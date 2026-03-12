Lista de candidatos a senadores por Lima Metropolitana en las elecciones 2026

Algunos políticos conocidos se han presentado como candidatos - Créditos: Andina/JNE.

Los comicios para el Senado en Lima Metropolitana toma forma con la presentación oficial de las listas de candidatos de los principales partidos y movimientos políticos del país. En el marco de las elecciones generales de 2026, la ciudadanía limeña podrá elegir a sus representantes entre decenas de postulantes que buscan ocupar un escaño y participar activamente en la formulación de leyes y la fiscalización del poder Ejecutivo.

Las agrupaciones políticas han inscrito a sus candidatos de acuerdo con los requisitos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presentando perfiles que combinan experiencia política, profesional y social. Los electores podrán analizar las propuestas y trayectorias de cada aspirante a fin de ejercer un voto informado y responsable.

Alianza Electoral Venceremos

Filomeno Miguel Huaranga Toledo - 1

Nancy Beatriz Moreno Huerta - 2

Victor Fernando Hinojosa Huaman - 3

Maria Luisa Castro Brios - 4

Ahora Nación

Maria Cecilia Georgina Esperanza Israel La Rosa - 1

Luis Alberto Zuloaga Rotta - 2

Gilmer Ibañez Melendrez - 4

Alianza para el Progreso

Luis Alberto Valdez Farias - 1

Maria Elizabeth Jacqueline Hinostroza Pereyra - 2

Luis Alfredo Cuba Ovalle - 3

Ximena Fabiola Cervantes Montoya - 4

Avanza País

Armando Martin Barrantes Martínez - 1

Julio Cesar Luperdi Cholan - 2

Aurora Mercedes Tello Dávila - 4

Fe en el Perú

Marlene Elisa Carlos Soto - 1

Jorge Lau Tantaléan - 2

Flor de Maria Rojas Aguilar - 3

Ever Berrios Abad - 4

Frepap

Victor Ermester Usurin Canchari - 1

Gloria Alarcon Cabezas de Huayanay - 2

David Constantino Gonzales Huachayanqui - 3

Rosa Victoria Gutierrez Centeno de Alarcon - 4

Fuerza Popular

Marco Enrique Miyashiro Arashiro - 1

Milagros Emperatriz Salazar de la Torre - 2

Carlos Ernesto Bustamante Donayre - 3

Rosa Elvira Salvatierra Valdivia - 4

Fuerza y Libertad

Pedro Pablo Kuczynski Godard - 1

Maria del Pilar Estremadoyro Reyes - 2

Rafael Aurelio Cabrejos Vela - 3

Esther Cecilia Benites Barreto - 4

Juntos por el Perú

Walter Edison Ayala Gonzales - 1

Julia Elizabeth Huacán Ramírez - 2

Walter Amilcar Flores Choco - 3

Justibel Nilovna Romero Zela - 4

Libertad Popular

Manuel Ángel Martín del Pomar Saettone - 1 Dora Gianina Angeles Maslucan - 2 Justo Jesus Tovar Mendoza - 3

APRA

Carlos Roca Caceres - 1

Judith de la Mata Fernandez de Puente - 2

Javier Pedro Labarthe Fernandini - 3

Rocío de las Mercedes Inés Valencia Haya de la Torre - 4

Partido Cívico Obras

Ivan Cesar Dibos Mier - 1

Luz Doris Sanchez Pinedo Vda. de Romero - 2

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli - 3

Leonilda Norma Guevara Bermudez - 4

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú

Eugenio Clemente Segura Chalco - 1

Miriam Cecilia Rojas Soriano - 2

Honorio Lopez Reyna - 3

Partido del Buen Gobierno

Nora Bonifaz Carmona - 1

Jose Luis Diaz Cuya - 2

Jacquelin Ann Cordova de la Meza - 3

Jose Antonio Pineda Barrios - 4

Partido Demócrata Unido Perú

Enrique Guillermo Huamán Miñano - 1

Jacqueline Carbonell Infante - 2

Federico Damaso Gutierrez Muñante - 3

Albina Lucas Vega Almeyda - 4

Partido Demócrata Verde

Martha Antonia Lopez Morales - 1

Carlos Antonio Gil Flores - 2

Maria Elena Chirinos Fernandez - 3

Víctor Manuel Farfán Rosario - 4

Partido Democrático Federal

Bernardino Teodoro Roque Cabezas - 1

Agnesse Makeva Lobatón Hidalgo - 2

Juan Martin Nina Caceres - 3

Tarcila Zoraida Melendez Martinez - 4

Partido Democrático Somos Perú

Ivan Alberto Sequeiros Vargas - 1

Carmen María Antonia Masias Claux - 2

Ruben Paul Lavaud Aguirre - 3

Jeannett del Pilar Bertrán Contreras - 4

Partido Frente de la Esperanza 2021

Isidro Zapata Chero - 1

Carmen Beatriz Salis Saavedra - 2

Edilberto Grabriel Garcia Romero - 3

Esther Carolina Cortez Lopez - 4

Partido Morado

Daniel Emiliano Mora Zevallos - 1

Victoria Betzabe La Cruz Garces - 2

Benjamin Abelardo Marticorena Castillo - 3

Mafalda Saavedra Viera - 4

Partido País para Todos

Luis Martín Yataco Velasquez - 1

Yanet Roxana Escudero Letona - 2

Carlos Samuel Tuse Lloclla - 3

Marlene Reynaldo Polo - 4

Partido Patriótico del Perú

Sonia Gutierrez Alvarez de Caller - 1

Jose Carlos Juarez Espejo - 2

Sofia Victoria Chavez Grandez de Rivera - 3

Luis Enrique Saco Vertiz Portal - 4

Partido Político Cooperación Popular

Marcos Ernesto Garfias Dávila - 1

Miriam Martha Verastegui Portocarrero - 2

Yvan Celedonio Condorcuya Mendoza - 3

Maria Mercedes Cario Sepulveda - 4

Partido Político Integridad Democrática

Óscar Martín Basurco Reyes - 1

Liliana Rodriguez Saavedra - 2

Alberto Jimmy Venero Monzon - 3

Maritza Luz Juárez Varas de Meza - 4

Partido Político Nacional Perú Libre

Arturo Willian Cardenas Tovar - 1

Lourdes Felicia Jesus Salazar - 2

Carlos Sabino Palacios Perez - 3

Maria Angelica Tupacyupanqui Lindo - 4

Partido Político Perú Acción

César Luis Rojas Arce - 1

Marlene Lucinda Lima Fuertes - 2

Jose Luis Alcantara Vargas - 3

Maria Balvina Rafael Yopla - 4

Partido Político PRIN

Freddy Valdemar Gasco Saavedra - 1

Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo - 2

Freedy Sotelo Valer - 3

Miluska Catherina Montesinos Tovar - 4

Perú Moderno

Nemesio Lizardo Esquivel Tornero - 1

Marina Delgado Andrade - 2

Asunta Victoria Teran Reategui - 4

Podemos Perú

Jose Francisco Cevasco Piedra - 1

Juanita Maria del Carmen Pastor Talledo - 2

Mario Freddy Arce Vera - 3

Ynes Mercedes Trujillo Vidal - 4

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Natividad Marin Lozano - 1

Marcoantonio Andres Rojas Artica - 2

Blanca Prado Naccha - 3

Delfin Rafael Pino Martinez - 4

Progresemos

Ronald Antonio Palma Pellegrin - 1

Julia Peregrina Panta Quevedo - 2

Pedro Miguel Palacios Cuba - 3

Maria Sandra Aguilar Santur de Velis - 4

Renovación Popular

Francisco Jose Calisto Giampietri - 1

Maria de los Milagros Jackeline Jauregui Martinez de Aguayo - 2

Jose Ernesto Cueto Aservi - 3

Andrea Edith Matias Muñoz de Figueroa - 4

Salvemos al Perú

Maria Evelina Merino Chong - 2

Un Camino Diferente

Oscar Andres Gibaja Balarezo - 1

Lelis Amparo Calderón Benítes - 2

German Benítes Cueva - 3

Blanca Esther Recoba Mendoza - 4

Unidad Nacional

David Ignacio Vera Trujillo - 1

Aida Natalia Mojorovich de Alvarado - 2

Augusto Jacinto Trujillo Wong - 3

Nina Jackeline Yllescas Montero - 4