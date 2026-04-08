Perú

Elecciones 2026: Minsa despliega este plan de contingencia para proteger la salud de votantes en Lima Metropolitana

El Ministerio de Salud activa 29 ambulancias y refuerza la atención de emergencias en los principales locales de votación este domingo 12 de abril

Guardar
Plan de contingencia que despliega el Minsa despliega en Lima Metropolitana para asegurar salud de votantes este domingo 12 de abril.
Plan de contingencia que despliega el Minsa despliega en Lima Metropolitana para asegurar salud de votantes este domingo 12 de abril.

El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha un plan de contingencia para las Elecciones Generales 2026, priorizando la salud de los votantes en Lima Metropolitana.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) movilizó sus 29 ambulancias, que permanecerán en alerta operativa durante toda la jornada del domingo 12 de abril.

El despliegue incluye la ubicación estratégica de unidades en los puntos de mayor afluencia y la vigilancia móvil, con monitoreo en tiempo real desde la Central Reguladora.

Esta estrategia busca atender tanto las emergencias relacionadas al proceso electoral como las habituales de la ciudad, sin descuidar ninguna zona.

Entre los locales priorizados figuran la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Ricardo Palma, el IE 005 Rosa de Santa María, la Universidad San Martín de Porres y el IE Emblemática Alfonso Ugarte.

El plan de contingencia contempla el reposicionamiento preventivo de ambulancias desde distritos costeros hacia zonas de alta demanda urbana, adaptándose a la dinámica de la jornada.

Refuerzo sanitario con ambulancias y personal especializado busca garantizar atención inmediata en locales de votación. Foto: Agencia Andina
Refuerzo sanitario con ambulancias y personal especializado busca garantizar atención inmediata en locales de votación. Foto: Agencia Andina

Emergencias cubiertas

Las emergencias más frecuentes en jornadas electorales incluyen descompensaciones cardiovasculares, metabólicas o neurológicas, caídas, traumatismos y lesiones por aglomeraciones, además de accidentes de tránsito en accesos y salidas de los locales de votación.

El Minsa informó que el personal está capacitado para actuar de inmediato y que el plan de contingencia ya fue probado en procesos anteriores, en los que se atendieron cientos de casos en pocas horas.

El operativo cuenta con la coordinación permanente de entidades como la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, INDECI y otras instituciones. Esta articulación busca asegurar una atención oportuna y la continuidad operativa, desde la apertura de las mesas hasta 72 horas después de la votación.

En experiencias pasadas, el SAMU atendió más de 700 emergencias en una sola jornada electoral, evidenciando la magnitud del reto que representa un día de alta concentración de personas.

Paso a paso para consultar tu local de votación

1. Ingresa a la plataforma oficial de consulta ONPE: Visita https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde tu computadora, tablet o celular.

2. Digita tu número de DNI: El sistema te pedirá ingresar tu número de DNI. Haz clic en “Consultar”.

3. Visualiza tu información electoral: La plataforma mostrará tus nombres y apellidos, el distrito de residencia asociado a tu DNI y, debajo, el detalle de tu local de votación:

  • Nombre del local (colegio, instituto, universidad, etc.)
  • Dirección exacta y referencia geográfica
  • Número de mesa de sufragio
  • Número de orden en la lista de electores
  • Pabellón, piso y aula asignada (si corresponde)
  • Indicación de si fuiste designado miembro de mesa (titular o suplente)
  • Opciones para ver el mapa del local y descargar el croquis

4. Descarga o imprime tus datos: Guarda una captura de pantalla, descarga el croquis o imprime la información. Esto te facilitará el ingreso y ubicación el día de la elección, especialmente si la señal de internet falla en la puerta del local.

¿Qué debes considerar sobre tu DNI para votar?

Para votar es indispensable portar tu DNI, aunque esté vencido. Si cumples 18 años hasta el 12 de abril o eres mayor de edad pero aún tienes DNI amarillo (de menor), podrás sufragar sin problemas, siempre que tu nombre figure en el padrón electoral. El RENIEC ha ratificado que mayores de edad con foto de menor en su DNI pueden votar, pero no los menores de edad.

Temas Relacionados

Elecciones 2026MinsaLima MetropolitanaLocal de votaciónperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Todo se resolverá en el último partido: ‘pumas’ y ‘santas’ van por el pase a la final tras tener igualada la llave. Sigue las incidencias desde el Polideportivo Lucha Fuentes

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

En un emotivo homenaje, la viuda del querido cantante de Armonía 10 compartió su dolor y denunció el abandono de la agrupación, reivindicando los derechos de su hijo y el respeto por la memoria de 'El Russo'

Carolina Jaramillo emociona al recordar a Paul ‘Russo’ Flores a un año de su muerte: “Paul era todo para nosotros”

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

El expresidente, condenado a 14 años por corrupción, señaló que continúa en el penal de Barbadillo a pesar de que un habeas corpus a su favor ordenó su liberación inmediata

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

Alta deuda y problemas operativos golpean a Petroperú y reducen su presencia en el mercado de 49% a 25% en una década

La nueva refinería de Talara opera por debajo de su capacidad, mientras la empresa enfrenta dificultades para financiar la compra de crudo

Alta deuda y problemas operativos golpean a Petroperú y reducen su presencia en el mercado de 49% a 25% en una década

Tumbes con un solo patrullero para emergencias: crisis logística policial limita respuesta, según jefe policial

El diagnóstico expuesto ante el Consejo Regional evidencia un sistema policial con recursos mínimos en una zona fronteriza estratégica

Tumbes con un solo patrullero para emergencias: crisis logística policial limita respuesta, según jefe policial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

Corte Suprema rechaza queja de Ricardo Belmont, confirma el desalojo de RBC y mantiene a PBO al aire

Karen Paniagua recibe distinción del Parlamento Andino: “Estuve en OnlyFans y no me avergüenzo; hoy tengo una ONG y estudio Derecho”

Jorge Nieto en su cierre de campaña: “Si yo fuera homosexual, lo diría abiertamente, con tranquilidad y con orgullo”

Archivan proceso contra el fujimorista Miguel Torres por supuesta información falsa en hoja de vida

ENTRETENIMIENTO

Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel en ‘La Granja VIP’: “Había una cercanía dudosa”

Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel en ‘La Granja VIP’: “Había una cercanía dudosa”

Carlos Alcántara y Stefany Camus: la verdad detrás del ampay y el beso que sorprendió a los fans, cómo se conocieron y a dónde fueron

Federico Salazar aclaró su relación con Érika Manrique tras ‘ampay’ : “No hay nada, somos amigos”

Kabrones, exintegrantes de Mago de Oz, abren nueva fecha en Perú: ¿Cuándo y donde será?

‘Mocedades’ regresa a Perú con su formato sinfónico: fecha, lugar y venta de entradas

DEPORTES

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del ‘extra game’ por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Selección peruana Sub 19 de vóley inició trabajos: Camila Monge y Ariana Vásquez lideran el grupo rumbo al Sudamericano

A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo HOY: partido por fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC vs Flamengo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026