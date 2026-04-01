Mesías Guevara del Partido Morado a Rafael López Aliaga: “Ha dejado endeudada a Lima por más de S/ 4 mil millones”

Los candidatos Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) y Mesías Guevara (Partido Morado) exponen sus planes para la educación, innovación y tecnología en el Debate Presidencial 2026. Escucha sus propuestas sobre la reforma curricular, el presupuesto para el sector y el futuro de la SUNEDU.

En el Debate Presidencial 2026, el candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, centró su participación en propuestas vinculadas a la educación, la innovación y la tecnología, al tiempo que lanzó duras críticas contra el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por el nivel de endeudamiento de la capital.

Durante su intervención, Guevara combinó planteamientos programáticos con cuestionamientos directos a sus adversarios políticos, en un intercambio marcado por propuestas sobre reforma educativa, inversión en ciencia y el rol del Estado en la formación de los ciudadanos.

Educación pública, docentes y reforma universitaria

El candidato planteó que su eventual gobierno priorizará el fortalecimiento de la educación pública “con calidad”, alejándola de intereses privados. En esa línea, sostuvo que se devolverá la autonomía a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), con el objetivo de impulsar la investigación e innovación en las universidades.

Asimismo, enfatizó la necesidad de revalorar a los docentes en todos los niveles. “Vamos a revalorar a los docentes a nivel nacional, al docente rural, al docente urbano y, por supuesto, al docente universitario”, afirmó. También propuso mejorar la infraestructura educativa, incluyendo tanto servicios básicos como capacidades digitales.

Intenso enfrentamiento entre Mesías Guevara (Partido Morado) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) durante el debate presidencial del JNE. Los candidatos exponen sus propuestas sobre educación, tecnología e innovación, pero no dudan en lanzarse duras críticas y acusaciones sobre gestiones pasadas y otros políticos.

En cuanto al acceso, anunció el fortalecimiento de programas como Beca 18 y la creación de nuevas iniciativas, como una “Beca 16”, orientadas a ampliar oportunidades para jóvenes.

Educación financiera y crítica a López Aliaga

Uno de los momentos más llamativos de su participación se produjo cuando Guevara vinculó la necesidad de incorporar educación financiera en la currícula escolar con una crítica directa al exalcalde de Lima. “Para que aquellos que se dicen que son grandes gerentes no se endeuden con una tasa de interés alta, como ha ocurrido acá con el señor López Aliaga, que ha dejado endeudada a Lima por más de S/ 4 mil millones”, señaló.

El candidato fue más allá al responsabilizar personalmente al exburgomaestre por dicha situación: “¡Él tiene que pagar! No tiene que pagar Lima”. Además, cuestionó su perfil empresarial, calificándolo como una “falsa venta de que se cree un gran empresario”. En su última referencia a Rafael López Aliaga, el candidato del Partido Morado mencionó: “En la política peruana hoy hoy los famosos therians, que se visten de cerdos (...)”.

Cambios en la currícula y educación inclusiva

Dentro de sus propuestas educativas, Mesías Guevara planteó una reforma curricular que incluya cursos como educación financiera para la vida y educación vial. También destacó la importancia de una educación inclusiva, orientada a garantizar oportunidades para todos los peruanos.

Durante su participación, el candidato presidencial del Partido Morado alternó propuestas de gobierno con críticas directas a sus contendores políticos. Foto: composición Infobae Perú/JNE

A esto se suma el fortalecimiento de la educación básica alternativa (CEBA), dirigida a personas que no han completado su formación escolar. Según explicó, su propuesta busca cerrar brechas educativas históricas en el país.

Ciencia, tecnología e Internet

En el eje de innovación, el candidato propuso triplicar el presupuesto destinado a ciencia y tecnología mediante inversión pública. Señaló que el objetivo es incrementar significativamente los recursos en este sector.

Además, destacó su experiencia previa como impulsor de la ley de banda ancha cuando fue congresista, asegurando que su gestión permitirá masificar el acceso a Internet en todo el país. En ese contexto, criticó el enfoque actual basado en tecnología satelital, al considerar que responde más a una “moda” que a una estrategia efectiva.

Cuestionamientos políticos y cierre del mensaje

Guevara también dedicó parte de su intervención a cuestionar decisiones políticas del pasado, como la salida del exministro Jaime Saavedra, y criticó a figuras vinculadas al actual gobierno. En ese sentido, afirmó que su eventual gabinete estaría conformado por “los mejores ciudadanos”.

Simpatizantes del candidato presidencial peruano Mesías Guevara se congregaron en las afueras del recinto donde se realiza el debate, en la antesala de las elecciones generales del 12 de abril. Foto: REUTERS/Sebastian Castaneda

Finalmente, cerró su participación con un llamado a los jóvenes y a la ciudadanía a involucrarse en el desarrollo del país. “Joven peruano, el futuro es tuyo”, expresó, antes de concluir con una consigna contra la corrupción: “Que viva el Perú. Menos corrupción. Hoy tenemos que luchar contra ella”.