Cubana nacionalizada peruana participa como miembro de mesa en las elecciones 2026: “Es la primera vez que voy a votar por un presidente”

Una ciudadana cubana nacionalizada peruana comparte su emoción al participar por primera vez en un proceso electoral a sus 38 años. Además de votar, fue seleccionada como miembro de mesa, viviendo una experiencia democrática inédita para ella. Fuente: Latina Noticias

Una ciudadana cubana nacionalizada peruana sorprendió esta mañana al formar parte de la fila de miembros de mesa en la Institución Educativa emblemática Alfonso Ugarte, en San Isidro, durante la jornada electoral. Se trata de Annette, quien relató emocionada que por primera vez en su vida participará activamente en un proceso de votación, ahora como miembro de mesa y ciudadana peruana. Relató que asume este nuevo rol “muy emocionada y muy contenta”, tras nueve años de residencia en Perú.

Durante la apertura del proceso electoral, decenas de miembros de mesa acudieron desde el amanecer al Colegio Alfonso Ugarte, donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales dispuso sesenta y una mesas de sufragio. El flujo constante de coordinadores, autoridades y votantes concentró la atención mediática en este colegio, donde uno de los electores destacados fue Carlos Álvarez, líder del Partido País para Todos.

El ambiente en el recinto fue ordenado, aunque con gran expectativa entre los primeros electores. Personal electoral y efectivos de seguridad organizaron el ingreso progresivo de miembros de mesa, quienes asumieron sus funciones antes de la apertura oficial de las mesas. La jornada transcurre con normalidad, marcada por la puntualidad y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Annette, ciudadana cubana nacionalizada peruana, participa emocionada por primera vez como miembro de mesa en las elecciones desde la I.E. Alfonso Ugarte en San Isidro. (Composición: Infobae Perú / Latina)

Annette y su primera experiencia como miembro de mesa en Perú

Annette, nacionalizada peruana hace poco más de dos años, relató ante las cámaras de Latina Televisión, la cadena informativa peruana, el significado personal de debutar en una jornada electoral tras haber pasado toda su vida adulta sin gozar del sufragio directo. Escogida por sorteo, expresó: “Es la primera vez en mi vida que voy a votar directamente por un presidente” y diputado. Todo es la primera vez. Estoy muy emocionada y muy contenta. Vine a cumplir con mi deber como miembro de mesa.

Esta participación implica, además, un aprendizaje en tiempo real sobre el sistema político local, dado que Annette señaló que su principal motivación es vivir la experiencia desde dentro y poder compartirla con amigos y familiares en su país de origen, donde el voto no se ejerce en las mismas condiciones. Su presencia entre los funcionarios electorales evidencia cambios demográficos crecientes y una integración gradual de comunidades extranjeras en la vida pública peruana.

En un bloque de respuesta directa: Annette, ciudadana cubana nacionalizada peruana, fue seleccionada como miembro de mesa en el Colegio Alfonso Ugarte durante las elecciones generales de hoy. Por primera vez ejercerá el voto directo para elegir autoridades nacionales, una experiencia inédita para ella tras haberse nacionalizado hace dos años y concurrido en el sorteo público para la designación de funcionarios de mesa.

A punto de cumplir 39 años, Annette enfatizó que esta es “la primera vez en treinta y ocho años” que votará por un presidente, hecho que para ella representa motivo de agradecimiento a su país de residencia.

Annette, ciudadana cubana nacionalizada peruana, expresa su emoción al participar por primera vez como miembro de mesa en las elecciones celebradas en la Institución Educativa Alfonso Ugarte de San Isidro.

Obtuvo la nacionalidad peruana tras residir nueve años en el país

Annette precisó que obtuvo la nacionalidad peruana luego de residir “nueve años en Perú”. Como explicó a la cadena informativa peruana, el trámite le permitió acceder a los derechos civiles plenos, incluyendo el sufragio, dos años después de la naturalización, conforme requiere la normativa nacional. Este ciclo de integración evidencia la política peruana respecto al acceso de ciudadanos extranjeros a los procesos democráticos nacionales.

El sorteo realizado para designar a los miembros de mesa la incluyó como resultado de la integración ciudadana sistemática. Annette dijo sentirse “muy contenta” porque la designación le ofrece la oportunidad de experimentar el proceso desde dentro, observando y garantizando la transparencia del sufragio.

Esta historia personal tuvo repercusión inmediata entre los presentes y se integró al clima de expectativas que rodea cada comicio nacional en el país, subrayando cómo la diversidad migratoria comienza a reflejarse también en la organización electoral.

Comparó el sistema electoral peruano con el de su país de origen

Annette subrayó la reacción de su entorno familiar: “Mi mamá y mi papá, por ejemplo, es la primera vez que están viviendo un proceso electoral acá en Perú.. Ellos no están votando, pero lo están viendo y también se preguntan muchas cosas, les parece increíble”. Compartió que en Cuba no es posible elegir directamente a un presidente y que “el poder votar y poder elegir directamente un presidente, eso es una cosa increíble porque nosotros no podemos”.

Más de 27 millones de peruanos votan hoy: horarios y claves para sufragar sin inconvenientes. (Foto: Agencia Andina)

Consultada sobre la presencia de otros cubanos en cargos similares, subrayó que desconoce cuántos han transitado este camino: “No lo tengo tan claro, pero sí, hay varios cubanos acá y hay cubanos desde la década de 1980. Entonces, me imagino que algunos ya han pasado el proceso y alguno a lo mejor ha sido miembro de mesa".

El caso de Annette se suma a una tendencia incipiente de participación de ciudadanos extranjeros nacionalizados en las instituciones democráticas del Perú, un fenómeno que comenzó a darse desde el flujo migratorio registrado en la década de 1980. Su experiencia, documentada hoy por Latina Noticias, la cadena informativa peruana, permite dimensionar los matices que adquiere el ejercicio del voto para quienes provienen de sistemas políticos diferentes.