Paul Michael pide disculpas a Samahara Lobatón y Shirley Arica tras pelea en La Granja VIP: “No he sido caballero”

Samahara Lobatón acepta disculpas de Paul Michael tras escándalo en reality. Captura: La Granja Vip.

La convivencia extrema volvió a poner a prueba los límites emocionales de los participantes de La Granja VIP, pero también dejó espacio para la reflexión y el arrepentimiento. Luego de uno de los enfrentamientos más tensos del programa, protagonizado por Paul Michael, Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López, el salsero decidió dar un paso al frente y ofrecer disculpas públicas, en un intento por bajar la tensión y recuperar la armonía dentro del reality.

El episodio previo había dejado una huella evidente entre los concursantes. Gritos, insultos y acusaciones cruzadas marcaron un momento que no solo impactó a quienes lo protagonizaron, sino también a los espectadores que siguen la transmisión 24/7.

La producción incluso tuvo que intervenir con sanciones, reflejando la gravedad de lo ocurrido. Sin embargo, fue en la mañana siguiente cuando el ambiente comenzó a transformarse, dando paso a una escena poco habitual en medio de tanta confrontación: el reconocimiento de errores.

Tras un tenso cruce de palabras y un momento de quiebre, Samahara Lobatón se disculpa con sus compañeros en La Granja, reconociendo que se sobrepasó. ¿Podrán superar las diferencias? Panamericana Televisión/ La Granja VIP.

Fue Paul Michael quien tomó la iniciativa. Con un tono visiblemente más calmado y reflexivo, decidió acercarse primero a Shirley Arica para pedirle disculpas por lo ocurrido durante la discusión. Luego, repitió el gesto con Samahara Lobatón, en un momento que rápidamente se viralizó por el contraste con la intensidad del día anterior.

“Voy a comenzar aceptando mis errores, sé que he sido un patán con todas ustedes, sé que no he sido caballero… Quiero sentir paz, tranquilidad, no me gusta esto que está pasando. Ese día sobrepasé los límites, la lastimé (a Shirley) sin saber sus traumas… Me siento avergonzado, no soy la persona que vengo siendo aquí, no me considero esa persona. Estoy sacando mi peor versión, todo lo feo lo estoy sacando acá innecesariamente”, expresó.

Samahara Lobatón acepta disculpas de Paul Michael tras escándalo en reality. Captura: La Granja Vip.

Sus palabras no solo apuntaron a reparar el daño inmediato, sino también a explicar el impacto emocional que la convivencia le estaba generando. En un entorno donde cada acción es observada y amplificada, reconocer errores públicamente implica una exposición adicional que no todos están dispuestos a asumir.

El cantante también tuvo un mensaje directo hacia Samahara Lobatón, en el que no solo pidió disculpas, sino que apeló a un componente emocional más profundo. “Cualquier cosa por mi abuelito que está en el cielo, te pido disculpas a ti y también a tu mamá, ella siempre sacará cara por ti. Igual me gustaría que Pamela lo converse, pero no depende de mí, ahora estoy hablando por mí”, agregó, evidenciando su intención de cerrar el conflicto desde su propia responsabilidad.

Este gesto se dio en un contexto donde las tensiones no solo eran individuales, sino también grupales. Las diferencias entre los integrantes del grupo conocido como “Las Víboras” y otros participantes habían escalado progresivamente, convirtiendo la convivencia en un terreno cada vez más hostil. Por ello, el intento de reconciliación de Paul Michael fue interpretado como un primer paso para descomprimir el ambiente.

Samahara Lobatón acepta disculpas de Paul Michael tras escándalo en reality. Captura: La Granja Vip.

Samahara Lobatón también se disculpó

Por su parte, Samahara Lobatón escuchó atentamente las disculpas y respondió con una postura que combinó firmeza y apertura al diálogo. La influencer recordó que ella también había ofrecido disculpas previamente, tras haber utilizado calificativos ofensivos durante el conflicto. “Creo que ya hemos cruzado parámetros que no se debieron de cruzar. Ese día de mi boca no salió (mentadas de madre). Entonces creo que si todos estamos intentando autocontrolarnos, debería ser así. Esto es un reality, es un juego, pero ya se está pasando el límite del respeto”, señaló, poniendo el foco en la necesidad de establecer límites claros.

Su intervención evidenció que, más allá de las disculpas, existe una conciencia compartida sobre el desgaste que generan este tipo de enfrentamientos. La línea entre el entretenimiento y el respeto personal parece haberse difuminado en varios momentos del programa, algo que los propios participantes comienzan a cuestionar.

Finalmente, Samahara Lobatón decidió aceptar las disculpas de Paul Michael, en un gesto que fue acompañado por un reconocimiento propio. “Yo también te ofrezco unas disculpas. En verdad, yo soy súper fácil de hacer borrón y cuenta nueva, mientras que no se vuelva a cruzar el límite del respeto como ese día”, afirmó. El momento culminó con un abrazo entre ambos, simbolizando un intento de reconciliación que, al menos por ahora, busca marcar un nuevo inicio en la convivencia.

Samahara Lobatón acepta disculpas de Paul Michael tras escándalo en reality. Captura: La Granja Vip.