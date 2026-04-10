Elecciones en Perú 2026: lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Arequipa, partidos y quiénes postulan

El departamento de Arequipa, una de las cinco jurisdicciones con mayor peso electoral, se prepara para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados - Andina

El departamento de Arequipa será uno de los principales protagonistas en las Elecciones Generales de 2026, con 1.226.525 electores habilitados según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Este padrón, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, refleja una composición equilibrada entre 612.417 hombres y 614.108 mujeres, e incluye a 101.499 ciudadanos que ejercerán su derecho al voto por primera vez. Arequipa concentra su mayor caudal electoral en la provincia homónima, con más de 950.000 votantes, seguida por Caylloma, Camaná y otras seis provincias.

El 12 de abril de 2026, los arequipeños votarán para elegir presidente, vicepresidentes, integrantes del Congreso y representantes al Parlamento Andino. Este proceso marcará el regreso del sistema bicameral en el Perú, vigente por última vez en 1992, y definirá la conformación de un Congreso compuesto por 60 senadores y 130 diputados.

Para postular a la Cámara de Diputados, los aspirantes deben ser peruanos de nacimiento, tener al menos 25 años y gozar de derecho a voto. La representación se distribuye por circunscripciones provinciales, lo que garantiza que cada zona de Arequipa tenga presencia en el Congreso. De acuerdo con Reniec, la mayoría de los electores en la región posee educación secundaria, y el padrón evidencia diversidad en niveles de instrucción y estado civil.

Lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Arequipa

Para la Cámara de Diputados se hay seis curules. Estos son los candidatos por partido:

Alianza Electoral Venceremos

Óscar Ado Belizario Umaña (con el número 1)

Carmen Rosa Cayo Mamani (con el número 2)

Mercy Belinda Arias Ibarcena (con el número 4)

Domingo Alberto Cueva Ojeda (con el número 5)

Gladys Julia Pari Quispe (con el número 6)

Partido Patriótico del Perú

Jorge Luis Álvarez Briceño (con el número 1)

Arlette Eileen Apaza Gordillo (con el número 2)

Paola Álvarez Montoya (con el número 4)

Carlos Alberto Morales Zúñiga (con el número 5)

Partido Cívico Obras

Luis Aurelio Masco Cáceres (con el número 1)

Faustina Victoria Paredes (con el número 2)

Alexander Ítalo Pajares Velando (con el número 3)

Mariela Huamán Nuñonca (con el número 4)

Máximo Remigio Inca Centeno (con el número 5)

Amparo Yolanda Huanca Adco (con el número 6)

FREPAP

Michael Armando Chuctaya Choquevilca (con el número 1)

Reyna Marlene Rado Flores (con el número 2)

Rodrigues Juan Uscamayta Totocayo (con el número 3)

Gloria María Quispe Anco de Casani (con el número 4)

Moisés Ludeña Cahuana (con el número 5)

María Giovanna Villegas Quispe (con el número 6)

Partido Demócrata Verde

Yania Delma Bernal Huayhua (con el número 1)

Michael Raúl Atencio Castro (con el número 2)

Sofia Nicolt Najar Oblitas (con el número 3)

Paul William Dotson Alayza (con el número 4)

Elizabeth Hurtado Valdez De Koenig (con el número 5)

Oscar Johnny Armas Rojas (con el número 6)

Partido del Buen Gobierno

Edgar Dember Gonzales Polar (con el número 1)

Gloria Charito Hirache Pizarro (con el número 2)

Rafael Ángel Aragón Aramburu (con el número 3)

Jakelin Milagros Carrión Lima (con el número 4)

Ricardo Julián Silva Amanqui (con el número 5)

Flor Elisa Roxana Neira Tejada (con el número 6)

Partido Político Perú Acción

Anani Miluzka Delgado Ortega (con el número 1)

Roberto Manfred Roque Pulcha (con el número 2)

Micaela Mercedes Sanca Quispe (con el número 5)

Pit Gerard Chalco Amanca (con el número 6)

Partido Político PRIN

Nercy Marianela Muñoz Quispe (con el número 4)

Claudio German Rodríguez Achire (con el número 5)

Olga Pérez Quispe (con el número 6)

La reforma legislativa en el país introduce un Congreso dividido en dos cámaras, con normativas de elección y atribuciones distintas para cada cuerpo, según explicó la Oficina Nacional de Procesos Electorales| Foto: Congreso de la República

Partido Político Progresemos

Wendy Gabriela Guillen Meza (con el número 1)

José Armando Álvarez Ruelas (con el número 2)

María De Fátima Riquelme Condori (con el número 3)

José Augusto Jhonadan Zevallos Banda (con el número 4)

Partido Sícreo

Daniela Lucia Salas Segura (con el número 1)

Gianni Luiggi Simoni Rosas (con el número 2)

Jesús Daniel Salas (con el número 4)

Magali Paola Marín Revilla (con el número 5)

Jonathan Step Lázaro Benavente (con el número 6)

Partido País para Todos

Nicolas Andrés Talavera Benavente (con el número 1)

David Jesús Amanqui Quispe (con el número 3)

Frente de la Esperanza 2021

Foster Rojas Cubas (con el número 1)

Yolanda Nery Zapata Pucho (con el número 2)

Michel Huber Rodríguez Cayo (con el número 3)

Yessenia Delfina Chamorro Jayo (con el número 4)

Agripina Correa Choque (con el número 6)

Partido Político Nacional Perú Libre

Hans Arthur Godoy Quispe (con el número 1)

Tomasa Huisa Suclle (con el número 2)

Guido Ricardo Ramos Paredes (con el número 3)

Rocío Alejandrina Ticona Llanque (con el número 4)

Mauro Hancco Surco (con el número 5)

Maritza Esther Sanabria Quispe (con el número 6)

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Katiuzka Jacovina Apaza Rondón (con el número 1)

Nilo Madbe Cruz Cuentas (con el número 2)

Virna Victoria Deza Gutiérrez (con el número 3)

Juan Elías Rojas Paredes (con el número 4)

Mery Antonieta Zela Valdivia (con el número 5)

Andrés Fernando Luque Ruiz De Somocurcio (con el número 6)

Juntos por el Perú

Andrés Eloy Antallaca Ginez (con el número 1)

Amalia Emilia Palomino Pacheco (con el número 2)

Pablo Salas Charca (con el número 3)

Luisa Edith Velarde Álvarez (con el número 4)

Karina Mamani Meneses (con el número 6)

Partido Político Podemos Perú

Cosme Fidel Huamán Sánchez (con el número 1)

Zulay Magali Quispe Sarmiento (con el número 2)

Mary Luz Cayllahua Quispe (con el número 4)

Ranulfo Ciro Jara Begazo (con el número 5)

Partido Demócrata Federal

Alex Hualla Castillo (con el número 1)

Rayza Marycielo Medina Villegas (con el número 2)

Esmeralda Erika Paricoto Nina (con el número 4)

Alfonso José Barrios Sánchez (con el número 5)

Lizbeth Mery Heredia Bolaños (con el número 6)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizó, este domingo 29, la primera jornada de capacitación presencial, en Lima y provincias, de los miembros de mesa - JNE

Fe en el Perú

Álvaro Florencio Rojas Chávez (con el número 1)

Milagros Limascca Ninacondo (con el número 2)

Santos Flores Calle (con el número 3)

Ana Paola Mejía Callo (con el número 4)

Fernando Pio Chacón Saloma (con el número 5)

Teresa Morales Valdivia (con el número 6)

Partido Político Integridad Democrática

Mauricio Alosilla Chambi (con el número 1)

Martha Noemi Magallan Rojas (con el número 2)

Carlo Magno Gamio Casani (con el número 3)

Stephany Grey Pacheco Palomino (con el número 4)

Jaime Molina Gonzales (con el número 5)

Jakeline Rosario Germana León (con el número 6)

Fuerza Popular

Carlos Raúl Paredes Ponce (con el número 1)

Diana Patricia Esquinarila Anaya (con el número 2)

Percy Emilio Zúñiga Núñez (con el número 3)

Yurico Margot Oviedo Ruiz (con el número 4)

Nelly Elsa Lima Chávez (con el número 6)

Alianza para el Progreso

Lily Margoth Juárez Salazar (con el número 1)

Adolfo Erick Donayre Sarolli (con el número 2)

Yudit Elena Carhuas Ríos (con el número 3)

José Antonio Supo Condori (con el número 4)

Maryory Atenas Palomino Ramos (con el número 5)

Walter Isidoro Vera Delgado (con el número 6)

Partido Político Cooperación Popular

Cuber Moisés Herrera Ramos (con el número 1)

Vanessa Rubith Lazo Valles (con el número 2)

Gean Huamán Julca (con el número 3)

Fiorella Lizbeth Condori Ramos (con el número 4)

Bryan Irving Ponce Cerpa (con el número 5)

Vilma Ruth Gutiérrez Quispe (con el número 6)

Ahora Nación - AN

Marleny Bibiana Arminta Valencia (con el número 1)

Remil Emilio Paredes Angulo (con el número 2)

Sheyla María Vilca Neira (con el número 3)

Ysabel Reyna Castro Avendaño de Tintaya (con el número 5)

Un Camino Diferente

Milton Meneses Garay (con el número 1)

Elva Clorinda Flores Velásquez (con el número 2)

Mery Rimache Quispe (con el número 4)

Deysi Analí Juárez Bazán (con el número 6)

Avanza País – Partido de Integración Social

Renzo André Estrada Huerta (con el número 1)

Juan Carlos Banich Galdós (con el número 3)

Daniela Andrea Montañez Flores (con el número 4)

Abel Dongo Ramos (con el número 5)

Margiori Fiorela Paja Tipula (con el número 6)

Partido Político Perú Moderno

Juana Edilberta Vélez de Villa de Núñez (con el número 1)

Miguel Enrique Fernández Mares (con el número 2)

Patricia Mabel Núñez Vélez de Villa de Luna (con el número 5)

Marat Santos Huamán (con el número 6)

Partido Político Perú Primero

Manuel Israel Delgado Postigo (con el número 1)

Estela Marisol Peña Gutiérrez (con el número 2)

Rolando Bedregal Sanz (con el número 3)

Roció Liliana Ruiz Esquivias (con el número 4)

Juan Percy Bautista Ramos (con el número 5)

Susana Condori Huamani (con el número 6)

Salvemos al Perú

Wenceslao Eduardo Núñez Toledo (con el número 1)

Patricia María Angelica Portugal Palo (con el número 2)

Pedro Alejandrino Apaza Mamani (con el número 3)

Ana María Huamani Colque (con el número 4)

Robert Ángel Rodríguez Layme (con el número 5)

Inés Susana Vita Chaguayo (con el número 6)

Partido Demócrata Somos Perú

Guido Moisés Del Carpio Rodríguez (con el número 1)

Magaly Roxana Agramonte Gutiérrez (con el número 2)

Katia Gricel Arévalo Rodríguez (con el número 4)

Inocencio Andrés Nina Ticona (con el número 5)

Nelly Margot Ccora Sucasaire (con el número 6)

Partido Aprista Peruano

Daniel Ernesto Vera Ballón (con el número 1)

Mary Luz Choquepata Tito (con el número 2)

Jorge Enrique Chirinos Chávez (con el número 3)

Mercedes Milagros Núñez Gutiérrez (con el número 4)

Miguel Luis Flores Chávez (con el número 5)

Vilma Yolanda Gallegos Silva (con el número 6)

Renovación Popular

Esdras Ricardo Medina Minaya (con el número 1)

Olga Zonia Condori Quispe (con el número 2)

Luis Carlos Candia Contreras (con el número 3)

Sandra Olga Quilla Fernández (con el número 4)

Christian Aranda Vásquez (con el número 5)

Jerika María Del Pilar Cacya Oviedo (con el número 6)

Partido Demócrata Unido Perú

Hilda Camacho Castañeda (con el número 1)

Sandro Jara Coa (con el número 2)

Fuerza y Libertad

Edilberto Yuri Vilca Rojas (con el número 1)

Ruth Noemy Mamani Quispe (con el número 2)

Carlos Enrique Mamani Jove (con el número 3)

Diana Carolina Huerta Lozada (con el número 4)

Hugo Wenceslao Barrios Jiménez (con el número 5)

Katian Choccelahua Carhuamaca (con el número 6)

Partido de los Trabajadores y Emprendedores - PTE

James Marcos Polar Gutiérrez (con el número 1)

Elena Yucra Quispe (con el número 2)

York’s Bill Madueño Palo (con el número 3)

Socorro Virginia Gamarra Arias (con el número 4)

Gabriela Herrera Bejarano (con el número 6)

Unidad Nacional

Matilde Lozada Deglane (con el número 1)

Sergio Eliseo Apaza Delgado (con el número 2)

Martha Leonor Morales Huamachuco (con el número 3)

Gustavo Fabio Paz Pola (con el número 4)

Fabiola Candi Mamani Alave (con el número 5)

Walter Luis Mendoza Núñez (con el número 6)

Pilar Teresa Vera Madariaga (con el número 2)

Jesús Martin Vera Cruz (con el número 3)

Sayuri Stheffanny Sütel Miñin (con el número 4)

Heber Diomedes Cueva Escobedo (con el número 5)

Carla Andrea Roque Pérez (con el número 6)