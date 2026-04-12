Fotos y videos de los primeros peruanos en votar en las Elecciones Perú 2026 desde Oceanía hasta América

Un ciudadano peruano residente en Wellington se convirtió en el primero en votar en el extranjero para las Elecciones Generales 2026, dando inicio a la participación de más de 1,2 millones de peruanos habilitados fuera del país. Fuente: X / Cancillería

Las elecciones generales de 2026 marcan un nuevo despliegue logístico fuera del territorio peruano, donde miles de ciudadanos ejercen su derecho al voto en distintos husos horarios. La jornada electoral no se limita al domingo en Perú, sino que inicia con anticipación en regiones de Oceanía, donde la diferencia horaria permite que los primeros sufragios se registren incluso un día antes.

Este proceso en el extranjero involucra a más de un millón de peruanos habilitados para votar, quienes acuden a locales organizados por las misiones diplomáticas. La Cancillería coordina junto con organismos electorales la instalación de mesas y la distribución de materiales, en una operación que se extiende a múltiples continentes.

Las primeras imágenes de la jornada electoral llegan desde ciudades lejanas, donde el flujo de votantes refleja tanto el compromiso ciudadano como las condiciones particulares de cada país. En algunos casos, factores climáticos o logísticos influyen en la participación, lo que añade matices a una jornada que avanza de este a oeste.

Inicio del voto en Oceanía bajo condiciones climáticas adversas

La jornada electoral comienza fuera del Perú debido a los husos horarios, iniciando en Oceanía incluso un día antes. (Composición: Infobae)

Nueva Zelanda se convirtió en el primer punto donde ciudadanos peruanos acudieron a las urnas. En la ciudad de Auckland, se instalaron dos mesas de sufragio en el hotel Movenpick, aunque la asistencia se mantuvo reducida durante las primeras horas. La baja afluencia responde a una alerta meteorológica vigente en la región.

Juan Carlos Gonzales explicó la situación desde ese país: “Dudo que el 100 % de votantes venga, porque hoy estamos en alerta. Prácticamente toda la isla norte de Nueva Zelanda, que es donde se encuentra Auckland, está en alerta”. La advertencia corresponde a la proximidad del ciclón tropical Vaianu, que condiciona el desplazamiento de los electores.

Desde Wellington también se registró el primer voto emitido por un peruano en el exterior, lo que marcó el inicio formal de la jornada fuera del país.

Avance de la jornada en Asia y Oceanía

Un ciudadano peruano residente en Nueva Zelanda se convirtió en el primero en ejercer su derecho al voto en el extranjero para las Elecciones Generales Perú 2026, marcando el inicio de la participación internacional de la diáspora. (Foto: Cancillería)

Tras el inicio en Nueva Zelanda, el proceso electoral continuó en otras ciudades de Oceanía y Asia. En Australia, los peruanos acudieron a votar en Sídney, Canberra y Melbourne, mientras que en Japón la jornada se desarrolló en Tokio.

Las autoridades consulares reportaron que el proceso se desarrolla con orden. La coordinación entre las representaciones diplomáticas permite habilitar locales y mesas de votación para garantizar el acceso de los ciudadanos, pese a la distancia geográfica.

Preparativos en Europa con alta concentración de electores

La Cancillería del Perú detalló que ciudades como Madrid, Buenos Aires y Santiago superan los 100 mil electores registrados, consolidándose como puntos clave. // Video: Cancillería Perú - X

En Europa, los locales de votación quedaron habilitados antes del inicio de la jornada. Ciudades como Hamburgo, Madrid, Barcelona, Milán, Roma y París concentran una cantidad significativa de electores peruanos.

Madrid encabeza la lista con 212 mesas para 105,493 votantes, seguida por Barcelona con 162 mesas para 79,606 electores. Milán dispone de 132 mesas para 64,623 ciudadanos, mientras que Roma cuenta con 52 mesas para 25,724. En Hamburgo se instalaron 10 mesas para 4,456 electores y en París 33 mesas para 14,849.

Estos datos reflejan la magnitud del despliegue electoral en el continente europeo, donde la comunidad peruana mantiene una presencia numerosa.

Organización en América con amplia cobertura electoral

En el continente americano, la implementación de locales de votación también presenta avances significativos. En Argentina, la ciudad de Buenos Aires contará con 233 mesas para 115,097 electores, lo que la convierte en uno de los principales centros de votación en el exterior.

En Chile, Santiago dispone de 230 mesas para 113,887 votantes, mientras que en Arica se habilitaron 11 mesas para 5,126 electores. En Estados Unidos, Nueva York contará con 96 mesas para 47,896 ciudadanos, Miami con 112 mesas para 55,530 y Los Ángeles con 83 mesas para 40,180. Córdoba, en Argentina, suma 29 mesas para 13,598 votantes.

Las misiones diplomáticas reportan la culminación de los preparativos, con locales listos para recibir a los ciudadanos durante la jornada electoral.

Según la Cancillería, los comicios en el extranjero comenzaron el sábado debido a la diferencia horaria con Perú. Un total de 1,2 millones de peruanos se encuentran habilitados para votar fuera del país, con 2.497 mesas de sufragio instaladas en 199 ciudades.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) coordinó el envío del material electoral a mediados de marzo, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para asegurar la implementación del proceso.

Por razones de seguridad, el Ejecutivo decidió no convocar elecciones en Venezuela, Irán, Israel, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Jornada electoral en territorio peruano

ONPE aclara dudas previas a las elecciones generales 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agendia Andina)

Mientras el voto en el exterior avanza de forma escalonada, en Perú la jornada electoral se desarrollará el domingo 12 de abril. Más de 27 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir presidente, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.

El proceso se iniciará a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 5 de la tarde. Los electores deberán presentar su Documento Nacional de Identidad, incluso si se encuentra vencido, como requisito para sufragar.

Este proceso se desarrolla en un contexto político marcado por una sucesión de gobiernos en la última década, con ocho presidentes en diez años, lo que sitúa a estas elecciones dentro de un escenario de alta expectativa institucional.