Perú

Elecciones 2026: este es el distrito con más votantes de Lima Metropolitana, según Reniec

Los jóvenes de 18 a 29 años representan la mayor fracción del electorado limeño, seguidos por los grupos de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y mayores de 60 años

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Lima Metropolitana cuenta en total con 7.901.379 personas aptas para sufragar, de las cuales 4.011.919 son mujeres y 3.889.460 hombres, lo que muestra una ligera mayoría femenina - Créditos: Andina.
Lima Metropolitana cuenta en total con 7.901.379 personas aptas para sufragar, de las cuales 4.011.919 son mujeres y 3.889.460 hombres, lo que muestra una ligera mayoría femenina - Créditos: Andina.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que el distrito de San Juan de Lurigancho encabeza el padrón electoral de Lima Metropolitana, con 823.056 ciudadanos habilitados para sufragar en las elecciones generales 2026.

Este distrito destaca no solo por su volumen de electores, sino también por una distribución de género equilibrada: 413.783 hombres y 409.273 mujeres figuran registrados hasta el corte del 4 de marzo.

A San Juan de Lurigancho le siguen, en cantidad de votantes, San Martín de Porres (538.911), Ate (494.341), Comas (452.492) y Villa María del Triunfo (371.159), de acuerdo con el segundo simulacro del padrón electoral realizado por el Reniec. Estos distritos concentran una parte significativa de la población votante limeña, lo que los convierte en escenarios clave durante los comicios.

En el otro extremo, los distritos con menor número de electores habilitados son Santa María del Mar, con 1.525, y San Bartolo, que registra 6.979 personas aptas para participar en el proceso. Otras jurisdicciones con cifras bajas son Punta Negra (7.178), Punta Hermosa (9.136) y Pucusana (12.897).

San Juan de Lurigancho lidera el padrón electoral de Lima Metropolitana con 823.056 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales 2026 - Créditos: Andina.
San Juan de Lurigancho lidera el padrón electoral de Lima Metropolitana con 823.056 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales 2026 - Créditos: Andina.

El Reniec informó que, en total, los 43 distritos de Lima Metropolitana suman 7.901.379 ciudadanos habilitados para votar. De ese total, 3.889.460 son hombres y 4.011.919 mujeres, reflejando una ligera mayoría femenina en el padrón capitalino.

En cuanto a la composición etaria, los jóvenes entre 18 y 29 años constituyen la mayor fracción del electorado limeño, con 2.023.510 personas. Les siguen los grupos de 30 a 39 años (1.859.135), 40 a 49 años (1.651.656), y 50 a 59 años (1.335.983). Además, los mayores de 60 años alcanzan los 1.862.256 habilitados, según el último simulacro.

Este panorama actualizado del padrón electoral de Lima resulta esencial para comprender la magnitud y el perfil de los ciudadanos que participarán en las elecciones de 2026. La información oficial proporciona una fotografía precisa y reciente de la población electoral limeña, insumo clave para la organización y logística de los próximos comicios.

Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)
Santa María del Mar, San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa y Pucusana figuran entre los distritos con menor número de votantes habilitados - Créditos: Andina.

Paso a paso para consultar tu local de votación

  • Ingresa al portal oficial de la ONPE para consultas electorales: accede a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde tu computadora, tablet o celular.
  • Escribe tu número de DNI: el sistema te pedirá ingresar tu número de documento. Luego haz clic en la opción “Consultar”.
  • Revisa tus datos de votación: la plataforma mostrará tus nombres y apellidos, el distrito de residencia registrado en tu DNI y todos los detalles sobre tu local de sufragio, como:
    • Nombre del establecimiento (colegio, instituto, universidad, etc.)
    • Dirección exacta y referencia
    • Número de mesa asignada
    • Número de orden en la lista electoral
    • Pabellón, piso y aula (si corresponde)
    • Si fuiste designado miembro de mesa (titular o suplente)
    • Opciones para ver el mapa y descargar el croquis del local
  • Guarda o imprime tus datos: toma una captura de pantalla, descarga el croquis o imprime la información para tenerla disponible el día de la elección, especialmente si no cuentas con acceso a internet en el centro de votación.

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