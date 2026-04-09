Pago a miembros de mesa: este es el plazo para recibir la compensación de S/165 tras las elecciones 2026

Elecciones 2026: así será el pago y registro para miembros de mesa| Andina

La compensación económica destinada a los ciudadanos que ejercen el cargo de miembro de mesa en las elecciones tiene un plazo específico para su entrega. Infobae Perú pudo conocer que el pago se realiza aproximadamente 15 días hábiles después de la jornada electoral.

A lo largo del proceso, la ONPE recopila la información de asistencia a través de hojas de control y actas electorales. Estos registros permiten identificar a quienes cumplieron la función, sean sorteados o voluntarios, y habilitar el pago correspondiente de 165 soles.

Una vez verificados los datos, se habilita el proceso de cobro e informará oportunamente a los ciudadanos sobre la fecha en que podrán recibir el beneficio económico tras su participación como miembros de mesa.

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Pago será con previa inscripción

ONPE ha establecido diversas modalidades para hacer efectivo el pago de la compensación económica a los ciudadanos que ejerzan como miembros de mesa en las elecciones 2026. El objetivo es facilitar el acceso al beneficio y asegurar que cada participante reciba el monto correspondiente de manera directa y segura.

Entre las opciones disponibles, los miembros de mesa pueden elegir recibir el pago a través de un depósito en cuenta de ahorro en cualquiera de los siguientes bancos: Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank. Para esta modalidad, se debe tener a la mano el número de cuenta de ahorro en soles, que debe estar a nombre del propio beneficiario, ya que el pago es personal e intransferible.

Otra alternativa es el depósito en billetera digital, específicamente a través de Yape, lo que permite un acceso ágil y desde cualquier lugar. También se ofrece la posibilidad de cobro presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación para quienes prefieran recibir el dinero directamente en ventanilla.

El registro de la modalidad de pago se realiza durante el proceso habilitado por la ONPE, por lo que se recomienda revisar con atención las opciones antes de confirmar la elección.

Empresas deben conceder día libre a miembros de mesa tras jornada electoral. (Foto: Agencia Andina)

Cabe precisar que, en caso de una segunda vuelta electoral, los miembros de mesa recibirán una compensación adicional por participar nuevamente, ya que el pago corresponde a cada proceso electoral. Para elecciones municipales, la designación de miembros de mesa se realiza mediante un sorteo independiente.

¿Cómo votar correctamente para las elecciones 2026?

Para votar correctamente en las Elecciones Generales 2026 en Perú, primero verifica que tu cédula esté en buen estado y cuente con la firma del presidente de mesa. Identifica cada sección de la cédula: presidencial, senadores, diputados y Parlamento Andino.

Marca con una cruz (+) o aspa (x) dentro del recuadro del símbolo o fotografía del partido o candidato de tu preferencia, asegurando que la intersección de las líneas quede dentro del recuadro.

Si deseas utilizar el voto preferencial, escribe el número del candidato de tu preferencia en el recuadro en blanco, respetando el máximo permitido para cada cargo. Recuerda que para la fórmula presidencial no existe voto preferencial, solo se marca el símbolo.

Entrega la cédula en buen estado. Cumplir con estos pasos garantiza que tu voto sea válido y considerado en el conteo oficial.