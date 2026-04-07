Perú

Corte de agua para este 09 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Los residentes de Lima deben mantenerse alerta y adoptar hábitos responsables para reducir el consumo de agua en sus viviendas

Guardar
Se sugiere que los habitantes almacenen agua anticipadamente en recipientes limpios y tapados, a fin de evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio - Créditos: Andina.
Se sugiere que los habitantes almacenen agua anticipadamente en recipientes limpios y tapados, a fin de evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio - Créditos: Andina.

La empresa estatal Sedapal informó que este lunes 6 de abril se realizará una interrupción programada del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima, afectando a los distritos de Ate, Magdalena e Independencia.

La medida, de carácter temporal y escalonado, responde a labores de mantenimiento que buscan optimizar la red de distribución y fortalecer la seguridad del suministro en la capital.

De acuerdo con los comunicados oficiales, el corte se desarrollará en horarios diferenciados a lo largo del día y solo impactará a las áreas previamente notificadas. Sedapal recomendó a los residentes y responsables de comercios tomar las precauciones necesarias, almacenando agua suficiente para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de restricción.

Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.
Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Ate

  • Condominio El Bosque
  • Urb. La Puntilla
  • Coop. Demsa
  • A. H. Cerro Cruz de Santa Elena
  • A. H. Nueva Luz
  • Asoc. Santa Rosa de Huamanga
  • Coop. Santa Elena
  • Asoc. Las Flores
  • Asoc. Villa Francia
  • Asoc. Los Jardines
  • Asoc. Los Geranios
  • Urb. El Sol de Santa Clara
  • Urb. Santa Clara
  • Centro Poblado Alto Perú
  • Condominio Las Torres
  • Condominio Santa Clara
  • Asoc. Niño Jesús I - II
  • Asoc. La Estancia
  • Asoc. Residencial Angamos
  • Asoc. 30 de Agosto
  • Asoc. Las Brisas
  • Asoc. Urbana del Pilar
  • Asoc. 6 de Diciembre
  • Prog. Vivienda Santa María
  • Coop. Huaychao
  • Asoc. Nuevo San Remo
  • Asoc. Los Cedros
  • Urb. San Alfonso

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • Asoc. Los Triunfadores
  • Asoc. El Paraíso de Amauta
  • A. H. Amauta zona B

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • A. H. María Jesús Espinoza
  • A. H. Monterrey zona A
  • A. H. Monterrey zona B

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

  • A.H. María Jesús Espinoza
  • A.H. Señor de Muruhuay
  • Asoc. Viv. Evangelista Pentecostal
  • Asoc. Viv. Alto Monterrey

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

Sedapal anuncia, mediante sus canales oficiales, sobre los cortes programados - Créditos: Andina.
Sedapal anuncia, mediante sus canales oficiales, sobre los cortes programados - Créditos: Andina.

Magdalena

  • Urb. Orbea, Cercado, Urb. Oyague
  • Cuadrante: jirón Puente y Cortez, av. Brasil, jr. Francisco Gonzales Pavón, jr. Yungay y todas las calles interiores a este cuadrante.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

  • Urb. Oyague
  • Cuadrante: jirón Puente y Cortez (jr. Ayacucho), av. Brasil , jr. Francisco Gonzales Pavón (jr. San Martín), jr. Yungay (jr. Diego de Agüero)

Hora: 10 a. m. - 8 p. m,

Independencia

  • A.H. Los Conquistadores
  • P.J. El Progreso
  • A.H. Comité 125 II Ampliación
  • A.H. Comité Unificado Villa Canta
  • A.H. Pampa de la Independencia
  • U. Pop. Independencia
  • P.J. Independencia

Hora: 12 m - 8 p. m.

  • A. H. Pampa de la Independencia
  • P. J. Independencia

Hora: 12 m - 8 p. m.

Consejos ante el corte de agua

  • Repara fugas en grifos, inodoros y cañerías tan pronto como las detectes.
  • Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas los platos.
  • Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas para aprovechar mejor el agua.
  • Recoge el agua fría que sale antes de que esté caliente para reutilizarla en plantas o limpieza.
  • Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer para evitar la evaporación rápida.
  • Prefiere sistemas de riego por goteo en jardines y áreas verdes.
  • Instala dispositivos ahorradores en duchas, grifos y sanitarios.
  • No utilices el inodoro como basurero; cada descarga gasta varios litros de agua.
  • Lava el auto usando balde y esponja en vez de manguera.
  • Barre las veredas en lugar de usar agua para limpiarlas.

Temas Relacionados

corte de aguaSedapalAteMagdalenaperu-noticias

Más Noticias

Campaña veterinaria gratis para este 10 de abril: conoce el lugar y los servicios disponibles

La iniciativa contribuye a sensibilizar sobre el bienestar animal y fomenta la participación activa de los vecinos en el cuidado preventivo de sus mascotas

Campaña veterinaria gratis para este 10 de abril: conoce el lugar y los servicios disponibles

SUNAT eleva de 8 a 12 las pruebas informativas para quienes generan rentas de tercera: ¿Qué cambia para las empresas?

El Ministerio de Economía y Finanzas busca perfeccionar los sistemas de evaluación de la SUNAT antes de aplicar de forma definitiva el perfil de cumplimiento tributario

SUNAT eleva de 8 a 12 las pruebas informativas para quienes generan rentas de tercera: ¿Qué cambia para las empresas?

La fuerte discusión entre Aixa Vigil y su técnico Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín por Liga Peruana de Vóley

Jugadora y entrenador intercambiaron palabras en la recta final del cuarto set del extra game por las semifinales. ¿Cuál fue el motivo?

La fuerte discusión entre Aixa Vigil y su técnico Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín por Liga Peruana de Vóley

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Link de la ONPE para conocer tu local, mesa y como llegar el domingo 12 de abril

La ONPE facilita herramientas digitales para que cada ciudadano consulte fácilmente su local, mesa y aula de votación usando su DNI. Aquí te explicamos cómo acceder a la información oficial y qué debes tener en cuenta para votar sin contratiempos este 12 de abril.

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Link de la ONPE para conocer tu local, mesa y como llegar el domingo 12 de abril

Aixa Vigil reveló el motivo por el que discutió con Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín: “Podía perjudicarnos en mesa”

La jugadora peruana intercambió palabras con su entrenador en el cierre del cuarto set en el extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Aixa Vigil reveló el motivo por el que discutió con Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín: “Podía perjudicarnos en mesa”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Vladimir Cerrón puede ir a votar sin ser detenido? Esto dice la polémica ley y el defensor del Pueblo

¿Vladimir Cerrón puede ir a votar sin ser detenido? Esto dice la polémica ley y el defensor del Pueblo

¿Por qué hay 35 candidatos en Perú? Así explica CNN las elecciones más fragmentadas de Latinoamérica

Roberto Sánchez cerró campaña en Lima con llegada a caballo a Plaza Dos de Mayo y respaldo de Yenifer Paredes y Antauro Humala

Rafael López Aliaga afirma que si es presidente renunciará a su sueldo, seguridad del Estado y auto oficial: “No quiero nada”

Rafael López Aliaga: a qué se dedica, cuánto dinero tiene y cómo hizo su fortuna rumbo a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Cuestionan a La Granja VIP: Samahara Lobatón recibe sorpresa de Team Leucemia pese a que Youna le retiró su apoyo

Cuestionan a La Granja VIP: Samahara Lobatón recibe sorpresa de Team Leucemia pese a que Youna le retiró su apoyo

Exchofer de Christian Domínguez es acusado de amenazar a Pamela Franco y ella responde enfrentando al cantante

La Granja VIP tiene 8 nominados esta semana: ¿quiénes podrían irse y cómo votar por ellos?

La vigencia de ‘Los Mirlos’: alianzas internacionales, gratitud al público y el secreto de su permanencia

Christian Chávez regresa a Perú, su profundo lazo con RBD, su etapa solista y un firme mensaje LGBT+: “Les deseo un gobierno que los respete”

DEPORTES

Aixa Vigil reveló el motivo por el que discutió con Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín: “Podía perjudicarnos en mesa”

Aixa Vigil reveló el motivo por el que discutió con Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín: “Podía perjudicarnos en mesa”

La fuerte discusión entre Aixa Vigil y su técnico Guilherme Schmitz en Universitario vs San Martín por Liga Peruana de Vóley

Sporting Cristal vs Palmeiras: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El llanto de Fernanda Tomé tras la clasificación de San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley 2026