Perú

Empresas peruanas proyectan más contrataciones, pero enfrentan brechas en gestión de talento

El uso de inteligencia artificial en procesos de selección ya es percibido por el 68% de trabajadores, principalmente en el filtrado de currículums

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Más contrataciones en el país contrastan con baja preparación en gestión estratégica del talento. (Foto: Agencia Andina)
Más contrataciones en el país contrastan con baja preparación en gestión estratégica del talento. (Foto: Agencia Andina)

El mercado laboral peruano muestra señales de dinamismo de cara al segundo trimestre de 2026. Según un estudio de la empresa Talana, las expectativas de contratación alcanzan el 37%, mientras que el 48% de las empresas prevé incrementar su plantilla, reflejando un escenario de mayor optimismo empresarial y planes de expansión.

No obstante, este crecimiento viene acompañado de una brecha estructural en la gestión del talento. De acuerdo con el informe “People Analytics en RR. HH. en Perú”, solo el 50% de los profesionales del área considera que sus organizaciones están moderadamente preparadas para implementar herramientas avanzadas de análisis de datos en la toma de decisiones.

Mercado laboral peruano se dinamiza mientras empresas aún carecen de analítica en talento. (Foto: Agencia Andina)
Mercado laboral peruano se dinamiza mientras empresas aún carecen de analítica en talento. (Foto: Agencia Andina)

Crecimiento sin capacidades consolidadas

El estudio advierte una desconexión entre el ritmo de crecimiento del empleo y la madurez de las capacidades internas de las empresas. En la práctica, esto implica que muchas organizaciones están ampliando sus equipos sin contar con sistemas robustos que les permitan gestionar estratégicamente a su personal.

Al respecto, la directora de Recursos Humanos de Talana, Bárbara Kübler, señaló que “lo que estamos viendo es una desconexión entre el ritmo de crecimiento del empleo y la madurez en la gestión del talento”. Añadió que cuando las decisiones no se basan en evidencia, los efectos pueden ser acumulativos, como la rotación innecesaria, la baja productividad y equipos que no logran desplegar su potencial.

Crece el empleo en Perú, pero persisten brechas en el uso de datos en recursos humanos. (Foto: Agencia Andina)
Crece el empleo en Perú, pero persisten brechas en el uso de datos en recursos humanos. (Foto: Agencia Andina)

Avance de la inteligencia artificial en el trabajo

En paralelo, el uso de tecnología en recursos humanos continúa en expansión. El 68% de los trabajadores peruanos afirma haber percibido la aplicación de herramientas basadas en inteligencia artificial, principalmente en procesos de selección, como el filtrado inicial de currículums.

Sin embargo, este avance aún es limitado. Kübler explicó que la adopción tecnológica se da de manera fragmentada y que “sin una integración real de datos en todo el ciclo del colaborador, desde la atracción hasta el desarrollo, el impacto de estas herramientas se diluye”, lo que reduce su efectividad en la mejora de decisiones.

Empresas en Perú prevén contratar más personal, pero enfrentan limitaciones en gestión de talento. (Foto: Agencia Andina)
Empresas en Perú prevén contratar más personal, pero enfrentan limitaciones en gestión de talento. (Foto: Agencia Andina)

Confianza y retos en la gestión del talento

El informe también revela que, si bien el 73,6% de los trabajadores se muestra cómodo con la idea de ser evaluado mediante herramientas de análisis de datos, solo el 60,8% expresa una confianza moderada en que estas decisiones sean más justas que aquellas basadas únicamente en criterio humano.

En ese sentido, Kübler destacó que la confianza será un factor determinante en la adopción de estas herramientas. “Las organizaciones que logren explicar, transparentar y hacer trazables sus decisiones van a tener una ventaja clara”, afirmó.

Optimismo laboral en Perú convive con desafíos en el manejo de datos y recursos humanos. (Foto: Agencia de Prensa)
Optimismo laboral en Perú convive con desafíos en el manejo de datos y recursos humanos. (Foto: Agencia de Prensa)

Desafío de convertir datos en decisiones

Más allá del crecimiento del empleo, el principal reto para las empresas será transformar los datos en decisiones consistentes y sostenibles en el tiempo. Esto implica no solo invertir en tecnología, sino también desarrollar capacidades internas que permitan aprovecharla de manera efectiva.

En un contexto donde el talento adquiere un rol cada vez más estratégico, las organizaciones no solo deberán enfocarse en contratar más personal, sino en gestionar mejor sus equipos, basándose en información, criterios claros y generación de confianza dentro del entorno laboral.

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