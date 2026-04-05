Perú

Evelyn Vela califica de “abusivas” a Melissa Klug y Samahara Lobatón por ataques contra Pamela López

La examiga de Melissa Klug fue consutlada sobre si desearía ingresar a ‘La Granja VIP’ y terminó mostrándose en contra de algunas actitudes

Guardar
Tres mujeres sonrientes en una composición. A la izquierda, Evelyn Vela. En el centro, Samahara Lobatón. A la derecha, Melissa Klug
Evelyn Vela, Melissa Klug y Samahara Lobatón aparecen en esta composición, destacando las recientes declaraciones de Vela sobre el comportamiento de Klug y Lobatón hacia Pamela López.

La empresaria peruana Evelyn Vela reiteró que no tiene intención de incorporarse a ‘La Granja VIP’ y cuestionó abiertamente el comportamiento de Melissa Klug y Samahara Lobatón contra Pamela López en el reality. En conversación con Trome, Vela calificó como “abusivas” a Klug y a las integrantes del denominado ‘team víboras’ por sus ataques a López, a quien considera una persona calmada y que no merece los calificativos que ha recibido.

Vela explicó que, aunque no sigue el programa de forma regular, suele enterarse de la situación por fragmentos que le envían en redes sociales. En esos videos, observa los conflictos y cómo Pamela López es tratada por el grupo de compañeras liderado por Klug. Para Vela, los insultos y calificativos lanzados contra López sobrepasan los límites del entretenimiento televisivo.

“No me parece cómo la atacan, al punto de decirle prosti... Eso es un fuerte calificativo para una mujer. Son abusivas porque ella es calmada y no es bagre”, afirmó.
Evelyn Vela se solidariza con Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres.
Evelyn Vela se solidariza con Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres.

Sobre su posible participación en ‘La Granja VIP’, Vela fue contundente: “Por si acaso, yo trabajo. Estar allí es una pérdida de tiempo, desgaste mental y mala vibra para pelear y ser vulgar”. La empresaria aseguró que no está dispuesta a exponerse a un ambiente que define como tóxico y descartó sumarse para enfrentarse al grupo de Klug. Agregó que muchas personas le piden que entre al reality, pero no desea involucrarse en situaciones de confrontación.

Vela también destacó la respuesta de Pamela López en la última gala, cuando le dijo a Melissa Klug: “Esa cosita es mía”, en alusión a una frase que Christian Cueva, pareja de López, suele emplear en redes. Consideró que López ha sabido defenderse, aunque lamentó que deba enfrentar una presión constante de otras participantes.

Melissa Klug revela que Pamela López y Diego Chávarri tuvieron un romance y él lo niega. Panamericana TV
Melissa Klug revela que Pamela López y Diego Chávarri tuvieron un romance y él lo niega. Panamericana TV

Para Evelyn Vela, la actitud del grupo encabezado por Klug y Lobatón no solo afecta a Pamela López, sino que refleja un estilo de convivencia dañino. Insistió en que no comparte ese tipo de conductas ni el lenguaje utilizado en el reality, aunque reconoció que en la vida cotidiana también emplea palabras fuertes, pero no con la misma intención ni en ese contexto.

Melissa Klug asegura que Pamela López tuvo un romance con Diego Chávarri

La polémica en ‘La Granja VIP Perú’ se intensificó durante la gala de eliminación del 4 de abril. En un momento de tensión en el set, la conductora Ethel Pozo pidió a Melissa Klug que confirmara si Pamela López había tenido una relación sentimental con algún participante del reality.

Ante cámaras, Klug mencionó a Diego Chávarri como la persona con la que López habría mantenido un romance. Explicó que la información provino de varias fuentes, incluido el padre de los hijos de Pamela López. “Me dijo con Diego, él me contó esto”, afirmó Klug frente a la audiencia.

Melissa Klug reveló en La Granja VIP que Pamela López habría tenido un romance con Diego Chávarri, según Christian Cueva. La Granja VIP / Panamericana Televisión

La revelación provocó sorpresa entre los participantes y comentarios inmediatos en redes sociales. Diego Chávarri, consultado en vivo, negó haber tenido algún romance o vínculo sentimental con Pamela López.

El episodio aumentó la tensión en el reality y sumó un nuevo capítulo a los enfrentamientos entre los participantes. La expectativa por las próximas galas sigue en aumento, con el público atento a la evolución de los conflictos dentro de ‘La Granja VIP’.

Temas Relacionados

Evelyn VelaMelissa KlugSamahara LobatónPamela Lópezperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados de La Tinka del 5 de abril de 2026: revisa los números ganadores y el pozo millonario

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados de La Tinka del 5 de abril de 2026: revisa los números ganadores y el pozo millonario

La feroz pelea entre Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López: “Cochina, payasa y aceite de avión”

Un cruce por unas bolsas de basura desencadenó uno de los enfrentamientos más intensos del reality. Insultos, gritos y gestos provocadores marcaron una discusión que escaló rápidamente frente a cámaras

La feroz pelea entre Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López: “Cochina, payasa y aceite de avión”

Qué se celebra el 6 de abril en el Perú: huellas históricas y desafíos contemporáneos de una fecha con múltiples significados

El repaso a los sucesos del 6 de abril revela cómo eventos cruciales han marcado el devenir peruano, impulsando reflexiones sobre memoria histórica, salud pública, defensa nacional y oportunidades educativas en tiempos de crisis

Qué se celebra el 6 de abril en el Perú: huellas históricas y desafíos contemporáneos de una fecha con múltiples significados

Números ganadores del Gana Diario del 5 de abril

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo diario a las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Números ganadores del Gana Diario del 5 de abril

Arturo Álvarez confirma reconciliación con Carlos Álvarez y promete apoyarlo, pero aclara: “El voto es secreto”

“Ya está volteada la página”: el famoso humorista cierra polémica familiar con su hermano en plena campaña

Arturo Álvarez confirma reconciliación con Carlos Álvarez y promete apoyarlo, pero aclara: “El voto es secreto”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori afirma que su bancada no puede imponer decisiones en el actual Parlamento: “No tenemos control del Congreso”

Keiko Fujimori afirma que su bancada no puede imponer decisiones en el actual Parlamento: “No tenemos control del Congreso”

Últimas encuestas permitidas en Perú de Ipsos, Datum y CPI ponen a Keiko Fujimori con un pie en la segunda vuelta: ¿Quién la acompañaría?

Última encuesta permitida de Ipsos: Keiko Fujimori y Carlos Álvarez encabezan simulacro de votación a días de las Elecciones 2026

“Acabo de hablar con él”: Carlos Álvarez niega pelea con su hermano Arturo y reitera que no ventilará más su vida familiar

César Acuña y su nueva frase polémica en Arequipa: “Las elecciones se ganan con votos”

ENTRETENIMIENTO

La feroz pelea entre Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López: “Cochina, payasa y aceite de avión”

La feroz pelea entre Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López: “Cochina, payasa y aceite de avión”

Gira histórica: El ballet ruso recorrerá el Perú con su obra icónica ‘El Lago de los Cisnes’

Pamela López explota contra Samahara Lobatón y revela que tiene ‘mucha información’ gracias a Ivana Yturbe

Hijas de Melissa Klug ningunean el triunfo de Diego Chávarri sobre Jesús Barco en ‘La Granja VIP’ y acusan fraude en votación

Aldo Miyashiro celebra la buena relación que tiene con Érika Villalobos y presume su amor por Gia Rosalino: "Soy muy feliz"

DEPORTES

FC Colonia suma ocho partidos sin ganar en la Bundesliga mientras Felipe Chávez sigue en la banca de suplentes

FC Colonia suma ocho partidos sin ganar en la Bundesliga mientras Felipe Chávez sigue en la banca de suplentes

Alianza Lima va por el tricampeonato: ¿Cuándo y contra quién jugará la final de la Liga Peruana de Vóley 2026?

Alianza Lima 3-0 Géminis: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ y clasificación a la final de Liga Peruana de Vóley 2026

El discreto presente de Juan Pablo Goicochea y Marco Saravia en Defensor Sporting: suplencia, ausencias y el desafío de ganarse un lugar

La cruda razón por la que Pablo Guede dejó fuera del clásico a Federico Girotti: “Cuando querían ficharlo, yo lo advertí”