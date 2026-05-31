A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en Cusco por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal y Cienciano se enfrentan en uno de los encuentros más destacados de la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido está programado para este domingo 31 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Horarios del Cienciano vs Sporting Cristal
El partido está programado para las 17:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas de Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos; y a las 19:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Dónde ver el Cienciano vs Sporting Cristal: canal TV
El partido entre Cienciano y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura 2026, podrá verse en vivo por L1 Max, canal que cubre todos los encuentros de la jornada. La señal estará disponible a través de las principales empresas de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite el acceso desde cualquier región del país.
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Para quienes opten por plataformas digitales, Liga 1 Play transmitirá el partido en directo para teléfonos, tabletas y computadoras, permitiendo ver el encuentro sin limitaciones de horario o ubicación.
Infobae Perú realizará una cobertura continua del evento, con información previa, actualizaciones en tiempo real y declaraciones de los protagonistas tras el partido. Los lectores podrán seguir cada incidencia y el análisis posterior a través del portal.
Los 'celestes' visitan a los 'rojos' en el Cusco por la fecha 17. Créditos: L1 Max / Instagram.
Así van en la tabla de posiciones de la Liga 1
Cienciano se mantiene entre los tres primeros puestos de la tabla con 30 puntos, a nueve del líder Alianza Lima, tras disputar el Torneo Apertura con aspiraciones al título.
Sporting Cristal, en cambio, ocupa la undécima posición con 19 puntos y solo logró cinco victorias en 16 fechas durante el primer semestre.
¿Cómo llegan a este partido?
Ambos equipos vienen de disputar compromisos internacionales a mitad de semana. Cienciano igualó 1-1 ante Juventud en Cusco y perdió la opción de avanzar de manera directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
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El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo deberá jugar el repechaje frente a Lanús, actual campeón, en una serie de ida y vuelta para obtener su boleto entre los 16 mejores del certamen.
En su más reciente partido por la Liga 1, Cienciano empató 2-2 como visitante ante Sport Huancayo. Un gol de Carlos Garcés y un autogol de Yonatan Murillo permitieron sumar un punto en la altura de la ciudad incontrastable.
Por su parte, Sporting Cristal perdió 2-0 ante Cerro Porteño en la última jornada y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Pese a la eliminación, el equipo dirigido por Zé Ricardo accedió a los playoffs de la Copa Sudamericana.
En la próxima fase, Cristal enfrentará a RB Bragantino de Brasil por un lugar en los octavos de final, en una llave que se resolverá en partidos de ida y vuelta.
En su más reciente encuentro por la Liga 1, los ‘celestes’ remontaron el marcador frente a ADT en el estadio Alberto Gallardo. Comenzaron abajo tras un gol de Jordan Guivin, pero revirtieron el resultado con anotaciones de Yoshimar Yotún y Gustavo Cazonatti.
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