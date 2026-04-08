Minsa lanza alerta epidemiológica por sarampión en Perú: Puno concentra brote con transmisión local y brechas en vacunación

15 de los 17 casos confirmados en 2026 se registraron en esta región, especialmente en Juliaca y Putina Punco.

La confirmación de nuevos casos de sarampión en el sur del país encendió las alertas del sistema sanitario peruano. El incremento concentrado en la región de Puno, en un corto periodo, expone debilidades en la cobertura de vacunación y eleva el riesgo de expansión hacia otras zonas del territorio nacional.

La situación adquiere relevancia en un contexto regional donde la enfermedad muestra un repunte. Autoridades sanitarias advierten que la circulación del virus ya no responde solo a casos importados, sino a cadenas de transmisión local que complican el control epidemiológico.

El escenario actual obliga a reforzar la vigilancia y las estrategias de inmunización, en especial en áreas con menor acceso a servicios de salud. El desplazamiento de personas y la realización de eventos masivos incrementan la posibilidad de contagios, según los reportes oficiales.

Aumento de casos y foco en Puno

El virus ya no responde solo a casos importados, sino a cadenas locales de contagio. Captura de sala de situación del Minsa

La alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) confirma un incremento acelerado de casos en la región de Puno. En una sola semana, entre el 29 de marzo y el 4 de abril, se registraron 15 contagios, lo que elevó el total nacional a 17 casos confirmados en lo que va de 2026.

El documento oficial señala: “Alertar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, sobre la transmisión local de sarampión en Puno y el riesgo de diseminación a otras zonas del país”. Esta advertencia establece la necesidad de activar protocolos de respuesta inmediata.

Los casos recientes se distribuyen en dos zonas específicas: diez en el distrito de Juliaca y cinco en San Pedro de Putina Punco. Además, uno de los contagios fue detectado en Lima Metropolitana, correspondiente a una persona con antecedente de exposición en Puno.

Transmisión local y cambio en el patrón epidemiológico

La detección de nuevos contagios en Juliaca y Putina Punco acelera la respuesta de las autoridades, que buscan cerrar la brecha de inmunización en la población| Andina

El Minsa identifica un elemento clave en este brote: el origen de los contagios. A diferencia de los primeros casos del año, detectados en Lima entre enero y febrero, el foco actual no responde a importación del virus.

Según el reporte oficial, los dos primeros casos correspondieron a residentes de San Isidro, uno de ellos importado y otro con fuente no determinada. En contraste, los 15 casos recientes presentan como lugar probable de infección la región de Puno, con fuente aún en investigación.

Este cambio en el patrón indica circulación comunitaria del virus, lo que eleva la complejidad del control sanitario y obliga a reforzar las acciones en terreno.

Uno de los factores que explican la propagación del sarampión es la brecha en la vacunación. Para evitar brotes, se requiere una cobertura mínima del 95% en la población. Sin embargo, los datos nacionales se encuentran por debajo de ese umbral.

La primera dosis alcanza un 90.4%, mientras que la segunda se sitúa en 82%. Esta diferencia deja a una parte de la población sin protección completa frente al virus.

En Puno, la situación presenta cifras más críticas. La cobertura de segunda dosis registra 74.7% en 2024, 71.25% en 2025 y 12.7% en lo que va de 2026. Estos niveles reflejan una brecha sostenida que favorece la transmisión.

Factores que favorecen la propagación

Sarampión es más contagioso que el COVID-19, coinciden expertos.

El contexto social también influye en la expansión del virus. Eventos masivos recientes en la región, como la festividad de la Virgen de la Candelaria y los carnavales en Juliaca, generaron espacios de alta concentración de personas.

Este tipo de actividades facilita la circulación del virus en ausencia de una cobertura de vacunación adecuada. La interacción constante entre asistentes incrementa la probabilidad de contagio, sobre todo en zonas con baja inmunización.

Respuesta sanitaria y medidas en curso

Ante el brote, el Minsa activó acciones dirigidas a contener la propagación. Entre ellas, la vacunación de adultos hasta los 59 años en áreas con casos confirmados y la priorización de niños entre 6 y 11 meses en regiones del sur.

El objetivo, según la alerta epidemiológica, es “controlar el brote a través de la vigilancia epidemiológica, el cierre de brechas en el país y el barrido de vacunación en Puno”. Estas medidas incluyen también control de infecciones, organización de servicios y estrategias de comunicación de riesgo.

El aumento de casos en Perú se produce en un escenario regional de incremento sostenido. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en 2025 se confirmaron 14,891 casos de sarampión en América, con 29 defunciones.

Para 2026, entre las semanas epidemiológicas 1 y 3, se reportaron 1,031 casos en la región, sin fallecimientos. Países como México, Estados Unidos y Canadá concentran la mayor cantidad de contagios.

Este repunte regional refuerza la preocupación por la reaparición del sarampión como problema de salud pública, en un contexto de movilidad internacional y eventos de gran escala.

Vigilancia epidemiológica y riesgo de expansión

El Minsa advierte que el riesgo de diseminación hacia otras regiones del país es alto. Factores como los desplazamientos internos, procesos electorales y eventos internacionales incrementan la posibilidad de propagación.

La Dirección Regional de Salud de Puno (DIRESA) confirmó el aumento de casos en la región, con un crecimiento de dos a ocho contagios en menos de tres días, según informó su director Emerson Aquino Condori en conferencia.

El monitoreo permanente y la identificación temprana de casos se mantienen como ejes centrales de la respuesta sanitaria frente a un brote que ya presenta evidencia de transmisión comunitaria.