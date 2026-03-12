Lista de candidatos a senadores por Lima Metropolitana en las elecciones 2026

Los comicios para el Senado en Lima Metropolitana toma forma con la presentación oficial de las listas de candidatos de los principales partidos y movimientos políticos del país. En el marco de las elecciones generales de 2026, la ciudadanía limeña podrá elegir a sus representantes entre decenas de postulantes que buscan ocupar un escaño y participar activamente en la formulación de leyes y la fiscalización del poder Ejecutivo.
Las agrupaciones políticas han inscrito a sus candidatos de acuerdo con los requisitos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presentando perfiles que combinan experiencia política, profesional y social. Los electores podrán analizar las propuestas y trayectorias de cada aspirante a fin de ejercer un voto informado y responsable.
Alianza Electoral Venceremos
- Filomeno Miguel Huaranga Toledo - 1
- Nancy Beatriz Moreno Huerta - 2
- Victor Fernando Hinojosa Huaman - 3
- Maria Luisa Castro Brios - 4
Ahora Nación
- Maria Cecilia Georgina Esperanza Israel La Rosa - 1
- Luis Alberto Zuloaga Rotta - 2
- Gilmer Ibañez Melendrez - 4
Alianza para el Progreso
- Luis Alberto Valdez Farias - 1
- Maria Elizabeth Jacqueline Hinostroza Pereyra - 2
- Luis Alfredo Cuba Ovalle - 3
- Ximena Fabiola Cervantes Montoya - 4
Avanza País
- Armando Martin Barrantes Martínez - 1
- Julio Cesar Luperdi Cholan - 2
- Aurora Mercedes Tello Dávila - 4
Fe en el Perú
- Marlene Elisa Carlos Soto - 1
- Jorge Lau Tantaléan - 2
- Flor de Maria Rojas Aguilar - 3
- Ever Berrios Abad - 4
Frepap
- Victor Ermester Usurin Canchari - 1
- Gloria Alarcon Cabezas de Huayanay - 2
- David Constantino Gonzales Huachayanqui - 3
- Rosa Victoria Gutierrez Centeno de Alarcon - 4
Fuerza Popular
- Marco Enrique Miyashiro Arashiro - 1
- Milagros Emperatriz Salazar de la Torre - 2
- Carlos Ernesto Bustamante Donayre - 3
- Rosa Elvira Salvatierra Valdivia - 4
Fuerza y Libertad
- Pedro Pablo Kuczynski Godard - 1
- Maria del Pilar Estremadoyro Reyes - 2
- Rafael Aurelio Cabrejos Vela - 3
- Esther Cecilia Benites Barreto - 4
Juntos por el Perú
- Walter Edison Ayala Gonzales - 1
- Julia Elizabeth Huacán Ramírez - 2
- Walter Amilcar Flores Choco - 3
- Justibel Nilovna Romero Zela - 4
Libertad Popular
- Manuel Ángel Martín del Pomar Saettone - 1
- Dora Gianina Angeles Maslucan - 2
- Justo Jesus Tovar Mendoza - 3
APRA
- Carlos Roca Caceres - 1
- Judith de la Mata Fernandez de Puente - 2
- Javier Pedro Labarthe Fernandini - 3
- Rocío de las Mercedes Inés Valencia Haya de la Torre - 4
Partido Cívico Obras
- Ivan Cesar Dibos Mier - 1
- Luz Doris Sanchez Pinedo Vda. de Romero - 2
- Ricardo Pablo Belmont Cassinelli - 3
- Leonilda Norma Guevara Bermudez - 4
Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú
- Eugenio Clemente Segura Chalco - 1
- Miriam Cecilia Rojas Soriano - 2
- Honorio Lopez Reyna - 3
Partido del Buen Gobierno
- Nora Bonifaz Carmona - 1
- Jose Luis Diaz Cuya - 2
- Jacquelin Ann Cordova de la Meza - 3
- Jose Antonio Pineda Barrios - 4
Partido Demócrata Unido Perú
- Enrique Guillermo Huamán Miñano - 1
- Jacqueline Carbonell Infante - 2
- Federico Damaso Gutierrez Muñante - 3
- Albina Lucas Vega Almeyda - 4
Partido Demócrata Verde
- Martha Antonia Lopez Morales - 1
- Carlos Antonio Gil Flores - 2
- Maria Elena Chirinos Fernandez - 3
- Víctor Manuel Farfán Rosario - 4
Partido Democrático Federal
- Bernardino Teodoro Roque Cabezas - 1
- Agnesse Makeva Lobatón Hidalgo - 2
- Juan Martin Nina Caceres - 3
- Tarcila Zoraida Melendez Martinez - 4
Partido Democrático Somos Perú
- Ivan Alberto Sequeiros Vargas - 1
- Carmen María Antonia Masias Claux - 2
- Ruben Paul Lavaud Aguirre - 3
- Jeannett del Pilar Bertrán Contreras - 4
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Isidro Zapata Chero - 1
- Carmen Beatriz Salis Saavedra - 2
- Edilberto Grabriel Garcia Romero - 3
- Esther Carolina Cortez Lopez - 4
Partido Morado
- Daniel Emiliano Mora Zevallos - 1
- Victoria Betzabe La Cruz Garces - 2
- Benjamin Abelardo Marticorena Castillo - 3
- Mafalda Saavedra Viera - 4
Partido País para Todos
- Luis Martín Yataco Velasquez - 1
- Yanet Roxana Escudero Letona - 2
- Carlos Samuel Tuse Lloclla - 3
- Marlene Reynaldo Polo - 4
Partido Patriótico del Perú
- Sonia Gutierrez Alvarez de Caller - 1
- Jose Carlos Juarez Espejo - 2
- Sofia Victoria Chavez Grandez de Rivera - 3
- Luis Enrique Saco Vertiz Portal - 4
Partido Político Cooperación Popular
- Marcos Ernesto Garfias Dávila - 1
- Miriam Martha Verastegui Portocarrero - 2
- Yvan Celedonio Condorcuya Mendoza - 3
- Maria Mercedes Cario Sepulveda - 4
Partido Político Integridad Democrática
- Óscar Martín Basurco Reyes - 1
- Liliana Rodriguez Saavedra - 2
- Alberto Jimmy Venero Monzon - 3
- Maritza Luz Juárez Varas de Meza - 4
Partido Político Nacional Perú Libre
- Arturo Willian Cardenas Tovar - 1
- Lourdes Felicia Jesus Salazar - 2
- Carlos Sabino Palacios Perez - 3
- Maria Angelica Tupacyupanqui Lindo - 4
Partido Político Perú Acción
- César Luis Rojas Arce - 1
- Marlene Lucinda Lima Fuertes - 2
- Jose Luis Alcantara Vargas - 3
- Maria Balvina Rafael Yopla - 4
Partido Político PRIN
- Freddy Valdemar Gasco Saavedra - 1
- Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo - 2
- Freedy Sotelo Valer - 3
- Miluska Catherina Montesinos Tovar - 4
Perú Moderno
- Nemesio Lizardo Esquivel Tornero - 1
- Marina Delgado Andrade - 2
- Asunta Victoria Teran Reategui - 4
Podemos Perú
- Jose Francisco Cevasco Piedra - 1
- Juanita Maria del Carmen Pastor Talledo - 2
- Mario Freddy Arce Vera - 3
- Ynes Mercedes Trujillo Vidal - 4
Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Natividad Marin Lozano - 1
- Marcoantonio Andres Rojas Artica - 2
- Blanca Prado Naccha - 3
- Delfin Rafael Pino Martinez - 4
Progresemos
- Ronald Antonio Palma Pellegrin - 1
- Julia Peregrina Panta Quevedo - 2
- Pedro Miguel Palacios Cuba - 3
- Maria Sandra Aguilar Santur de Velis - 4
Renovación Popular
- Francisco Jose Calisto Giampietri - 1
- Maria de los Milagros Jackeline Jauregui Martinez de Aguayo - 2
- Jose Ernesto Cueto Aservi - 3
- Andrea Edith Matias Muñoz de Figueroa - 4
Salvemos al Perú
- Maria Evelina Merino Chong - 2
Un Camino Diferente
- Oscar Andres Gibaja Balarezo - 1
- Lelis Amparo Calderón Benítes - 2
- German Benítes Cueva - 3
- Blanca Esther Recoba Mendoza - 4
Unidad Nacional
- David Ignacio Vera Trujillo - 1
- Aida Natalia Mojorovich de Alvarado - 2
- Augusto Jacinto Trujillo Wong - 3
- Nina Jackeline Yllescas Montero - 4