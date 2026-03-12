Perú

Lista de candidatos a senadores por Lima Metropolitana en las elecciones 2026

Los electores irán a las urnas este domingo 12 de abril para elegir a los representantes del Senado

Algunos políticos conocidos se han
Algunos políticos conocidos se han presentado como candidatos - Créditos: Andina/JNE.

Los comicios para el Senado en Lima Metropolitana toma forma con la presentación oficial de las listas de candidatos de los principales partidos y movimientos políticos del país. En el marco de las elecciones generales de 2026, la ciudadanía limeña podrá elegir a sus representantes entre decenas de postulantes que buscan ocupar un escaño y participar activamente en la formulación de leyes y la fiscalización del poder Ejecutivo.

Las agrupaciones políticas han inscrito a sus candidatos de acuerdo con los requisitos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presentando perfiles que combinan experiencia política, profesional y social. Los electores podrán analizar las propuestas y trayectorias de cada aspirante a fin de ejercer un voto informado y responsable.

Alianza Electoral Venceremos

  • Filomeno Miguel Huaranga Toledo - 1
  • Nancy Beatriz Moreno Huerta - 2
  • Victor Fernando Hinojosa Huaman - 3
  • Maria Luisa Castro Brios - 4

Ahora Nación

  • Maria Cecilia Georgina Esperanza Israel La Rosa - 1
  • Luis Alberto Zuloaga Rotta - 2
  • Gilmer Ibañez Melendrez - 4
Ahora Nación presenta su lista
Ahora Nación presenta su lista de candidatos para el cargo de senador - Créditos: JNE.

Alianza para el Progreso

  • Luis Alberto Valdez Farias - 1
  • Maria Elizabeth Jacqueline Hinostroza Pereyra - 2
  • Luis Alfredo Cuba Ovalle - 3
  • Ximena Fabiola Cervantes Montoya - 4

Avanza País

  • Armando Martin Barrantes Martínez - 1
  • Julio Cesar Luperdi Cholan - 2
  • Aurora Mercedes Tello Dávila - 4

Fe en el Perú

  • Marlene Elisa Carlos Soto - 1
  • Jorge Lau Tantaléan - 2
  • Flor de Maria Rojas Aguilar - 3
  • Ever Berrios Abad - 4

Frepap

  • Victor Ermester Usurin Canchari - 1
  • Gloria Alarcon Cabezas de Huayanay - 2
  • David Constantino Gonzales Huachayanqui - 3
  • Rosa Victoria Gutierrez Centeno de Alarcon - 4

Fuerza Popular

  • Marco Enrique Miyashiro Arashiro - 1
  • Milagros Emperatriz Salazar de la Torre - 2
  • Carlos Ernesto Bustamante Donayre - 3
  • Rosa Elvira Salvatierra Valdivia - 4
Fuerza Popular presenta su lista
Fuerza Popular presenta su lista de postulantes para el cargo de senador - Créditos: JNE.

Fuerza y Libertad

  • Pedro Pablo Kuczynski Godard - 1
  • Maria del Pilar Estremadoyro Reyes - 2
  • Rafael Aurelio Cabrejos Vela - 3
  • Esther Cecilia Benites Barreto - 4

Juntos por el Perú

  • Walter Edison Ayala Gonzales - 1
  • Julia Elizabeth Huacán Ramírez - 2
  • Walter Amilcar Flores Choco - 3
  • Justibel Nilovna Romero Zela - 4

Libertad Popular

  1. Manuel Ángel Martín del Pomar Saettone - 1
  2. Dora Gianina Angeles Maslucan - 2
  3. Justo Jesus Tovar Mendoza - 3

APRA

  • Carlos Roca Caceres - 1
  • Judith de la Mata Fernandez de Puente - 2
  • Javier Pedro Labarthe Fernandini - 3
  • Rocío de las Mercedes Inés Valencia Haya de la Torre - 4

Partido Cívico Obras

  • Ivan Cesar Dibos Mier - 1
  • Luz Doris Sanchez Pinedo Vda. de Romero - 2
  • Ricardo Pablo Belmont Cassinelli - 3
  • Leonilda Norma Guevara Bermudez - 4

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú

  • Eugenio Clemente Segura Chalco - 1
  • Miriam Cecilia Rojas Soriano - 2
  • Honorio Lopez Reyna - 3

Partido del Buen Gobierno

  • Nora Bonifaz Carmona - 1
  • Jose Luis Diaz Cuya - 2
  • Jacquelin Ann Cordova de la Meza - 3
  • Jose Antonio Pineda Barrios - 4

Partido Demócrata Unido Perú

  • Enrique Guillermo Huamán Miñano - 1
  • Jacqueline Carbonell Infante - 2
  • Federico Damaso Gutierrez Muñante - 3
  • Albina Lucas Vega Almeyda - 4

Partido Demócrata Verde

  • Martha Antonia Lopez Morales - 1
  • Carlos Antonio Gil Flores - 2
  • Maria Elena Chirinos Fernandez - 3
  • Víctor Manuel Farfán Rosario - 4

Partido Democrático Federal

  • Bernardino Teodoro Roque Cabezas - 1
  • Agnesse Makeva Lobatón Hidalgo - 2
  • Juan Martin Nina Caceres - 3
  • Tarcila Zoraida Melendez Martinez - 4

Partido Democrático Somos Perú

  • Ivan Alberto Sequeiros Vargas - 1
  • Carmen María Antonia Masias Claux - 2
  • Ruben Paul Lavaud Aguirre - 3
  • Jeannett del Pilar Bertrán Contreras - 4

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Isidro Zapata Chero - 1
  • Carmen Beatriz Salis Saavedra - 2
  • Edilberto Grabriel Garcia Romero - 3
  • Esther Carolina Cortez Lopez - 4
Partido Frente de la Esperanza
Partido Frente de la Esperanza también presenta su lista de candidatos para el cargo de senador - Créditos: JNE.

Partido Morado

  • Daniel Emiliano Mora Zevallos - 1
  • Victoria Betzabe La Cruz Garces - 2
  • Benjamin Abelardo Marticorena Castillo - 3
  • Mafalda Saavedra Viera - 4

Partido País para Todos

  • Luis Martín Yataco Velasquez - 1
  • Yanet Roxana Escudero Letona - 2
  • Carlos Samuel Tuse Lloclla - 3
  • Marlene Reynaldo Polo - 4

Partido Patriótico del Perú

  • Sonia Gutierrez Alvarez de Caller - 1
  • Jose Carlos Juarez Espejo - 2
  • Sofia Victoria Chavez Grandez de Rivera - 3
  • Luis Enrique Saco Vertiz Portal - 4

Partido Político Cooperación Popular

  • Marcos Ernesto Garfias Dávila - 1
  • Miriam Martha Verastegui Portocarrero - 2
  • Yvan Celedonio Condorcuya Mendoza - 3
  • Maria Mercedes Cario Sepulveda - 4

Partido Político Integridad Democrática

  • Óscar Martín Basurco Reyes - 1
  • Liliana Rodriguez Saavedra - 2
  • Alberto Jimmy Venero Monzon - 3
  • Maritza Luz Juárez Varas de Meza - 4

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Arturo Willian Cardenas Tovar - 1
  • Lourdes Felicia Jesus Salazar - 2
  • Carlos Sabino Palacios Perez - 3
  • Maria Angelica Tupacyupanqui Lindo - 4

Partido Político Perú Acción

  • César Luis Rojas Arce - 1
  • Marlene Lucinda Lima Fuertes - 2
  • Jose Luis Alcantara Vargas - 3
  • Maria Balvina Rafael Yopla - 4

Partido Político PRIN

  • Freddy Valdemar Gasco Saavedra - 1
  • Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo - 2
  • Freedy Sotelo Valer - 3
  • Miluska Catherina Montesinos Tovar - 4

Perú Moderno

  • Nemesio Lizardo Esquivel Tornero - 1
  • Marina Delgado Andrade - 2
  • Asunta Victoria Teran Reategui - 4

Podemos Perú

  • Jose Francisco Cevasco Piedra - 1
  • Juanita Maria del Carmen Pastor Talledo - 2
  • Mario Freddy Arce Vera - 3
  • Ynes Mercedes Trujillo Vidal - 4

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

  • Natividad Marin Lozano - 1
  • Marcoantonio Andres Rojas Artica - 2
  • Blanca Prado Naccha - 3
  • Delfin Rafael Pino Martinez - 4

Progresemos

  • Ronald Antonio Palma Pellegrin - 1
  • Julia Peregrina Panta Quevedo - 2
  • Pedro Miguel Palacios Cuba - 3
  • Maria Sandra Aguilar Santur de Velis - 4

Renovación Popular

  • Francisco Jose Calisto Giampietri - 1
  • Maria de los Milagros Jackeline Jauregui Martinez de Aguayo - 2
  • Jose Ernesto Cueto Aservi - 3
  • Andrea Edith Matias Muñoz de Figueroa - 4

Salvemos al Perú

  • Maria Evelina Merino Chong - 2

Un Camino Diferente

  • Oscar Andres Gibaja Balarezo - 1
  • Lelis Amparo Calderón Benítes - 2
  • German Benítes Cueva - 3
  • Blanca Esther Recoba Mendoza - 4

Unidad Nacional

  • David Ignacio Vera Trujillo - 1
  • Aida Natalia Mojorovich de Alvarado - 2
  • Augusto Jacinto Trujillo Wong - 3
  • Nina Jackeline Yllescas Montero - 4

