Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 31 de mayo de 2026

Una estación de servicio en Lima, Perú, exhibe sus surtidores y un cartel digital con precios de combustible variados, con los logos de Facilito y Osinergmin visibles bajo un cielo nublado, reflejando el panorama energético local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento en el precio de los combustibles ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad peruana. Las diferencias de hasta cinco soles por galón entre estaciones de servicio, reportadas el 31 de mayo de 2026, impactan de forma directa en el presupuesto de los hogares y en los costos operativos del transporte público y privado.

Según informó la plataforma Facilito, desarrollada por Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), la dispersión tarifaria entre distritos y estaciones de servicio es cada vez más notoria.

Los datos actualizados para Lima HOY 31 de mayo muestran:

Gasohol Regular (90 octanos): Precio mínimo: S/ 17,79 por galón Precio máximo: S/ 23,49 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos): Precio mínimo: S/ 18,78 Precio máximo: S/ 25,49

Diésel B5 S-50 UV: Precio mínimo: S/ 21,58 Precio máximo: S/ 26,99



De acuerdo con la información recopilada, la diferencia entre el valor más bajo y el más alto evidencia una dispersión considerable que se repite en otras regiones del país.

Una mano genérica carga combustible en un automóvil, sosteniendo un ticket de Osinergmin con precios en soles, ilustrando la realidad económica y el costo diario de la energía en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto en los conductores y el rol de Facilito

La volatilidad del precio de la gasolina obliga a los usuarios a tomar decisiones informadas. El comparador de precios Facilito se ha consolidado como un recurso clave. Esta herramienta permite identificar las estaciones de servicio más accesibles y ayuda a los usuarios a planificar sus compras en un contexto de incertidumbre.

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Entre las ventajas que ofrece Facilito destacan:

Consulta en tiempo real de precios en grifos de todo el país.

Visualización de estaciones por cercanía y costo.

Actualización diaria de tarifas para todos los tipos de combustible.

Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

Largas filas de automóviles esperan cargar combustible en una estación de servicio con surtidores marcados con 'emergencia' al anochecer, reflejando una situación crítica en el abastecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar los precios más bajos en Lima y otras regiones

La distribución de los precios varía de acuerdo al distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular figura entre los valores más bajos de Lima Este, con precios desde S/ 17,69. En Villa El Salvador, el gasohol regular inicia en S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se encuentra en S/ 20,71 dentro del mismo distrito.

En el Cercado de Lima: Gasohol regular: de S/ 17,79 a S/ 23,49 Gasohol premium: de S/ 18,78 a S/ 25,49

En Los Olivos: Gasohol regular: de S/ 18,72 a S/ 23,79 Diésel: de S/ 19,98 a S/ 24,79

En el Callao: Gasohol 90 octanos: desde S/ 18,66 Diésel: desde S/ 20,49



Fuera de la capital, los precios también presentan diferencias. En Cusco, el diésel se comercializa entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, reflejando el mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista.

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Vehículos hacen fila en una estación de servicio en Lima, Perú, con los precios de la gasolina y el diésel destacados en un cartel digital bajo la supervisión de Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo utilizar Facilito para reducir el gasto

La plataforma Facilito se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan ahorrar en la compra de combustibles. Su acceso desde dispositivos móviles permite a los conductores comparar rápidamente los precios y localizar las opciones más convenientes dentro de su área.

Para consultar los precios y ubicar el grifo más económico, los usuarios pueden:

Ingresar al navegador y acceder a Facilito

Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal.

Elegir el tipo de combustible a consultar (gasoholes, diésel, GLP).

Indicar la ubicación (distrito, provincia) o activar la localización en el dispositivo.

Facilito es una aplicación en la que se pueden verificar los precios más bajos y altos de la gasolina en Lima. Foto: Osinergmin

Una vez completados estos pasos, la plataforma despliega un listado de estaciones de servicio con precios actualizados. El usuario puede ordenar los resultados por costo o distancia, y visualizar la dirección exacta de cada grifo.

La disposición introduce cambios en el Decreto Supremo N° 017-2018-EM, normativa que establece los criterios para distribuir el gas natural cuando se presentan situaciones de desabastecimiento. Foto: Osinergmin

Las causas del alza y la respuesta de los sectores afectados

Según señalaron expertos citados por Gestión, el alza en los precios de la gasolina responde a factores internacionales como el encarecimiento del petróleo y la volatilidad del tipo de cambio. Además, el costo del transporte interno y la carga tributaria influyen en la variación de precios entre distritos.

Factores principales del aumento:

El impacto se refleja tanto en el transporte público como en los hogares, obligando a conductores y empresas a ajustar sus presupuestos y buscar alternativas de ahorro.

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Perspectivas y recomendaciones para el usuario

El monitoreo constante de los precios mediante herramientas como Facilito permite a los consumidores anticipar cambios y elegir el mejor momento para abastecerse. “Consultar Facilito regularmente ayuda a optimizar recorridos y reducir el gasto en combustible”, recomiendan fuentes del sector automotriz.

Esta dinámica de búsqueda activa de precios, sumada a la transparencia que aporta el comparador, contribuye a mitigar el efecto del alza y fomenta una mayor competencia entre los operadores del mercado peruano de combustibles.

Una persona utiliza la aplicación Facilito en su teléfono móvil para comparar precios de combustible en una estación de servicio urbana en Lima, Perú, con tableros de precios y vehículos repostando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones de la producción de crudo en Perú

Perú cuenta con reservas de petróleo en la región amazónica y la costa norte, pero la producción nacional no logra cubrir la demanda interna. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la extracción nacional representa menos del 40% del consumo total, lo que obliga al país a importar grandes volúmenes de combustibles refinados. Factores como la antigüedad de los yacimientos, la falta de inversión extranjera y las restricciones ambientales han limitado el desarrollo de nuevos proyectos petroleros en el territorio.

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Los expertos señalan que las condiciones geográficas y la complejidad técnica de los principales yacimientos, ubicados en zonas remotas y de difícil acceso, elevan los costos operativos y reducen la rentabilidad para las empresas del sector. Además, las fluctuaciones del precio internacional del crudo afectan la viabilidad de nuevas exploraciones y la modernización de la infraestructura existente.

Una estación de servicio de Petroperú en Lima, Perú, exhibe altos precios de combustible en sus surtidores digitales, reflejando la actual tensión económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro del pasaje de un sol en el transporte público

El “pasaje de un sol” en el transporte público de Lima y otras ciudades peruanas ha sido una referencia para los usuarios durante años, especialmente en rutas cortas y servicios de combis y microbuses. No obstante, el aumento sostenido de los precios de la gasolina y el diésel ha puesto en riesgo la viabilidad de mantener esta tarifa mínima. Según representantes de gremios de transportistas, los costos operativos se han incrementado de forma considerable y las empresas del sector evalúan ajustes en las tarifas para compensar el impacto.

Ciudadanos piden reducción del pasaje tras subsidio al diésel aprobado por el Gobierno. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

En diálogo con medios locales, voceros del transporte público advirtieron que el modelo actual resulta insostenible si persiste la volatilidad del mercado de combustibles y no se aplican subsidios efectivos. El pasaje de un sol ha comenzado a desaparecer en varias rutas periféricas, mientras que en los corredores principales los operadores analizan nuevas estructuras tarifarias.

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