Confuso crimen a espaldas de la Dirincri: Policía es asesinado en bar clandestino

Las cámaras de seguridad de un bar clandestino, ubicado en la avenida España, captaron el instante en el que un hombre fue asesinado. La víctima sería un suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú que laboraba en la comisaría de Petit Thouars.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada. En las grabaciones se observa al agente durmiendo sobre una silla, en aparente estado de ebriedad. Minutos después, ingresan otras dos personas con la intención de usar el baño del local.

Uno de los hombres se dirige al fondo del establecimiento, mientras que el otro despierta a la víctima para pedirle que lo deje pasar, ya que la silla obstruía el ingreso al baño. El suboficial se levanta y el sujeto entra al servicio higiénico. Hasta ese momento, no se registran incidentes.

Sin embargo, instantes después, el agente recupera el sentido y comienza a buscar en sus bolsillos, al creer que le habían sustraído alguna pertenencia. Acto seguido, toma su arma de fuego e ingresa al baño del local.

Policía muere baleado en bar clandestino a pocas cuadras de la Dirincri

Enfrentamiento en el baño

Dentro del baño, el suboficial apunta directamente contra otra persona y se produce un forcejeo. Al oír los disparos, el acompañante del hombre que había ingresado primero corre en su auxilio y, entre ambos, reducen al policía, quien había disparado inicialmente.

Durante el enfrentamiento, uno de los involucrados resulta herido en una de las piernas, lo que se evidencia cuando sale del local cojeando. Antes de huir, realiza varios disparos contra el agente.

El herido y su acompañante logran abandonar el establecimiento, mientras que el suboficial permanece al interior. Posteriormente es trasladado a un centro de salud. La información disponible hasta el momento indica que fue llevado al hospital Loayza, donde se confirmó su fallecimiento.

Primeras diligencias

En las primeras horas de la mañana, peritos del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional llegaron al local para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias. El bar se encuentra ubicado a pocas cuadras de la sede de la Dirincri, en la avenida España.

Equipos de prensa acudieron inicialmente a la zona para cubrir la presentación de un presunto criminal vinculado a los remanentes de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, pero se encontraron con el despliegue policial por el homicidio ocurrido en el establecimiento.

Según la información disponible, el local había sido clausurado en ocasiones anteriores por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Violento enfrentamiento en baño de bar clandestino termina con un muerto. Video: TV Perú

Revoredo espera resultados de pericias

En la sede de la Dirincri, una reportera de TV Perú consultó al general de la PNP Víctor Revoredo sobre el caso. El oficial indicó que se esperará el resultado de las pericias de ley y del examen balístico para confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

Por otro lado, en Panamericana Televisión se informó que el fallecido sería el suboficial Omar Rau Montalvo, de 59 años.

De confirmarse esta información, las investigaciones deberán esclarecer por qué el agente se encontraba consumiendo licor solo en un bar clandestino durante la madrugada y cuál habría sido su vínculo con las personas involucradas en el ataque.