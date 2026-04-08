Elecciones 2026: Minsa despliega este plan de contingencia para proteger la salud de votantes en Lima Metropolitana

Plan de contingencia que despliega el Minsa despliega en Lima Metropolitana para asegurar salud de votantes este domingo 12 de abril.

El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha un plan de contingencia para las Elecciones Generales 2026, priorizando la salud de los votantes en Lima Metropolitana.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) movilizó sus 29 ambulancias, que permanecerán en alerta operativa durante toda la jornada del domingo 12 de abril.

El despliegue incluye la ubicación estratégica de unidades en los puntos de mayor afluencia y la vigilancia móvil, con monitoreo en tiempo real desde la Central Reguladora.

Esta estrategia busca atender tanto las emergencias relacionadas al proceso electoral como las habituales de la ciudad, sin descuidar ninguna zona.

Entre los locales priorizados figuran la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Ricardo Palma, el IE 005 Rosa de Santa María, la Universidad San Martín de Porres y el IE Emblemática Alfonso Ugarte.

El plan de contingencia contempla el reposicionamiento preventivo de ambulancias desde distritos costeros hacia zonas de alta demanda urbana, adaptándose a la dinámica de la jornada.

Refuerzo sanitario con ambulancias y personal especializado busca garantizar atención inmediata en locales de votación. Foto: Agencia Andina

Emergencias cubiertas

Las emergencias más frecuentes en jornadas electorales incluyen descompensaciones cardiovasculares, metabólicas o neurológicas, caídas, traumatismos y lesiones por aglomeraciones, además de accidentes de tránsito en accesos y salidas de los locales de votación.

El Minsa informó que el personal está capacitado para actuar de inmediato y que el plan de contingencia ya fue probado en procesos anteriores, en los que se atendieron cientos de casos en pocas horas.

El operativo cuenta con la coordinación permanente de entidades como la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, INDECI y otras instituciones. Esta articulación busca asegurar una atención oportuna y la continuidad operativa, desde la apertura de las mesas hasta 72 horas después de la votación.

En experiencias pasadas, el SAMU atendió más de 700 emergencias en una sola jornada electoral, evidenciando la magnitud del reto que representa un día de alta concentración de personas.

Paso a paso para consultar tu local de votación

1. Ingresa a la plataforma oficial de consulta ONPE: Visita https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde tu computadora, tablet o celular.

2. Digita tu número de DNI: El sistema te pedirá ingresar tu número de DNI. Haz clic en “Consultar”.

3. Visualiza tu información electoral: La plataforma mostrará tus nombres y apellidos, el distrito de residencia asociado a tu DNI y, debajo, el detalle de tu local de votación:

Nombre del local (colegio, instituto, universidad, etc.)

Dirección exacta y referencia geográfica

Número de mesa de sufragio

Número de orden en la lista de electores

Pabellón, piso y aula asignada (si corresponde)

Indicación de si fuiste designado miembro de mesa (titular o suplente)

Opciones para ver el mapa del local y descargar el croquis

4. Descarga o imprime tus datos: Guarda una captura de pantalla, descarga el croquis o imprime la información. Esto te facilitará el ingreso y ubicación el día de la elección, especialmente si la señal de internet falla en la puerta del local.

¿Qué debes considerar sobre tu DNI para votar?

Para votar es indispensable portar tu DNI, aunque esté vencido. Si cumples 18 años hasta el 12 de abril o eres mayor de edad pero aún tienes DNI amarillo (de menor), podrás sufragar sin problemas, siempre que tu nombre figure en el padrón electoral. El RENIEC ha ratificado que mayores de edad con foto de menor en su DNI pueden votar, pero no los menores de edad.