Perú

Policía suspendido es asesinado a balazos en el Callao: cámaras registran la huida del presunto sicario

El agente, que estaba apartado de la institución por una investigación, habría salido de su casa tras recibir una llamada telefónica

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Un suboficial de la Policía Nacional del Perú, quien recién fue separado de la institución y con una investigación en curso, fue asesinado a balazos en el Callao. La víctima, Angelo Jonathan Velázquez Ipanaqué, de 30 años, recibió cuatro disparos en plena vía pública en la calle Miguel Grau, sector de La Quilla, durante la noche del miércoles, según las imágenes captadas por cámaras de seguridad.

De acuerdo con Panamericana Noticias, las grabaciones muestran a un individuo vestido de negro que permaneció varios minutos en actitud vigilante cerca del lugar del ataque. El sujeto se desplazó de un lado a otro, se sentó en la vereda y utilizó un teléfono móvil antes de interceptar a Velázquez Ipanaqué y dispararle a corta distancia. Luego de la agresión, el atacante huyó corriendo por la misma calle, de acuerdo con lo observado en los registros audiovisuales.

Según información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el suboficial había sido suspendido de sus funciones unos tres meses atrás, en el marco de un proceso de investigación administrativa cuya naturaleza aún no se ha dado a conocer oficialmente. Previamente, Velázquez Ipanaqué desempeñó tareas en el Escuadrón Verde del Callao, unidad especializada en patrullaje y operaciones de intervención rápida.

Exmiembro del Escuadrón Verde, víctima de ataque armado en el Callao| Panamericana Noticias
Exmiembro del Escuadrón Verde, víctima de ataque armado en el Callao| Panamericana Noticias

Vecinos intentaron auxiliar a la víctima

Vecinos del sector intentaron socorrer a la víctima tras el ataque, pero el impacto de las heridas impidió cualquier maniobra de auxilio. Los residentes señalaron que el suboficial vivía en las inmediaciones del parque La Quilla y que, poco antes del crimen, habría salido de su vivienda tras recibir una llamada telefónica.

La investigación policial continúa abierta y se manejan diversas hipótesis sobre el móvil del asesinato, debido al contexto de la suspensión y los antecedentes laborales del suboficial. Cabe precisar que existe la posibilidad de evidenciar más cámaras en la zona, que podrían aportar elementos clave para identificar al responsable.

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú, separado de la institución y con un proceso de investigación pendiente| Panamericana Noticias
Un suboficial de la Policía Nacional del Perú, separado de la institución y con un proceso de investigación pendiente| Panamericana Noticias

Asimismo, la institución no ha emitido ningún tipo de comunicado informando los protocolos correspondientes. En tanto, no se descarta que haya recibido la llamada de un desconocido para encontrarse en la vía pública, por lo que su celular será clave para esclarecer los hechos del integrante.

Canales de ayuda

  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) ofrece atención médica prehospitalaria gratuita ante emergencias de salud. El personal especializado responde rápidamente a accidentes, descompensaciones y situaciones críticas, trasladando a los afectados a centros de salud adecuados. El número de atención es el 106, disponible las 24 horas.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende incendios, rescates, accidentes de tránsito y otras emergencias que requieren intervención inmediata. Ante cualquier situación peligrosa, se puede solicitar su auxilio llamando al 116, línea de atención nacional operativa todo el año.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) responde a incidentes de violencia, delitos y situaciones de riesgo para la seguridad ciudadana. Los ciudadanos pueden comunicarse con la central de emergencias de la PNP marcando el 105, desde donde se coordina el envío de patrullas y apoyo policial según la urgencia del caso.

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