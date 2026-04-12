Elecciones generales 2026: Presidente José María Balcázar votará en Chiclayo y podría recibir resultados desde esa ciudad

Prepárate para la jornada electoral con esta guía práctica. Te damos cinco consejos clave sobre el horario de votación, la consulta de tu local en la web de la ONPE, cómo marcar tu voto correctamente y qué DNI puedes usar ¡Ejerce tu derecho de forma informada!

En la antesala de una de las jornadas más decisivas para el país, la atención no solo se concentra en los millones de ciudadanos que acudirán a las urnas, sino también en los movimientos de las principales autoridades. En este contexto, se confirmó que el presidente de la República, José María Balcázar, ya se encuentra en la ciudad de Chiclayo, donde cumplirá con su deber cívico en el marco de las elecciones generales 2026.

La información fue dada a conocer en medio de la cobertura de la prensa, destacando que todo está dispuesto para que el mandatario participe en la jornada electoral sin contratiempos. “Todo ya está listo para que el presidente de la República, José María Balcázar, emita su voto en la ciudad de Chiclayo”, se informó.

El jefe de Estado no solo ejercerá su derecho al sufragio, sino que también ha decidido permanecer en la región Lambayeque durante un momento crucial del proceso electoral. “Ya se encuentra en la ciudad capital de la región Lambayeque para cumplir con este deber”, se detalló en RPP, confirmando su presencia anticipada en la ciudad donde votará.

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José María Balcázar se quedará en Chiclayo

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la posibilidad de que el mandatario permanezca en esa ciudad incluso después de emitir su voto. Desde fuentes de Presidencia se deslizó una información que podría marcar el ritmo del cierre de la jornada electoral. “Desde Presidencia nos confirmaban que es posible que él reciba los primeros resultados ahí, precisamente en Chiclayo. O sea, se quedaría ahí luego de votar”, se indicó.

La jornada del domingo 12 de abril se perfila así como un día cargado de expectativas. No solo por el volumen de votantes, sino también por los escenarios que se irán configurando a lo largo del día. “Vamos a ver qué es lo que pasa durante el día”, se comentó.

Paso a paso para votar de manera ordinaria

El primer paso consiste en consultar el local de votación asignado. La ONPE recomienda a los electores verificar, antes de salir de casa, el lugar exacto donde les corresponde sufragar. Esta información puede consultarse en la web oficial de la organización.

El segundo punto es llevar el DNI . Este documento es el único válido para ejercer el derecho al voto y será requerido en todo momento durante el proceso. Reniec precisó que se podrá votar con DNI vencido o amarillo.

Una vez en el local, es importante ubicar la mesa de sufragio correspondiente. Al ingresar, los electores deben revisar los croquis y carteles de orientación dispuestos en el recinto para identificar la ubicación de su mesa. Este paso agiliza el flujo de personas y evita demoras.

Al llegar a la mesa, el siguiente paso es identificarse ante los miembros de mesa . El votante debe presentar su DNI y proporcionar su número de orden, lo que permitirá a los encargados verificar los datos y dar curso al procedimiento.

Posteriormente, el ciudadano recibirá la cédula de votación , la cual debe estar firmada por el presidente de mesa. La ONPE enfatiza la importancia de verificar la firma antes de dirigirse a la cámara secreta.

Dentro de la cámara secreta, el elector podrá emitir su voto marcando las opciones de su preferencia. Una vez completado este paso, debe doblar la cédula y depositarla en el ánfora dispuesta para tal fin.

El último paso es registrar la participación . Para ello, el votante debe firmar y colocar su huella en la lista de electores, recoger su DNI y asegurarse de que su intervención haya quedado registrada correctamente.

Recuerda que tu voto es confidencial y no debes enseñar ni tomar foto dentro del aula. Respeta las normas para evitar demoras.

An associate of the National Office of Electoral Processes (ONPE) cuts a plastic strip lock to access the voting materials inside the truck, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 11, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo