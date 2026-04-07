Corte de agua para este 09 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

La empresa estatal Sedapal informó que este lunes 6 de abril se realizará una interrupción programada del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima, afectando a los distritos de Ate, Magdalena e Independencia.
La medida, de carácter temporal y escalonado, responde a labores de mantenimiento que buscan optimizar la red de distribución y fortalecer la seguridad del suministro en la capital.
De acuerdo con los comunicados oficiales, el corte se desarrollará en horarios diferenciados a lo largo del día y solo impactará a las áreas previamente notificadas. Sedapal recomendó a los residentes y responsables de comercios tomar las precauciones necesarias, almacenando agua suficiente para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de restricción.
¿Cuáles son los distritos afectados?
Ate
- Condominio El Bosque
- Urb. La Puntilla
- Coop. Demsa
- A. H. Cerro Cruz de Santa Elena
- A. H. Nueva Luz
- Asoc. Santa Rosa de Huamanga
- Coop. Santa Elena
- Asoc. Las Flores
- Asoc. Villa Francia
- Asoc. Los Jardines
- Asoc. Los Geranios
- Urb. El Sol de Santa Clara
- Urb. Santa Clara
- Centro Poblado Alto Perú
- Condominio Las Torres
- Condominio Santa Clara
- Asoc. Niño Jesús I - II
- Asoc. La Estancia
- Asoc. Residencial Angamos
- Asoc. 30 de Agosto
- Asoc. Las Brisas
- Asoc. Urbana del Pilar
- Asoc. 6 de Diciembre
- Prog. Vivienda Santa María
- Coop. Huaychao
- Asoc. Nuevo San Remo
- Asoc. Los Cedros
- Urb. San Alfonso
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Asoc. Los Triunfadores
- Asoc. El Paraíso de Amauta
- A. H. Amauta zona B
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- A. H. María Jesús Espinoza
- A. H. Monterrey zona A
- A. H. Monterrey zona B
Hora: 12 m - 11:50 p. m.
- A.H. María Jesús Espinoza
- A.H. Señor de Muruhuay
- Asoc. Viv. Evangelista Pentecostal
- Asoc. Viv. Alto Monterrey
Hora: 12 m - 11:50 p. m.
Magdalena
- Urb. Orbea, Cercado, Urb. Oyague
- Cuadrante: jirón Puente y Cortez, av. Brasil, jr. Francisco Gonzales Pavón, jr. Yungay y todas las calles interiores a este cuadrante.
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
- Urb. Oyague
- Cuadrante: jirón Puente y Cortez (jr. Ayacucho), av. Brasil , jr. Francisco Gonzales Pavón (jr. San Martín), jr. Yungay (jr. Diego de Agüero)
Hora: 10 a. m. - 8 p. m,
Independencia
- A.H. Los Conquistadores
- P.J. El Progreso
- A.H. Comité 125 II Ampliación
- A.H. Comité Unificado Villa Canta
- A.H. Pampa de la Independencia
- U. Pop. Independencia
- P.J. Independencia
Hora: 12 m - 8 p. m.
- A. H. Pampa de la Independencia
- P. J. Independencia
Hora: 12 m - 8 p. m.
Consejos ante el corte de agua
- Repara fugas en grifos, inodoros y cañerías tan pronto como las detectes.
- Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas los platos.
- Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas para aprovechar mejor el agua.
- Recoge el agua fría que sale antes de que esté caliente para reutilizarla en plantas o limpieza.
- Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer para evitar la evaporación rápida.
- Prefiere sistemas de riego por goteo en jardines y áreas verdes.
- Instala dispositivos ahorradores en duchas, grifos y sanitarios.
- No utilices el inodoro como basurero; cada descarga gasta varios litros de agua.
- Lava el auto usando balde y esponja en vez de manguera.
- Barre las veredas en lugar de usar agua para limpiarlas.