¿Encontró usted trabajo por Bumeran? Pues entonces, es 30% seguro de que lo pierde antes de terminar el año

Vale precisar que, en el
Vale precisar que, en el mundo de los recursos humanos, se le llama “talento” a la mano de obra calificada, y “colaborador” al trabajador común y corriente, sea este asalariado o no.

El mercado laboral en Perú atraviesa un periodo de ajuste y desconfianza que impacta tanto en la estabilidad de los trabajadores como en la proyección de las organizaciones. Según el más reciente estudio del portal de empleo Bumeran, casi 3 de cada 10 especialistas en recursos humanos en Perú reducirá la plantilla en lo que resta del año.

Esta cifra pone en evidencia la persistencia de políticas empresariales orientadas a la contención de costos y la priorización de la eficiencia sobre la generación de empleo o el desarrollo interno.

Empresas de Perú se alistan poda en los próximos cuatro meses, según Bumeran

Durante los primeros seis meses de 2025, el 64% de los encargados de recursos humanos reportó la ejecución de despidos, cifra que, aunque algo menor que la registrada en países sudamericanos vecinos, sigue evidenciando inquietud sobre el futuro económico y la situación de las empresas.

El informe, difundido por Jobint, también muestra que el 49% de los despidos respondieron a la necesidad de reducir costos, un motivo que predomina por encima de iniciativas vinculadas al desarrollo de talento o a la capacitación.

La decisión de las compañías peruanas apunta a priorizar la resistencia financiera antes que la consolidación de equipos y la retención de conocimiento. El 26% de los especialistas en recursos humanos proyecta nuevos recortes en lo que resta del año, frente a un escaso 17% que prevé incorporar trabajadores.

Las cifras representan una menor intensidad de recortes respecto a 2024, pero la cautela sigue predominando en las organizaciones peruanas. Según Bumeran, “el mercado peruano es uno de los que muestran menor propensión a los despidos en este momento, aunque la lógica del ajuste sigue operando en buena parte del sector privado”.

¿Recortes graduales y salarios estancados en el mercado laboral peruano?

En cuanto a la magnitud de los recortes, el 43% de los expertos consultados estima que estos no superarán el 10% de la plantilla, aunque un 16% planea recortar hasta 30% y un 13% prevé reducir hasta 20%.

Este patrón revela un escenario donde prevalece el ajuste parcelado y la preferencia por evitar apuestas de crecimiento de largo plazo.

El informe también evidencia la pérdida de valor de la negociación salarial y la movilidad interna. Solo el 17% de los responsables de recursos humanos en Perú tiene previsto aumentar los sueldos durante la segunda mitad del año, mientras que la mayor parte de las organizaciones convive con la posibilidad de otorgar únicamente incrementos por debajo del 10%.

De quienes reconocen que sus trabajadores recibieron aumentos, el 69% habla de incrementos reales, pero la proporción de empleados que experimentó mejoras salariales en la práctica permanece estancada.

Bumeran: ascensos y aumentos salariales, en retroceso en Perú

El ámbito de la promoción interna también se encuentra en retroceso. El 82% de los trabajadores peruanos encuestados afirma que no recibió ningún ascenso en lo que va del año, y apenas el 36% reconoce haber obtenido una mejora salarial.

Frente a estos datos, la región no ofrece panoramas más alentadores: las cifras de ascensos permanecen bajas en todos los mercados analizados y los incrementos salariales pierden poder frente a la inflación.

La mirada sobre las políticas del gobierno resulta mayoritariamente crítica. El 40% de los especialistas en recursos humanos y el 47% de los empleados perciben las reglas laborales vigentes como negativas, una calificación que sólo elude la mayoría absoluta por un margen estrecho.

En la interpretación de los encuestados, la normativa vigente acentúa las restricciones y desalienta inversiones en capital humano o estrategias de crecimiento.

