Perú

'La Granja VIP': Youna rompe el silencio y desaprueba el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

El barbero aclaró públicamente que no respalda los polémicos enfrentamientos de su expareja en el reality, insistiendo en que su prioridad es la crianza compartida de su hija y no los conflictos televisivos

Guardar
Youna
Youna deja claro que no apoya el mal comportamiento de Samahara Lobatón en La Granja VIP, pese a ser la madre de su hija. (Instagram Youna / Samahara Lobatón)

Las constantes polémicas y enfrentamientos protagonizados por Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’ han generado repercusiones fuera de la pantalla, alcanzando incluso a su expareja y padre de su hija, Youna. El episodio más comentado tuvo lugar cuando Samahara y Pamela López casi llegan a un enfrentamiento físico, sumando un nuevo conflicto a la larga lista de incidentes que han marcado la participación de Lobatón en el reality.

El barbero sorprendió al pronunciarse públicamente sobre la actitud de la madre de su hija en el reality, desmarcándose de sus recientes enfrentamientos y dejando claro que no respalda su conducta conflictiva. Aunque desea que Samahara siga trabajando, enfatizó que su relación como padres es totalmente independiente de lo que ocurre en televisión.

A raíz de estos comportamientos, seguidores y usuarios de redes sociales comenzaron a cuestionar a Youna, exigiendo que se pronuncie sobre el respaldo que, según muchos, venía brindando públicamente a la influencer. Frente a la presión mediática, el barbero optó por marcar distancia y aclarar su postura de manera tajante: “Y si Samahara pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente. Yo no apoyo”, sentenció.

Youna no respalda el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

En respuesta a las críticas recibidas, Youna fue enfático al señalar que su relación como padres es distinta a lo que ocurre en el ámbito televisivo. “Para toda la gente que dicen, ‘¿Por qué apoyas a Samahara?’ Yo no apoyo su mal comportamiento”, explicó, desligándose de las acciones e incidentes protagonizados por la madre de su hija.

El influencer Youna se dirige a sus seguidores para aclarar que no respalda las actitudes de Samahara Lobatón, pero desea que siga trabajando por ser la madre de su hija. Video: TikTok Youna

El barbero dejó claro que, aunque desea que Samahara continúe en la competencia por el trabajo que implica, no comparte ni avala su conducta. “No quiero perjudicarla, pero quiero que siga participando porque es la mamá de mi hija y está trabajando simple”, añadió, mostrando que, más allá de las diferencias, prioriza la estabilidad económica y profesional de Lobatón debido a la responsabilidad que ambos comparten como padres.

La postura de Youna ha sido bien recibida por algunos seguidores, que valoran la independencia emocional y la madurez de separar la vida personal de los conflictos televisivos. Sin embargo, para otros, el distanciamiento público es leído como una señal de ruptura definitiva y de desaprobación ante lo que consideran una exposición negativa de Samahara en el reality.

Sanciones y el entorno conflictivo en ‘La Granja VIP’

El conflicto de Samahara Lobatón con Pamela López y otros participantes no quedó solo en palabras. Tras la discusión, que incluyó insultos y gestos confrontacionales, la producción de ‘La Granja VIP’ decidió sancionar a las cuatro protagonistas del episodio: Samahara Lobatón, Pamela López, Shirley Arica y Paul Michael fueron nominados y su permanencia en el reality dependerá exclusivamente del respaldo del público.

La medida fue anunciada en vivo por Ethel Pozo, quien enfatizó la necesidad de mantener una convivencia tranquila y el respeto a las reglas básicas del programa. “El público ha visto lo que ha sucedido… están nominados por haber infringido las reglas básicas de convivencia tranquila”, explicó la conductora, dejando en claro que la producción no tolerará episodios de agresión verbal o física.

¡La tensión explota en La Granja VIP! Shirley Arica, Pamela López, Pul Michael y Samahara Lobatón reciben una sanción ejemplar de la producción y quedan directamente nominados por infringir las reglas básicas de convivencia. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

Las críticas a Samahara Lobatón no solo provienen de su entorno familiar, sino también de figuras como Evelyn Vela, quien calificó de “abusivas” a Melissa Klug y a Samahara por los ataques contra Pamela López en el reality. La empresaria sostuvo que el programa ha cruzado los límites del entretenimiento y la convivencia, y que ciertas actitudes resultan perjudiciales para la imagen pública de los participantes.

En paralelo, la tensión en el reality se ha visto alimentada por la reciente revelación de Melissa Klug sobre un supuesto romance pasado entre Pamela López y Diego Chávarri, información que fue negada por ambos pero que contribuyó a mantener el clima conflictivo en ‘La Granja VIP’.

Frente a este entorno, Youna prefiere mantener su distancia y limitar su intervención a lo estrictamente necesario como padre. “Yo soy otra persona diferente. Yo no apoyo”, reiteró, dejando clara su postura ante la polémica que envuelve a la madre de su hija y al reality en el que participa.

Temas Relacionados

La Granja VIPSamahara LobatónYounaperu-entretenimiento

Más Noticias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal llegan motivados a este compromiso luego de vencer 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

¿“Perú” o “el Perú”? La RAE, la historia y Mario Vargas Llosa explican el uso del artículo en el nombre del país

Factores históricos, culturales y lingüísticos influyen en la elección de una u otra forma

¿“Perú” o “el Perú”? La RAE, la historia y Mario Vargas Llosa explican el uso del artículo en el nombre del país

Esposa de José Domingo Pérez trabajó para el gobierno de Pedro Castillo con sueldo superior a S/13 mil

La contratación se realizó bajo la modalidad de Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), utilizada para incorporar especialistas en entidades del Estado

Esposa de José Domingo Pérez trabajó para el gobierno de Pedro Castillo con sueldo superior a S/13 mil

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Los candidatos presidenciales intensifican sus actividades en todo el país antes del fin del proselitismo este 9 de abril, en una elección marcada por 35 postulantes, alta fragmentación y un voto aún indeciso

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Mininter anuncia cámaras con detección de armas en buses de transporte público

José Zapata detalló la integración de tecnología de videovigilancia y botones de pánico en el transporte público de Lima Norte, tras el atentado en la Panamericana

Mininter anuncia cámaras con detección de armas en buses de transporte público
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Esposa de José Domingo Pérez trabajó para el gobierno de Pedro Castillo con sueldo superior a S/13 mil

Esposa de José Domingo Pérez trabajó para el gobierno de Pedro Castillo con sueldo superior a S/13 mil

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los cierres de campaña presidencial en todo el país

Ricardo Belmont: al menos cuatro investigaciones fiscales y presunta estafa a miles de accionistas de RBC Televisión

Marisol Pérez Tello, única candidata que apoya crear comisión de la verdad sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia peruana

Fernando Rospigliosi, condenado a prisión, insiste en llamar “proterrorista” a Delia Espinoza y pide “barrer el sistema judicial”

ENTRETENIMIENTO

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

BTS anuncia tercer concierto en Lima tras agotar preventa en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y cómo comprar

Laura Spoya responde con humor rumores de romance con Sebastián Gálvez: “Me han recetado colágeno”

María Conchita Alonso deja a sus fans peruanos esperando: cancela conciertos en Lima y Arequipa por problemas con el promotor

Luz verde para Diana Sánchez y su esposo: la exbailarina comparte el sueño de formar una familia tras batalla contra la leucemia

Natalie Vértiz sorprende con aparición especial en ‘Valentina Valiente’: así será su participación esta noche

DEPORTES

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Ibagué por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026

Dudas en San Martín: ¿Paola Rivera y Fernanda Tomé jugarán el extra game de semifinales contra Universitario?

Partidos de hoy, martes 7 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Delegación peruana ultima detalles para el Mundial de Marcha Atlética 2026 en Brasilia: 13 atletas con ambición de podio

A qué hora juega Universitario vs Tolima HOY: partido por fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026