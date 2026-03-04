Perú

Instituto Nacional de Estadística e Informática presenta avances en digitalización censal ante comisión de la ONU

Perú participa como miembro de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas para el periodo 2026-2029, órgano encargado de establecer estándares globales para estadísticas oficiales y censos

Guardar
Jefe del Instituto Nacional de
Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática expone integración de registros y datos geoespaciales en foro de la ONU. (Foto: INEI)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó los avances del país en modernización y digitalización censal durante el 57° período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, que se realiza del 3 al 6 de marzo de 2026 en Nueva York, Estados Unidos. La delegación peruana es encabezada por el jefe institucional, Gaspar Morán Flores.

La participación del Perú se da en calidad de miembro de la Comisión para el periodo 2026-2029, instancia considerada el principal órgano mundial en la definición de estándares y lineamientos para la producción de estadísticas oficiales, incluidos los censos nacionales, las cuentas nacionales y el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Perú integra periodo 2026-2029 de
Perú integra periodo 2026-2029 de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y presenta avances en modernización estadística. (Foto: INEI)

Perú: activo del sistema estadístico internacional

Durante las sesiones, el INEI destacó su compromiso con la adopción de estándares internacionales y el fortalecimiento del sistema estadístico nacional. En su intervención, el titular de la entidad expuso los esfuerzos realizados para integrar registros administrativos y datos geoespaciales en los procesos censales y encuestas oficiales.

El encuentro congrega a más de 150 delegaciones de oficinas nacionales de estadística, así como a organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). También participan agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas y representantes de diversas regiones.

Instituto Nacional de Estadística e
Instituto Nacional de Estadística e Informática participa en 57° sesión de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en Nueva York. (Foto: Agencia Andina)

Digitalización censal y modernización

En el marco del informe del Grupo de Amigos de la Presidencia sobre estadísticas sociales y demográficas, el INEI informó sobre la implementación de sistemas de recolección digital de datos, así como el uso de plataformas en la nube para el procesamiento, almacenamiento y visualización de información estadística.

El titular del instituto señaló que el país viene desarrollando experiencias piloto con información censal y reforzando su cartografía digital y capacidades geoespaciales. Estas acciones se alinean con el Programa Mundial de Censos 2030, orientado a impulsar la digitalización, la integración de registros administrativos y la modernización de los próximos operativos censales.

Fortalecimiento de estadísticas demográficas

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de fortalecer las estadísticas demográficas en el contexto de la ronda censal hacia 2030. El INEI planteó complementar los censos tradicionales con encuestas continuas que permitan generar indicadores con mayor nivel de desagregación y enfoque inclusivo, en concordancia con los ODS.

Asimismo, se resaltó la importancia de aplicar de manera sistemática el criterio de grado de urbanización para mejorar la medición de áreas urbano-rurales y fortalecer la comparabilidad internacional. Como parte de su agenda, el miércoles 4 de marzo la delegación peruana participa en la discusión abierta del Grupo Praia sobre estadísticas de gobernanza, espacio dedicado al análisis de instrumentos para medir participación ciudadana y discriminación.

Con esta participación, el Perú reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema estadístico nacional y su articulación con los estándares internacionales promovidos por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.

Temas Relacionados

INEIEstadísticaONUNaciones Unidasperu-noticias

Más Noticias

“Nadie está obligado a entregarse a la justicia”: La tesis de César Nakazaki para evitar prisión preventiva de Adrián Villar

El abogado sostuvo que la demora en la entrega del investigado no constituye obstrucción, sino el ejercicio de un derecho. Además, planteó que el homicidio culposo debe absorber los cargos de omisión y fuga, reduciendo la pena probable a menos de 5 años

“Nadie está obligado a entregarse

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El primer cruce de clubes peruanos tendrá lugar en el estadio Mansiche. El vencedor tendrá derecho a instalarse en la Fase de Grupos. Ambos, eso sí, se presentan con un ritmo liguero irregular

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

Desabastecimiento de GNV podría extenderse a más de 14 días: aún no se controla fuga de gas en Camisea

La emergencia obligó a priorizar el suministro para hogares y transporte público, dejó sin GNV a miles de taxistas y disparó el costo de la electricidad, mientras el Gobierno admite que el plazo de recuperación depende de condiciones técnicas y climáticas aún inciertas

Desabastecimiento de GNV podría extenderse

Marisol deja atrás polémica con Leslie Shaw: “Le deseo lo mejor, pero el pasado está enterrado”

La “Faraona de la Cumbia” cerró la puerta a una reconciliación con Leslie Shaw y afirmó que el tema está “enterrado” en su vida.

Marisol deja atrás polémica con

Recuperación de Gamarra: Municipalidad de Lima libera ocho cuadras de la av. Aviación tras operativo

Más de 2.000 efectivos y trabajadores municipales intervinieron una de las avenidas más importantes y congestionadas de la ciudad

Recuperación de Gamarra: Municipalidad de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno declara emergencia de 14

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Mirtha Vásquez vende llaveros de Baby Yoda para financiar su campaña electoral y usuarios le advierten: “Te va a caer Indecopi”

De la cárcel a la campaña: Daniel Urresti insistió en su inocencia y adelanta que será ministro del Interior de José Luna

Convocan a plantón frente al Ministerio de la Producción tras denuncias de corrupción en Compras a MyPerú

Congresista Adriana Tudela admite ignorar cifra de peruanos sin acceso a agua potable y precio del balón de gas: “No consumo”

ENTRETENIMIENTO

Youna revela el dolor de

Youna revela el dolor de la distancia con su hija durante su tratamiento en EE.UU.: “Me pierdo momentos importantes”

Marisol deja atrás polémica con Leslie Shaw: “Le deseo lo mejor, pero el pasado está enterrado”

Magdyel Ugaz explica los motivos del por qué no regresará a ‘Al fondo hay sitio’: “sé que les irá increíble”

El mensaje de Paula Manzanal desde Dubái en medio de los ataques de Irán: “Estamos sanos y salvos”

Robbie Williams logró sold out en Lima y fans piden segunda fecha en Arena 1 Park

DEPORTES

Alianza Atlético 0-0 Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Carlos Zambrano cuenta con una oportunidad en la Liga 1 2026: se asoma al Sport Boys, aunque su fichaje pasará por evaluación

Felipe Vizeu no se considera “en deuda” con Sporting Cristal por su discreto aporte goleador: “Estoy siempre mejorando”

Juan Pablo Varillas confiesa que la lesión en el cartílago de su cadera “es un poco irreversible” y explica cómo compite