Perú

Yo Soy Grandes Batallas 2026: Imitador de Raphael gana la edición más votada tras una noche histórica

La competencia reunió a los mejores imitadores de la temporada, con más de 180 mil votos registrados y una final que enfrentó al intérprete de Raphael con el de Pedro Infante

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Este video es una cobertura de la gran final del concurso televisivo "Yo Soy: Grandes Batallas". Muestra al ganador, identificado como Raphael y vestido con un traje de mariachi, recibiendo un trofeo dorado con estrellas en el escenario. Una mujer presenta un cheque gigante por S/ 20,000.00. Otros presentadores y participantes están presentes, incluyendo un hombre con una falda larga y una mujer sonriente. El evento incluye efectos de pirotecnia y confeti ante un público numeroso. Se transmite en vivo por Latina.

El imitador peruano Josué Rivaldo conquistó el primer puesto en la final de Yo soy grandes batallas 2026, celebrada la noche del sábado 30 de mayo, al recibir la mayor cantidad de votos del público y superar a Jesús Zavaleta, quien interpretó a Pedro Infante, en el duelo decisivo del programa. La conducción de la premiación estuvo a cargo de Franco Cabrera y Diana Sánchez, quienes entregaron al ganador un premio de S/20.000. Durante el cierre de temporada, Rivaldo no ocultó su emoción, lloró y abrazó a su rival tras conocer el resultado final.

Josué Rivaldo llegó a la última gala después de atravesar dificultades previas que limitaron su desempeño a plenitud en las rondas anteriores. En la gala final, el imitador de Raphael interpretó el tema “En carne viva”, mientras que Jesús Zavaleta, representante de Pedro Infante, eligió “Cien años” para la definición. Antes del enfrentamiento principal, la competencia incluyó presentaciones de imitadores de Marcello Motta, Gustavo Cerati y Julio Iglesias, quienes no lograron avanzar a la instancia decisiva.

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Multitud de personas aplaudiendo en un estudio de televisión, vistas de espaldas o desenfocadas, con un logo brillante de 'Yo Soy Grandes Batallas' en una pantalla LED azul oscuro al fondo.
El público aplaude y vitorea con entusiasmo durante la gala final de 'Yo Soy Grandes Batallas', cuyo logotipo se proyecta brillantemente en una pantalla LED al fondo del escenario del estudio de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El logro de Rivaldo en esta edición de Yo soy grandes batallas representa su primer título en la nueva etapa del programa de imitación, según destacaron los presentadores durante la transmisión. La producción hizo énfasis en el ambiente de camaradería entre los finalistas y en la respuesta positiva del público, que definió el resultado mediante votación.

El programa, transmitido en horario estelar, reunió a una audiencia que participó activamente con más de 180 mil votos emitidos durante la noche. La emoción se mantuvo hasta el último momento, con la presencia en el jurado de Ricardo Morán, Yuli Reátegui, Mauri Stern y Carlos Alcántara, quienes ofrecieron palabras de reconocimiento para todos los finalistas antes de conocerse el resultado.

El camino hacia la final: talento y eliminaciones

Durante varias semanas, los participantes enfrentaron desafíos y evaluaciones estrictas. El formato de “Grandes Batallas” presenta una competencia donde la fidelidad vocal y la interpretación escénica son las claves para avanzar. Cinco concursantes llegaron a la última fase, representando a figuras como Marcello Motta, Gustavo Cerati, Pedro Infante, Raphael y Julio Iglesias. Cada uno destacó por su preparación y la capacidad de transmitir la esencia del artista original.

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Primer plano de trofeo 'Yo Soy Grandes Batallas' en dorado y negro, con letras blancas, sostenido por manos. Fondo difuso de luces de escenario azules, moradas y doradas.
El codiciado trofeo de 'Yo Soy Grandes Batallas', con su diseño dorado y letras blancas, es sostenido por dos pares de manos anónimas, simbolizando la victoria en el escenario iluminado por luces de fondo azules y doradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes eran los finalistas de ‘Yo soy grandes batallas’ 2026? Luego de varias semanas de presentaciones, retos y evaluaciones, los finalistas de ‘Yo soy grandes batallas’ lograron destacar por la calidad de sus interpretaciones y su capacidad para recrear la esencia de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Los cinco concursantes que buscarán consagrarse en la final son:

  • Marcello Motta
  • Gustavo Cerati
  • Pedro Infante
  • Raphael
  • Julio Iglesias

La definición: duelos y emoción en la gala

La noche final inició con la eliminación de Marcello Motta, Gustavo Cerati y Julio Iglesias en la primera ronda. Sus interpretaciones, aunque aplaudidas por el público y el jurado, no alcanzaron el puntaje suficiente para continuar en la competencia. El duelo decisivo quedó en manos de los imitadores de Pedro Infante y Raphael, quienes ofrecieron presentaciones de alto nivel.

En esta última etapa, la competencia se centró en la interpretación, el manejo escénico y la conexión con la audiencia. Los jurados reconocieron la dificultad de elegir entre ambos finalistas, valorando el esfuerzo y la disciplina mostrados a lo largo de la temporada.

Dos personas se abrazan con la espalda hacia la cámara; uno lleva una toalla blanca en el hombro y el otro sostiene un trofeo dorado y negro de "Yo soy grandes batallas".
Dos figuras se abrazan emocionadas tras bambalinas, una con una toalla y la otra con el trofeo de "Yo soy grandes batallas", capturando un momento íntimo de alivio post-competencia en la gala final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio del ganador y la reacción del público

Antes de dar a conocer el resultado, los miembros del jurado, entre ellos Ricardo Morán y Carlos Alcántara, dirigieron unas palabras de cierre a los participantes. Según la producción del programa, se trató de una de las finales más reñidas gracias al alto nivel mostrado en cada presentación. La conducción de la gala estuvo a cargo de figuras reconocidas que mantuvieron la expectativa hasta el último instante.

El momento cumbre llegó cuando se anunció que el imitador de Raphael era el ganador, recibiendo la ovación tanto del público presente como de los televidentes. El resultado reflejó el respaldo que obtuvo a lo largo de la competencia, sumado al reconocimiento del jurado y la crítica especializada.

Dos personas abrazándose sobre un podio azul con logo dorado en un escenario de televisión. Cae confeti dorado, rodeado de luces de colores y un público borroso.
Dos figuras genéricas se abrazan emocionadas bajo una lluvia de confeti dorado en el escenario de la gala final de "Yo soy grandes batallas", con un público aplaudiendo al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de la votación y legado del programa

La edición 2026 de “Yo Soy: Grandes Batallas” se distinguió por la alta participación del público. Más de 180 mil votos se registraron durante la noche final, cifra que da cuenta del interés y la fidelidad de la audiencia hacia el formato. Cabe mencionar que, la transparencia del conteo fue garantizada por la producción, lo que reforzó la legitimidad del triunfo.

A lo largo de sus ediciones, el programa ha servido como plataforma para nuevos talentos y ha renovado el interés por la música de grandes intérpretes. El ganador de esta temporada, ahora reconocido como el mejor imitador de Raphael, se suma a la lista de artistas que han logrado consagrarse en la competencia.

Impacto y reacciones tras la final

El desenlace de la competencia generó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores del programa compartieron mensajes de apoyo y felicitaciones para el ganador.

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