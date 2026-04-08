Perú

Martín Vizcarra denuncia que debió ser excarcelado hace una semana: “¿Están esperando que pasen las elecciones?”

El expresidente, condenado a 14 años por corrupción, señaló que continúa en el penal de Barbadillo a pesar de que un habeas corpus a su favor ordenó su liberación inmediata

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Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por recibir sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua
Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por recibir sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua

El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), recluido en el penal de Barbadillo por una condena de 14 años por corrupción, denunció este miércoles que las autoridades judiciales no han cumplido su liberación, a pesar de que un recurso presentado por su defensa obtuvo resolución favorable.

“Hace una semana, un miércoles como hoy, me notificaron la resolución del habeas corpus a mi favor. Van siete días sin dar cumplimiento a mi libertad inmediata”, expresó en un mensaje difundido en su cuenta de X, antes Twitter.

“Los habeas corpus se ejecutan en el acto, por ser de urgencia, así sean días feriados. ¿Acaso están esperando que pasen las elecciones? ¿A ese extremo llega su abuso y miedo?”, agregó.

Vizcarra ya había solicitado su excarcelación inmediata la semana pasada, tras la decisión del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, que anuló la resolución que rechazó suspender la condena y ordenó a la Sala Penal de Apelaciones volver a resolver el pedido, tras declarar fundado en parte el recurso interpuesto a su favor.

Martín Vizcarra
Vizcarra sostiene que la justicia vulneró sus derechos y exige que se cumpla la resolución que ordena su libertad

En la misma red social, aseguró que “no debería estar sufriendo una cárcel injusta y arbitraria”, aunque el tribunal a cargo del proceso determinó que recibió más de 2,3 millones de soles mientras ejercía como gobernador de Moquegua (2011-2014), antes de asumir la presidencia.

“La justicia se ha pronunciado y dice: ‘…se debe reparar el derecho a la libertad vulnerado por una resolución con vicios de motivación y vulneración al principio de legalidad’. Nos queda claro que el objetivo era evitar mi participación y presencia en el proceso electoral”, expresó.

Vizcarra señaló que, tras permanecer 130 días privado de libertad “de manera ilegal”, la Sala Superior debe disponer su “inmediata libertad” y “corregir este atropello ahora mismo, sin maniobras ni excusas”.

“No pretendo cruzar los brazos durante los feriados de Semana Santa ni esperar a salir libre después de las elecciones (del próximo 12 de abril). Mi compromiso con el país sigue intacto, pero no voy a permitir que el revanchismo político pretenda disfrazarse de justicia. Es momento de que la ley se cumpla y de que se restaure el Estado de derecho que me fue arrebatado injustamente”, concluyó.

Expresidente Martín Vizcarra es hospitalizado tras complicación en su estado de salud. (Foto: Agencia Andina)
Martín Vizcarra permanece recluido en el penal de Barbadillo, a pesar de que un habeas corpus ordenó su excarcelación inmediata

El exgobernante, quien figuraba entre los candidatos preferidos para las elecciones de 2026, fue condenado en noviembre de 2025 y permanece recluido en el penal de Barbadillo. La presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, Fernanda Ayasta, declaró probado que propuso y recibió una coima de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013.

De igual modo, se comprobó que Vizcarra también recibió en efectivo más de 1,3 millones de soles de la empresa ICCGSA para el mejoramiento del Hospital de Moquegua, según testimonios recogidos por la Fiscalía y aceptados por el tribunal.

Además de los 14 años de prisión efectiva, con ejecución inmediata, la sala dictó una inhabilitación para ejercer cargos públicos de 9 años y una multa de 94.900 soles. Aunque la Fiscalía había pedido 15 años de cárcel contra el exjefe de Estado, la sala consideró como atenuante que no tenga antecedentes.

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