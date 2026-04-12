Perú

Elecciones 2026: Las universidades que suspendieron sus clases presenciales por los comicios del domingo 12 de abril

Los centros de estudios decidieron trasladar sus actividades a la virtualidad para facilitar la organización de los comicios

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Sunedu prohíbe a todas las universidades del Perú a contar con modalidad 100% virtual| Andina
Sunedu prohíbe a todas las universidades del Perú a contar con modalidad 100% virtual| Andina

Las Elecciones Generales 2026 en Perú movilizarán a millones de ciudadanos este domingo 12 de abril, por lo que se generarán cambios directos en la rutina académica de miles de estudiantes.

En los días previos a la jornada electoral, diversas universidades y colegios han ajustado su calendario académico para permitir que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) utilice sus instalaciones como sedes de votación.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) figuran entre las primeras en anunciar la suspensión de clases presenciales.

Ambas instituciones han solicitado a sus estudiantes y docentes mantenerse informados a través de los canales oficiales, con el fin de evitar descoordinaciones y contratiempos durante los días de cierre.

Comunicado de San Marcos
Comunicado de San Marcos

Universidades habilitadas como locales de votación

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos suspendió todas sus actividades presenciales en la ciudad universitaria el viernes 10 y sábado 11 de abril. Según la ONPE, este campus será el que concentre el mayor número de mesas de sufragio en Lima, con un total de 100 mesas. La institución informó que las clases y labores académicas se reanudarán el lunes siguiente, tras la culminación de los comicios.

En el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, la suspensión de actividades presenciales se extenderá desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril. Las clases continuarán en modalidad virtual, en coordinación con las facultades.

La universidad detalló que sus instalaciones servirán como sede para la organización y el desarrollo del proceso electoral, lo que implica el ingreso de personal, materiales y equipos logísticos.

Comunicado de la UNI
Comunicado de la UNI

Similar medida adoptó la Universidad Federico Villarreal (UNFV), que dispuso clases y actividades administrativas virtuales desde el viernes hasta el lunes, informando que la ONPE utilizará varios de sus locales en distritos como el Cercado de Lima, Jesús María, Miraflores y el Callao.

La Universidad Ricardo Palma también migró a la virtualidad, suspendiendo la presencialidad para el mismo periodo, al igual que otras casas de estudio que han sido designadas como puntos de votación por la autoridad electoral.

Más de 10 mil colegios sin clases durante las elecciones

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que 10.130 instituciones educativas han sido designadas como locales de votación, por lo que no ofrecerán clases presenciales desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril.

Esta disposición fue coordinada directamente con la ONPE para garantizar la disponibilidad de los espacios escolares durante la instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, detalló que la lista de colegios afectados se remitió a todas las direcciones y gerencias regionales de Educación, así como a las unidades de gestión educativa local, para su verificación y correcta gestión.

El objetivo es asegurar que la infraestructura escolar se utilice adecuadamente y se recupere la operatividad regular una vez finalizados los comicios.

El Minedu subrayó que, tras el evento electoral, los directivos escolares deberán implementar medidas pedagógicas para recuperar las horas de clase perdidas, de modo que se garantice la continuidad del servicio educativo. Esta recuperación solo aplicará en los colegios utilizados como centros de votación.

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