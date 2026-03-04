Instituto Nacional de Estadística e Informática presenta avances en digitalización censal ante comisión de la ONU

Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática expone integración de registros y datos geoespaciales en foro de la ONU. (Foto: INEI)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó los avances del país en modernización y digitalización censal durante el 57° período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, que se realiza del 3 al 6 de marzo de 2026 en Nueva York, Estados Unidos. La delegación peruana es encabezada por el jefe institucional, Gaspar Morán Flores.

La participación del Perú se da en calidad de miembro de la Comisión para el periodo 2026-2029, instancia considerada el principal órgano mundial en la definición de estándares y lineamientos para la producción de estadísticas oficiales, incluidos los censos nacionales, las cuentas nacionales y el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Perú integra periodo 2026-2029 de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y presenta avances en modernización estadística. (Foto: INEI)

Perú: activo del sistema estadístico internacional

Durante las sesiones, el INEI destacó su compromiso con la adopción de estándares internacionales y el fortalecimiento del sistema estadístico nacional. En su intervención, el titular de la entidad expuso los esfuerzos realizados para integrar registros administrativos y datos geoespaciales en los procesos censales y encuestas oficiales.

El encuentro congrega a más de 150 delegaciones de oficinas nacionales de estadística, así como a organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). También participan agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas y representantes de diversas regiones.

Instituto Nacional de Estadística e Informática participa en 57° sesión de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en Nueva York. (Foto: Agencia Andina)

Digitalización censal y modernización

En el marco del informe del Grupo de Amigos de la Presidencia sobre estadísticas sociales y demográficas, el INEI informó sobre la implementación de sistemas de recolección digital de datos, así como el uso de plataformas en la nube para el procesamiento, almacenamiento y visualización de información estadística.

El titular del instituto señaló que el país viene desarrollando experiencias piloto con información censal y reforzando su cartografía digital y capacidades geoespaciales. Estas acciones se alinean con el Programa Mundial de Censos 2030, orientado a impulsar la digitalización, la integración de registros administrativos y la modernización de los próximos operativos censales.

Fortalecimiento de estadísticas demográficas

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de fortalecer las estadísticas demográficas en el contexto de la ronda censal hacia 2030. El INEI planteó complementar los censos tradicionales con encuestas continuas que permitan generar indicadores con mayor nivel de desagregación y enfoque inclusivo, en concordancia con los ODS.

Asimismo, se resaltó la importancia de aplicar de manera sistemática el criterio de grado de urbanización para mejorar la medición de áreas urbano-rurales y fortalecer la comparabilidad internacional. Como parte de su agenda, el miércoles 4 de marzo la delegación peruana participa en la discusión abierta del Grupo Praia sobre estadísticas de gobernanza, espacio dedicado al análisis de instrumentos para medir participación ciudadana y discriminación.

Con esta participación, el Perú reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema estadístico nacional y su articulación con los estándares internacionales promovidos por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.