causaron retrasos en la entrega del material electoral, afectando a miles de ciudadanos.| ONPE

Las elecciones generales de 2026 en Perú se desarrollaron en un contexto de tensión por una serie de fallas logísticas que impidieron la instalación de 211 mesas de sufragio en Lima. Según confirmó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el retraso en la entrega de materiales dejó sin derecho al voto a 63 mil 300 electores. La situación generó reclamos, extendió los horarios de votación y abrió un debate sobre la responsabilidad de los organismos y empresas involucradas.

Desde la noche previa a la jornada electoral, la distribución de material presentó complicaciones. Piero Corvetto, jefe de la ONPE, explicó que la compañía encargada del traslado no envió el número requerido de camiones y que los vehículos disponibles no coincidían con las dimensiones necesarias para el transporte del material.

63 mil electores sin votar en Lima por problemas logísticos en las elecciones 2026
63 mil electores sin votar en Lima por problemas logísticos en las elecciones 2026| ONPE

Esta deficiencia modificó los tiempos previstos para la entrega, que debía finalizar la tarde anterior a la elección, y obligó al personal electoral a mantener la carga durante toda la madrugada.

La empresa no cumplió con entregarnos el número de camiones del tamaño requerido y eso fue postergando la carga de camiones”, sostuvo Corvetto en conferencia de prensa.

El funcionario detalló que, pese a las penalidades previas de la empresa, no existía impedimento legal para que la compañía contratara con el Estado. El impacto de este retraso se reflejó en la imposibilidad de instalar 211 mesas en 15 locales de votación, todos ubicados en Lima. Los distritos más perjudicados fueron San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. La ONPE indicó que, si bien el 99,8% de las mesas fueron habilitadas a nivel nacional, la afectación directa recayó en más de sesenta mil ciudadanos que no pudieron sufragar.

Jornada electoral bajo presión: fallas en la entrega de materiales dejan fuera a decenas de miles de electores
Jornada electoral bajo presión: fallas en la entrega de materiales dejan fuera a decenas de miles de electores| ONPE

Votantes molestos por no votar

La reacción ciudadana no se limitó a protestas por la imposibilidad de votar. El propio Corvetto reconoció el malestar de quienes aguardaron durante horas en los locales afectados y reiteró las disculpas institucionales.

“Presentamos nuestras disculpas no solamente a esos sesenta y tres mil trescientos ciudadanos perjudicados de manera directa, sino también a los que tuvieron que esperar, tanto miembros de mesa como electores, a lo largo de la mañana para poder acceder al material”, declaró.

ONPE bajo investigación tras fallas en los comicios: denuncias y críticas por exclusión de votantes en Lima
ONPE bajo investigación tras fallas en los comicios: denuncias y críticas por exclusión de votantes en Lima| ONPE

Frente a la magnitud del problema, el organismo electoral solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la ampliación de horarios. Se extendió el plazo para la apertura de mesas hasta las dos de la tarde y se permitió el sufragio hasta las seis.

La medida no logró revertir la afectación a los más de 63 mil ciudadanos que no participaron en el proceso. Ante los reclamos, Corvetto anunció que la ONPE iniciará trámites administrativos para eximir de multas y sanciones tanto a los electores como a los miembros de mesa que no pudieron cumplir con sus funciones.

La situación provocó la intervención delJNE, que comunicó la apertura de investigaciones administrativas y penales para determinar responsabilidades.

¿A qué hora será el flash electoral?

El flash electoral de Ipsos para las elecciones generales de Perú 2026 se dará a conocer a las 18:00 horas, una vez concluido el horario ampliado de votación debido a los retrasos logísticos registrados en Lima. Este reporte a boca de urna brindará una primera aproximación sobre los candidatos que pasarían a una eventual segunda vuelta, así como las tendencias iniciales de los resultados.

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