Yo Soy Grandes Batallas 2026: Imitador de Raphael gana la edición más votada tras una noche histórica

El imitador peruano Josué Rivaldo conquistó el primer puesto en la final de Yo soy grandes batallas 2026, celebrada la noche del sábado 30 de mayo, al recibir la mayor cantidad de votos del público y superar a Jesús Zavaleta, quien interpretó a Pedro Infante, en el duelo decisivo del programa. La conducción de la premiación estuvo a cargo de Franco Cabrera y Diana Sánchez, quienes entregaron al ganador un premio de S/20.000. Durante el cierre de temporada, Rivaldo no ocultó su emoción, lloró y abrazó a su rival tras conocer el resultado final.
Josué Rivaldo llegó a la última gala después de atravesar dificultades previas que limitaron su desempeño a plenitud en las rondas anteriores. En la gala final, el imitador de Raphael interpretó el tema “En carne viva”, mientras que Jesús Zavaleta, representante de Pedro Infante, eligió “Cien años” para la definición. Antes del enfrentamiento principal, la competencia incluyó presentaciones de imitadores de Marcello Motta, Gustavo Cerati y Julio Iglesias, quienes no lograron avanzar a la instancia decisiva.
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El logro de Rivaldo en esta edición de Yo soy grandes batallas representa su primer título en la nueva etapa del programa de imitación, según destacaron los presentadores durante la transmisión. La producción hizo énfasis en el ambiente de camaradería entre los finalistas y en la respuesta positiva del público, que definió el resultado mediante votación.
El programa, transmitido en horario estelar, reunió a una audiencia que participó activamente con más de 180 mil votos emitidos durante la noche. La emoción se mantuvo hasta el último momento, con la presencia en el jurado de Ricardo Morán, Yuli Reátegui, Mauri Stern y Carlos Alcántara, quienes ofrecieron palabras de reconocimiento para todos los finalistas antes de conocerse el resultado.
El camino hacia la final: talento y eliminaciones
Durante varias semanas, los participantes enfrentaron desafíos y evaluaciones estrictas. El formato de “Grandes Batallas” presenta una competencia donde la fidelidad vocal y la interpretación escénica son las claves para avanzar. Cinco concursantes llegaron a la última fase, representando a figuras como Marcello Motta, Gustavo Cerati, Pedro Infante, Raphael y Julio Iglesias. Cada uno destacó por su preparación y la capacidad de transmitir la esencia del artista original.
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¿Quiénes eran los finalistas de ‘Yo soy grandes batallas’ 2026? Luego de varias semanas de presentaciones, retos y evaluaciones, los finalistas de ‘Yo soy grandes batallas’ lograron destacar por la calidad de sus interpretaciones y su capacidad para recrear la esencia de reconocidos artistas nacionales e internacionales. Los cinco concursantes que buscarán consagrarse en la final son:
- Marcello Motta
- Gustavo Cerati
- Pedro Infante
- Raphael
- Julio Iglesias
La definición: duelos y emoción en la gala
La noche final inició con la eliminación de Marcello Motta, Gustavo Cerati y Julio Iglesias en la primera ronda. Sus interpretaciones, aunque aplaudidas por el público y el jurado, no alcanzaron el puntaje suficiente para continuar en la competencia. El duelo decisivo quedó en manos de los imitadores de Pedro Infante y Raphael, quienes ofrecieron presentaciones de alto nivel.
En esta última etapa, la competencia se centró en la interpretación, el manejo escénico y la conexión con la audiencia. Los jurados reconocieron la dificultad de elegir entre ambos finalistas, valorando el esfuerzo y la disciplina mostrados a lo largo de la temporada.
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El anuncio del ganador y la reacción del público
Antes de dar a conocer el resultado, los miembros del jurado, entre ellos Ricardo Morán y Carlos Alcántara, dirigieron unas palabras de cierre a los participantes. Según la producción del programa, se trató de una de las finales más reñidas gracias al alto nivel mostrado en cada presentación. La conducción de la gala estuvo a cargo de figuras reconocidas que mantuvieron la expectativa hasta el último instante.
El momento cumbre llegó cuando se anunció que el imitador de Raphael era el ganador, recibiendo la ovación tanto del público presente como de los televidentes. El resultado reflejó el respaldo que obtuvo a lo largo de la competencia, sumado al reconocimiento del jurado y la crítica especializada.
Detalles de la votación y legado del programa
La edición 2026 de “Yo Soy: Grandes Batallas” se distinguió por la alta participación del público. Más de 180 mil votos se registraron durante la noche final, cifra que da cuenta del interés y la fidelidad de la audiencia hacia el formato. Cabe mencionar que, la transparencia del conteo fue garantizada por la producción, lo que reforzó la legitimidad del triunfo.
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A lo largo de sus ediciones, el programa ha servido como plataforma para nuevos talentos y ha renovado el interés por la música de grandes intérpretes. El ganador de esta temporada, ahora reconocido como el mejor imitador de Raphael, se suma a la lista de artistas que han logrado consagrarse en la competencia.
Impacto y reacciones tras la final
El desenlace de la competencia generó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores del programa compartieron mensajes de apoyo y felicitaciones para el ganador.
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