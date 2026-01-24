Cuatro claves para que un CV no pase desapercibido en un mercado laboral más exigente

La automatización de procesos en la selección laboral peruana obliga a candidatos a optimizar su presentación en segundos. Foto: (iStock)

El mercado laboral peruano entró en 2026 con una señal clara: hay más trabajo formal, pero también menos margen de error al contratar. Tras casi dos años de crecimiento sostenido del empleo en planilla, las empresas enfrentan un escenario marcado por mayor presión por resultados, procesos más automatizados y una rotación que obliga a afinar cada decisión de selección.

Hoy, un curriculum vitae (CV) no compite solo contra otros perfiles: compite contra el tiempo. Reclutadores y responsables de talento dedican apenas segundos a una primera revisión, buscando señales rápidas de encaje con el puesto. Claridad, foco y coherencia pesan más que extensos listados de funciones o trayectorias infladas.

Empresas formales en Perú mantienen criterios de selección estrictos pese al incremento de oportunidades laborales.

El CV como filtro inicial en un mercado más competitivo

Especialistas en gestión de talento coinciden en que el currículum dejó de ser un resumen cronológico de experiencia para convertirse en una pieza estratégica de comunicación profesional. En un escenario donde el conocimiento técnico se da cada vez más por sentado, el CV funciona como un primer filtro para identificar criterio, capacidad de síntesis y alineación con lo que la empresa necesita hoy.

“Un CV no solo resume experiencia, también comunica cómo una persona piensa, prioriza y se proyecta profesionalmente. Buscamos talento que tenga claridad sobre su aporte y entienda que el crecimiento profesional va de la mano con el propósito y la cultura de la organización”, señala Zaida García, directora de Personas de Holcim Perú.

Adaptar este documento a las demandas actuales requiere precisión, claridad y una presentación alineada a los objetivos del puesto. Estas son cuatro recomendaciones para lograr que un CV destaque entre los demás:

1. Adaptar el CV ya no es opcional

El CV genérico perdió vigencia. En un mercado con mayor oferta de candidatos calificados, adaptar el contenido a cada convocatoria es una condición básica. Esto implica priorizar la experiencia relevante para el puesto, ajustar el lenguaje al sector y utilizar palabras clave alineadas con el perfil buscado.

Las empresas no buscan trayectorias perfectas, sino coherentes. Un CV que muestra foco transmite una señal clara: la persona entiende qué se espera del rol y por qué puede aportar valor. En cambio, los perfiles que intentan abarcar todo suelen diluir su propuesta y quedar fuera en la primera criba.

2. Orden, claridad y síntesis

Un CV bien estructurado no es un detalle estético, es una ventaja competitiva. Secciones claras, información jerarquizada y un lenguaje directo facilitan la lectura y permiten identificar rápidamente la experiencia clave. En un proceso donde el tiempo escasea, la claridad juega a favor del candidato.

Textos extensos, descripciones redundantes o exceso de información irrelevante suelen jugar en contra. Hoy, menos es más: el objetivo no es contar todo lo que se hizo, sino mostrar lo que importa para ese puesto específico.

Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

3. Mostrar impacto, no solo tareas

Enumerar funciones ya no alcanza. Las empresas buscan entender qué resultados concretos obtuvo una persona, cómo resolvió problemas y qué aprendió en el camino. Traducir la experiencia en logros medibles —mejoras, eficiencias, crecimiento u optimización de procesos— permite dimensionar el impacto real del trabajo realizado.

Este enfoque cobra especial relevancia en un mercado donde gana peso la capacidad de ejecución, análisis y toma de decisiones. Un CV que evidencia resultados transmite autonomía y orientación a objetivos.

4. El proceso de selección como decisión compartida

Postular a un empleo no es solo “ser elegido”. También implica evaluar si la organización, su cultura y su propósito encajan con las expectativas profesionales y personales del candidato. En un entorno de alta rotación, esta mirada cobra relevancia.

Un CV personalizado demuestra comprensión de la cultura y el propósito de la empresa, factores clave en la contratación actual.

Más empleo, pero selección más estricta

El crecimiento del empleo formal no ha relajado los estándares de selección. Por el contrario, las empresas contratan más, pero con criterios más estrictos. En ese escenario, el CV funciona como una primera prueba de lectura del candidato: orden, foco y capacidad de síntesis dicen tanto como la experiencia acumulada.

En 2026, destacar en un proceso de selección no depende solo de lo que se hizo, sino de cómo se cuenta. Y el currículum sigue siendo el lugar donde esa historia empieza.