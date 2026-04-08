'La Granja VIP': Youna rompe el silencio y desaprueba el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

Youna deja claro que no apoya el mal comportamiento de Samahara Lobatón en La Granja VIP, pese a ser la madre de su hija. (Instagram Youna / Samahara Lobatón)

Las constantes polémicas y enfrentamientos protagonizados por Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’ han generado repercusiones fuera de la pantalla, alcanzando incluso a su expareja y padre de su hija, Youna. El episodio más comentado tuvo lugar cuando Samahara y Pamela López casi llegan a un enfrentamiento físico, sumando un nuevo conflicto a la larga lista de incidentes que han marcado la participación de Lobatón en el reality.

El barbero sorprendió al pronunciarse públicamente sobre la actitud de la madre de su hija en el reality, desmarcándose de sus recientes enfrentamientos y dejando claro que no respalda su conducta conflictiva. Aunque desea que Samahara siga trabajando, enfatizó que su relación como padres es totalmente independiente de lo que ocurre en televisión.

A raíz de estos comportamientos, seguidores y usuarios de redes sociales comenzaron a cuestionar a Youna, exigiendo que se pronuncie sobre el respaldo que, según muchos, venía brindando públicamente a la influencer. Frente a la presión mediática, el barbero optó por marcar distancia y aclarar su postura de manera tajante: “Y si Samahara pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente. Yo no apoyo”, sentenció.

Youna no respalda el comportamiento de Samahara Lobatón en el reality

En respuesta a las críticas recibidas, Youna fue enfático al señalar que su relación como padres es distinta a lo que ocurre en el ámbito televisivo. “Para toda la gente que dicen, ‘¿Por qué apoyas a Samahara?’ Yo no apoyo su mal comportamiento”, explicó, desligándose de las acciones e incidentes protagonizados por la madre de su hija.

El influencer Youna se dirige a sus seguidores para aclarar que no respalda las actitudes de Samahara Lobatón, pero desea que siga trabajando por ser la madre de su hija. Video: TikTok Youna

El barbero dejó claro que, aunque desea que Samahara continúe en la competencia por el trabajo que implica, no comparte ni avala su conducta. “No quiero perjudicarla, pero quiero que siga participando porque es la mamá de mi hija y está trabajando simple”, añadió, mostrando que, más allá de las diferencias, prioriza la estabilidad económica y profesional de Lobatón debido a la responsabilidad que ambos comparten como padres.

La postura de Youna ha sido bien recibida por algunos seguidores, que valoran la independencia emocional y la madurez de separar la vida personal de los conflictos televisivos. Sin embargo, para otros, el distanciamiento público es leído como una señal de ruptura definitiva y de desaprobación ante lo que consideran una exposición negativa de Samahara en el reality.

Sanciones y el entorno conflictivo en ‘La Granja VIP’

El conflicto de Samahara Lobatón con Pamela López y otros participantes no quedó solo en palabras. Tras la discusión, que incluyó insultos y gestos confrontacionales, la producción de ‘La Granja VIP’ decidió sancionar a las cuatro protagonistas del episodio: Samahara Lobatón, Pamela López, Shirley Arica y Paul Michael fueron nominados y su permanencia en el reality dependerá exclusivamente del respaldo del público.

La medida fue anunciada en vivo por Ethel Pozo, quien enfatizó la necesidad de mantener una convivencia tranquila y el respeto a las reglas básicas del programa. “El público ha visto lo que ha sucedido… están nominados por haber infringido las reglas básicas de convivencia tranquila”, explicó la conductora, dejando en claro que la producción no tolerará episodios de agresión verbal o física.

¡La tensión explota en La Granja VIP! Shirley Arica, Pamela López, Pul Michael y Samahara Lobatón reciben una sanción ejemplar de la producción y quedan directamente nominados por infringir las reglas básicas de convivencia. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

Las críticas a Samahara Lobatón no solo provienen de su entorno familiar, sino también de figuras como Evelyn Vela, quien calificó de “abusivas” a Melissa Klug y a Samahara por los ataques contra Pamela López en el reality. La empresaria sostuvo que el programa ha cruzado los límites del entretenimiento y la convivencia, y que ciertas actitudes resultan perjudiciales para la imagen pública de los participantes.

En paralelo, la tensión en el reality se ha visto alimentada por la reciente revelación de Melissa Klug sobre un supuesto romance pasado entre Pamela López y Diego Chávarri, información que fue negada por ambos pero que contribuyó a mantener el clima conflictivo en ‘La Granja VIP’.

Frente a este entorno, Youna prefiere mantener su distancia y limitar su intervención a lo estrictamente necesario como padre. “Yo soy otra persona diferente. Yo no apoyo”, reiteró, dejando clara su postura ante la polémica que envuelve a la madre de su hija y al reality en el que participa.