Caos electoral: cientos forman cola kilométrica en cerro de San Juan de Miraflores para votar en colegio

Un panorama de indignación se vive en varios distritos de Lima. Los votantes enfrentan colas kilométricas y puertas cerradas, alimentando las sospechas de fraude electoral en las elecciones de 2026. La paciencia se agota| América TV

La jornada electoral en San Juan de Miraflores, al sur de Lima Metropolitana, registró este domingo 12 de abril un ambiente tenso y de alta concurrencia, con cientos de personas formando una cola kilométrica en la cima del cerro donde se ubica el colegio Fe y Alegría número 65, uno de los principales centros de votación del distrito.

Según reportó América TV en su cobertura en vivo, la fila superó las quinientas personas a simple vista, extendiéndose desde la parte alta hasta la base del cerro, bajo una temperatura que alcanzó los 27 grados Celsius en la capital peruana.

En la transmisión se detalló que la indignación creció entre los electores, quienes permanecieron en la fila desde las ocho de la mañana sin poder ingresar al local, pese a que el horario oficial de votación abarca desde esa hora hasta las cuatro de la tarde. De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio, el material electoral llegó alrededor de las diez y media, pero la puerta permaneció cerrada hasta casi el mediodía.

Cientos de personas soportaron largas filas bajo el sol en el colegio Fe y Alegría número 65 de San Juan de Miraflores durante la jornada electoral.

Una de las vecinas entrevistadas expresó: “Estamos en la cima de un cerro, la cola bordea el cerro y llega hasta la parte baja. Estamos hablando de más de quinientas personas a simple vista, todas indignadas, con mucho malestar”. El retraso en la apertura de las puertas generó especulaciones y acusaciones entre los presentes, quienes manifestaron su preocupación ante una posible manipulación del proceso.

Reclamos y tensión

La situación en el colegio Fe y Alegría número 65 se vio marcada por reclamos de los ciudadanos, quienes acusaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de “mala organización”.

La prolongada espera y la falta de información sobre el inicio de la votación alimentaron el enfado de los asistentes. Al abrirse finalmente la puerta de acceso, la multitud presionó para ingresar, lo que generó momentos de tensión y forcejeos en el ingreso.

Algunos votantes sostuvieron que estos retrasos favorecen a determinados partidos políticos, mencionando la frase: “Están dilatando para que la gente se aburra y se vaya, y sobre todo, están favoreciendo al pacto mafioso de los gobiernos”. Estas declaraciones reflejaron el nivel de desconfianza y malestar que predominó durante la mañana en el centro electoral.

Los votantes hacen fila en un centro de votación durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Incidencias en otros distritos

La problemática no se limitó a San Juan de Miraflores. América TV informó que distritos como Villa El Salvador, Comas, Callao, Miraflores, San Isidro y Surco también enfrentaron dificultades logísticas, que incluyeron la falta de material electoral, problemas con el funcionamiento de computadoras, ausencia de señal de internet y deficiencias en impresoras.

Estas fallas derivaron en la intervención de la fiscalía en algunos colegios, donde la aglomeración y los ánimos caldeados generaron incidentes adicionales.

Los representantes de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciaron la ampliación del horario de votación hasta las seis de la tarde, una hora más de lo previsto. Asimismo, extendieron el plazo para habilitar mesas de votación hasta las dos de la tarde, con el fin de mitigar los inconvenientes y permitir que la mayor cantidad de ciudadanos pudiera ejercer su derecho al voto.

Cinco horas de espera

Durante la cobertura, América TV destacó que en el colegio Fe y Alegría número 65 hubo personas que permanecieron en la fila por casi cinco horas. El canal subrayó que la aglomeración y el malestar de los electores motivaron la presencia de la fiscalía y la vigilancia de las autoridades electorales para garantizar el orden y la transparencia del proceso.

Vecinos de San Borja experimentan largas demoras en la apertura de mesas de sufragio durante las Elecciones Generales 2026. (Foto: Infobae Perú / Renato Silva)

Cabe mencionar que, desde tempranas horas de este domingo, se informó que algunas mesas de votación recién fueron habilitadas a partir de las once de la mañana, mientras otros colegios, como el Basadre y el Padre Iluminato de Pedro Miota, reportaron antecedentes similares en jornadas previas.

La jornada contó también con la presencia de figuras políticas, como la candidata Keiko Fujimori, quien formó fila en su centro de votación a la espera de que se habilitaran las mesas. La habilitación de la mesa correspondiente a ella se concretó recién a las once de la mañana, lo que obligó a la candidata a sumarse a las filas junto al resto de los ciudadanos.