Corte de agua para este 09 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Se sugiere que los habitantes almacenen agua anticipadamente en recipientes limpios y tapados, a fin de evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio - Créditos: Andina.

La empresa estatal Sedapal informó que este lunes 6 de abril se realizará una interrupción programada del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima, afectando a los distritos de Ate, Magdalena e Independencia.

La medida, de carácter temporal y escalonado, responde a labores de mantenimiento que buscan optimizar la red de distribución y fortalecer la seguridad del suministro en la capital.

De acuerdo con los comunicados oficiales, el corte se desarrollará en horarios diferenciados a lo largo del día y solo impactará a las áreas previamente notificadas. Sedapal recomendó a los residentes y responsables de comercios tomar las precauciones necesarias, almacenando agua suficiente para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de restricción.

Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Ate

Condominio El Bosque

Urb. La Puntilla

Coop. Demsa

A. H. Cerro Cruz de Santa Elena

A. H. Nueva Luz

Asoc. Santa Rosa de Huamanga

Coop. Santa Elena

Asoc. Las Flores

Asoc. Villa Francia

Asoc. Los Jardines

Asoc. Los Geranios

Urb. El Sol de Santa Clara

Urb. Santa Clara

Centro Poblado Alto Perú

Condominio Las Torres

Condominio Santa Clara

Asoc. Niño Jesús I - II

Asoc. La Estancia

Asoc. Residencial Angamos

Asoc. 30 de Agosto

Asoc. Las Brisas

Asoc. Urbana del Pilar

Asoc. 6 de Diciembre

Prog. Vivienda Santa María

Coop. Huaychao

Asoc. Nuevo San Remo

Asoc. Los Cedros

Urb. San Alfonso

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Asoc. Los Triunfadores

Asoc. El Paraíso de Amauta

A. H. Amauta zona B

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

A. H. María Jesús Espinoza

A. H. Monterrey zona A

A. H. Monterrey zona B

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

A.H. María Jesús Espinoza

A.H. Señor de Muruhuay

Asoc. Viv. Evangelista Pentecostal

Asoc. Viv. Alto Monterrey

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

Sedapal anuncia, mediante sus canales oficiales, sobre los cortes programados - Créditos: Andina.

Magdalena

Urb. Orbea, Cercado, Urb. Oyague

Cuadrante: jirón Puente y Cortez, av. Brasil, jr. Francisco Gonzales Pavón, jr. Yungay y todas las calles interiores a este cuadrante.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Urb. Oyague

Cuadrante: jirón Puente y Cortez (jr. Ayacucho), av. Brasil , jr. Francisco Gonzales Pavón (jr. San Martín), jr. Yungay (jr. Diego de Agüero)

Hora: 10 a. m. - 8 p. m,

Independencia

A.H. Los Conquistadores

P.J. El Progreso

A.H. Comité 125 II Ampliación

A.H. Comité Unificado Villa Canta

A.H. Pampa de la Independencia

U. Pop. Independencia

P.J. Independencia

Hora: 12 m - 8 p. m.

A. H. Pampa de la Independencia

P. J. Independencia

Hora: 12 m - 8 p. m.

Consejos ante el corte de agua

Repara fugas en grifos, inodoros y cañerías tan pronto como las detectes.

Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas los platos.

Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas para aprovechar mejor el agua.

Recoge el agua fría que sale antes de que esté caliente para reutilizarla en plantas o limpieza.

Riega las plantas temprano por la mañana o al atardecer para evitar la evaporación rápida.

Prefiere sistemas de riego por goteo en jardines y áreas verdes.

Instala dispositivos ahorradores en duchas, grifos y sanitarios.

No utilices el inodoro como basurero; cada descarga gasta varios litros de agua.

Lava el auto usando balde y esponja en vez de manguera.

Barre las veredas en lugar de usar agua para limpiarlas.