Perú

Joven peruano es detenido por matar a un niño en España: agresor presenta un transtorno del neurodesarrollo

El presunto agresor de 23 años de edad permanece bajo evaluación médica mientras avanzan las investigaciones

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Personal de emergencias médicas de SUMMA 112 con chalecos de alta visibilidad junto a dos ambulancias aparcadas en una zona de césped y asfalto
Personal de emergencia de SUMMA 112 y varias ambulancias se encuentran en Villanueva de la Cañada tras el trágico asesinato de una persona. (ABC)

Un menor de 11 años, de origen rumano, murió el jueves 9 de abril tras ser atacado con un arma blanca en un centro cultural en Madrid, capital de España. De acuerdo con información de medios españoles como El Mundo, ABC y El País, el presunto autor es un joven de 23 años de nacionalidad peruana, quien fue detenido horas después del hecho.

El ataque ocurrió la tarde del jueves en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada, una localidad ubicada en la comunidad de Madrid. El menor se encontraba en el lugar por clases extracurriculares de inglés cuando fue agredido en la zona de los servicios higiénicos.

Equipos de emergencia lo hallaron con heridas graves en el tórax, cuello y espalda, y en paro cardiorrespiratorio. Aunque lograron reanimarlo y trasladarlo en helicóptero al Hospital 12 de Octubre, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Detención y evaluación del sospechoso

El agresor fue localizado por las autoridades durante la madrugada del viernes, cuando acudió al hospital acompañado de familiares. En el centro médico, la familia informó que el joven presenta un diagnóstico de autismo y señalaron la posibilidad de que hubiese experimentado un brote psicótico.

Versiones preliminares indican que la víctima y el joven peruano mantenían una relación de amistad surgida a partir de su coincidencia en espacios comunitarios. Además, algunos testimonios mencionan episodios de aislamiento y dificultades de integración social manifestadas por el propio joven.

Cabe resaltar que, especialistas y organizaciones recuerdan que el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo y no está asociada de forma directa con conductas violentas. Destacan la importancia de no asociar de manera directa el autismo con conductas violentas, para evitar la estigmatización de quienes viven con este diagnóstico.

Familia de víctima pide cárcel para agresor

Un familiar del menor expresó a los medios locales su confianza en el desarrollo de la investigación a cargo de la Guardia Civil, aunque manifestó preocupación por las posibles implicancias del estado de salud mental del detenido en el proceso judicial que lo dejen en libertad.

Por su parte, la madre del joven confirmó en declaraciones a TVE que su hijo tiene autismo en grado 3 y explicó que suele relacionarse con menores porque presenta un desarrollo cognitivo equivalente al de un niño.

Actualmente, el agresor permanece custodiado en un hospital de Madrid bajo evaluación médica, proceso que será clave para determinar el móvil del hecho y evaluar su responsabilidad penal. En España, el asesinato de un menor por parte de un adulto puede penarse con la prisión permanente revisable.

Las autoridades buscan esclarecer el móvil del ataque y reconstruir la secuencia exacta de los hechos. Entre las acciones en curso figuran la búsqueda del arma utilizada y la toma de testimonios.

¿Una persona autista es violenta?

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De acuerdo con entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el autismo se caracteriza por diferencias en la comunicación, la interacción social y el procesamiento sensorial. La evidencia científica indica que la gran mayoría de personas dentro del espectro no presenta conductas violentas ni tiene mayor probabilidad de cometer delitos en comparación con la población general.

Cuando se registran episodios de conducta agresiva, estos suelen estar vinculados a factores como altos niveles de estrés, sobrecarga sensorial, dificultades para comunicarse o presencia de otras condiciones de salud mental. En esos casos, los especialistas señalan que se trata de respuestas a situaciones que la persona no logra gestionar adecuadamente, y no de una conducta deliberadamente violenta.

Por ello, expertos advierten que establecer una relación directa entre autismo y violencia es incorrecto y puede contribuir a la estigmatización. Cada situación debe analizarse de manera individual, considerando el contexto completo y no únicamente un diagnóstico.

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