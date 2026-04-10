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Minedu convoca al Concurso de Ascenso Docente 2026: conoce fechas de inscripción y el cronograma completo

La convocatoria permitirá que miles de maestros de la Carrera Pública Magisterial puedan avanzar en su trayectoria profesional y accedan a mejores condiciones laborales, conforme a la normativa vigente y el cronograma oficial

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El Ministerio de Educación convocó el Concurso de Ascenso Docente 2026. Foto: Pronabec
El Ministerio de Educación convocó el Concurso de Ascenso Docente 2026. Foto: Pronabec

El Ministerio de Educación convocó el Concurso de Ascenso Docente 2026, una iniciativa dirigida a los docentes de la Carrera Pública Magisterial que buscan avanzar en su desarrollo profesional y acceder a mejores condiciones laborales. Este proceso representa una oportunidad concreta para que miles de educadores eleven su posición en el escalafón magisterial y, con ello, incrementen sus ingresos mensuales.

Los participantes que superen el concurso podrán beneficiarse con una mejora en su remuneración íntegra mensual, alcanzando sueldos que oscilan entre 3.850 y 9.801 soles, según la escala lograda y la jornada laboral asignada. De acuerdo con el Ministerio de Educación, alrededor de 135.000 docentes de educación básica están habilitados para postular en esta edición, bajo las condiciones establecidas por la Resolución Viceministerial N.º 044-2026-MINEDU.

El Concurso de Ascenso permite a los docentes acceder a una mejor posición en el escalafón y, al mismo tiempo, incrementa sus ingresos mensuales. Aquellos que asciendan a la tercera escala podrán postularse a cargos directivos o de especialistas en los órganos de gestión educativa descentralizada, mientras que quienes consigan la cuarta escala o superior quedarán habilitados para concursar en los puestos de director o jefe de Gestión Pedagógica en Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

Profesor enseñando clases
El Concurso de Ascenso permite a los docentes acceder a una mejor posición en el escalafón y, al mismo tiempo, incrementa sus ingresos mensuales. - Crédito Andina

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, remarcó que el fortalecimiento de la Carrera Pública Magisterial es un eje central para mejorar la calidad educativa. El proceso de ascenso se rige bajo estrictos criterios de transparencia y meritocracia. El objetivo es valorar la trayectoria y capacidades de los maestros, promoviendo el desarrollo profesional y generando oportunidades de liderazgo en el sistema educativo nacional.

Plazo de inscripción para el Ascenso Docente 2026

Las inscripciones serán del 16 de abril al 4 de mayo de 2026. El trámite se gestiona exclusivamente a través del aplicativo habilitado en el portal institucional del Minedu, disponible todos los días durante el periodo establecido. Para inscribirse, los docentes deben ingresar con usuario y contraseña; quienes no participaron en ediciones anteriores deben crear una cuenta.

Durante la inscripción, el postulante debe verificar y completar datos personales, grupo de inscripción, escala magisterial vigente, DRE o UGEL de referencia, sede para rendir la Prueba Nacional y cumplimiento de requisitos. Al finalizar, el sistema emite una constancia de inscripción que acredita la participación. Ante discrepancias en la información precargada, el docente puede solicitar verificación de la DRE o UGEL y descargar una constancia preliminar, completando la validación de datos más adelante.

maestra en clase
Las inscripciones serán del 16 de abril al 4 de mayo de 2026. - Crédito Andina/Norman Córdova

Requisitos para participar en el Concurso de Ascenso Docente 2026

Según el portal institucional del Ministerio de Educación, los principales requisitos son:

  • Ser docente nombrado en la Carrera Pública Magisterial, ubicado entre la primera y séptima escala.
  • Contar con el tiempo mínimo de permanencia en la escala magisterial actual, considerando servicios efectivos, licencias con goce de remuneraciones y vacaciones, computados hasta el inicio de la inscripción. Para quienes trabajan en zonas rurales o de frontera, la permanencia mínima se reduce un año a partir de la cuarta escala, siempre que se cumplan condiciones específicas de continuidad en dichas áreas.
  • Declarar idoneidad ética y profesional en el aplicativo de inscripción, asegurándose de que el grupo de inscripción corresponda a la modalidad, nivel/ciclo y especialidad del cargo vigente.
  • No tener condenas por terrorismo, delitos contra la libertad sexual, corrupción de funcionarios, tráfico de drogas, violencia contra derechos fundamentales ni los tipificados en la Ley N.º 29988, Ley N.º 30901 y Ley N.º 30794.
  • No registrar sanciones vigentes en el escalafón magisterial ni en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC).

El Comité de Evaluación valida estos requisitos mediante informe escalafonario y aplicativos institucionales.

docente peruana enseñando a niños
Los participantes que superen el concurso podrán beneficiarse con una mejora en su remuneración íntegra mensual, alcanzando sueldos que oscilan entre 3.850 y 9.801 soles. - Crédito Andina/Norman Córdova

Cronograma oficial: etapas y fechas clave

El Concurso de Ascenso Docente 2026 se desarrollará en varias fases:

  • Inscripción de postulantes:16 de abril al 4 de mayo de 2026
  • Formalización de solicitudes de verificación: 5 al 22 de mayo de 2026.
  • Verificación y actualización de grupo de inscripción/escala: 5 al 27 de mayo de 2026.
  • Confirmación de datos de postulación: 2 al 8 de junio de 2026.
  • Publicación de locales de evaluación:1 de septiembre de 2026
  • Aplicación de la Prueba Nacional:13 de septiembre de 2026
  • Publicación de resultados preliminares: 24 de septiembre de 2026.
  • Presentación y resolución de reclamos: 25 de septiembre al 7 de octubre de 2026.
  • Actualización y verificación de legajos, bonificaciones y trayectoria profesional: 29 de septiembre al 3 de diciembre de 2026.
  • Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada:5 de enero de 2027
  • Publicación de vacantes y ganadores: 6 al 11 de enero de 2027.
  • Emisión de resoluciones de ascenso: 14 al 27 de enero de 2027.
  • Inicio de vigencia del ascenso: 1 de marzo de 2027.

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