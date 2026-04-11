Leslie Stewart lanza ‘Ay Mamá’ junto a su hija Ariana Rifai, un pódcast que promueve el diálogo familiar entre generaciones

Madre e hija se unen en ‘Ay Mamá’, el nuevo pódcast de Leslie Stewart y Ariana Rifai.

En un panorama donde la conversación digital y el consumo de podcasts crecen a ritmo acelerado, la actriz peruana Leslie Stewart apuesta por un formato diferente para abordar temas familiares con profundidad y autenticidad. Junto a su hija Ariana Rifai, la artista presenta ‘Ay Mamá’, un pódcast que transforma el diálogo cotidiano entre madre e hija en contenido útil y cercano, pensado para conectar con distintas generaciones y abrir espacios de reflexión sobre la vida familiar y personal.

Lanzado a inicios de abril de 2026, ‘Ay Mamá’ nace como una respuesta a la necesidad de crear espacios donde la conversación honesta y sin filtros sea posible, pero también donde la información aporte valor real a la audiencia. El proyecto rompe con el esquema tradicional de las relaciones familiares, acercándose más a una dinámica horizontal, en la que madre e hija dialogan como amigas, sin jerarquías y desde la complicidad.

El corazón del pódcast reside en la interacción de dos miradas generacionales distintas, que se encuentran y se retroalimentan a partir de la confianza y la apertura. Leslie Stewart, reconocida por su amplia trayectoria en la actuación y los medios, aporta su experiencia vital y una voz marcada por el aprendizaje y el respeto. Ariana Rifai, por su parte, introduce una perspectiva fresca y contemporánea, vinculada al universo digital, la vida joven y los desafíos de las nuevas generaciones.

Leslie Stewart y Ariana Rifai apuestan por el diálogo generacional con el pódcast ‘Ay Mamá’.

Ambas coinciden en que, pese a los avances en comunicación, existen temas familiares que siguen siendo difíciles de abordar en muchos hogares. “Como mamá, siento que hay muchas cosas que no se hablan lo suficiente dentro de casa. Este pódcast es una oportunidad para abrir esas conversaciones desde el respeto, la honestidad y también desde el aprendizaje”, señala Stewart sobre el espíritu del programa.

Por su parte, Ariana resalta la intención de ofrecer un espacio donde se pueda hablar sin filtros, pero también con información que realmente ayude.

La propuesta de ‘Ay Mamá’ se distingue por el equilibrio entre cercanía y profundidad. Sus episodios incluyen invitados de perfiles variados: desde especialistas en nutrición, crianza, bienestar y salud mental, hasta personajes de la cultura y la vida pública que suman nuevas perspectivas y experiencias.

Este enfoque enriquece el contenido y permite abordar temas cotidianos —como la maternidad, la adolescencia, la comunicación, los cambios familiares o la salud emocional— desde distintos ángulos y con un abordaje práctico.

Leslie Stewart sorprendió al lanzar pódcast junto a su hija.

El debut de Ariana Rifai

Ariana Rifai, quien debuta en el formato podcast, ya se ha hecho notar en redes sociales por su interés en el bienestar personal, las relaciones y el crecimiento emocional.

Su participación en ‘Ay Mamá’ marca un paso hacia la creación de contenido más elaborado y sustancial, en una apuesta por conectar con una audiencia que busca respuestas y compañía para los retos de la vida cotidiana.

El pódcast ya se encuentra disponible en diversas plataformas y redes sociales, donde se pueden acceder tanto a los episodios completos como a clips destacados. La interacción con la audiencia es otro de los pilares del proyecto: tanto Stewart como Rifai invitan a sus seguidores a proponer temas, compartir experiencias y participar activamente en la construcción del contenido.

Ariana es hija de Karim Rifai Matrage. | Captura/Café con la Chévez/difusión

¿Cuántos hijos tiene Leslie Stewart?

Leslie Stewart tiene tres hijos fruto de su relación con Karim Rifai Matrage, quien estuvo en prisión durante varios años. Sus hijos se llaman Nadim, Ariana y Malek. Incluso, el menor de ellos fue concebido durante una visita conyugal en la cárcel.

Actualmente, Leslie mantiene una relación cordial con su expareja y ha asumido la crianza y el cuidado económico de sus hijos. Ariana Rifai, la hija del medio, ha comenzado a destacar en el medio artístico y participa junto a su madre en proyectos como el pódcast ‘Ay Mamá’, sorpreniendo con sus intervenciones y fluidez a la hora de desarrollar un tema.