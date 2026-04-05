Evelyn Vela califica de “abusivas” a Melissa Klug y Samahara Lobatón por ataques contra Pamela López

Evelyn Vela, Melissa Klug y Samahara Lobatón aparecen en esta composición, destacando las recientes declaraciones de Vela sobre el comportamiento de Klug y Lobatón hacia Pamela López.

La empresaria peruana Evelyn Vela reiteró que no tiene intención de incorporarse a ‘La Granja VIP’ y cuestionó abiertamente el comportamiento de Melissa Klug y Samahara Lobatón contra Pamela López en el reality. En conversación con Trome, Vela calificó como “abusivas” a Klug y a las integrantes del denominado ‘team víboras’ por sus ataques a López, a quien considera una persona calmada y que no merece los calificativos que ha recibido.

Vela explicó que, aunque no sigue el programa de forma regular, suele enterarse de la situación por fragmentos que le envían en redes sociales. En esos videos, observa los conflictos y cómo Pamela López es tratada por el grupo de compañeras liderado por Klug. Para Vela, los insultos y calificativos lanzados contra López sobrepasan los límites del entretenimiento televisivo.

“No me parece cómo la atacan, al punto de decirle prosti... Eso es un fuerte calificativo para una mujer. Son abusivas porque ella es calmada y no es bagre”, afirmó.

Evelyn Vela se solidariza con Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres.

Sobre su posible participación en ‘La Granja VIP’, Vela fue contundente: “Por si acaso, yo trabajo. Estar allí es una pérdida de tiempo, desgaste mental y mala vibra para pelear y ser vulgar”. La empresaria aseguró que no está dispuesta a exponerse a un ambiente que define como tóxico y descartó sumarse para enfrentarse al grupo de Klug. Agregó que muchas personas le piden que entre al reality, pero no desea involucrarse en situaciones de confrontación.

Vela también destacó la respuesta de Pamela López en la última gala, cuando le dijo a Melissa Klug: “Esa cosita es mía”, en alusión a una frase que Christian Cueva, pareja de López, suele emplear en redes. Consideró que López ha sabido defenderse, aunque lamentó que deba enfrentar una presión constante de otras participantes.

Melissa Klug revela que Pamela López y Diego Chávarri tuvieron un romance y él lo niega. Panamericana TV

Para Evelyn Vela, la actitud del grupo encabezado por Klug y Lobatón no solo afecta a Pamela López, sino que refleja un estilo de convivencia dañino. Insistió en que no comparte ese tipo de conductas ni el lenguaje utilizado en el reality, aunque reconoció que en la vida cotidiana también emplea palabras fuertes, pero no con la misma intención ni en ese contexto.

Melissa Klug asegura que Pamela López tuvo un romance con Diego Chávarri

La polémica en ‘La Granja VIP Perú’ se intensificó durante la gala de eliminación del 4 de abril. En un momento de tensión en el set, la conductora Ethel Pozo pidió a Melissa Klug que confirmara si Pamela López había tenido una relación sentimental con algún participante del reality.

Ante cámaras, Klug mencionó a Diego Chávarri como la persona con la que López habría mantenido un romance. Explicó que la información provino de varias fuentes, incluido el padre de los hijos de Pamela López. “Me dijo con Diego, él me contó esto”, afirmó Klug frente a la audiencia.

Melissa Klug reveló en La Granja VIP que Pamela López habría tenido un romance con Diego Chávarri, según Christian Cueva. La Granja VIP / Panamericana Televisión

La revelación provocó sorpresa entre los participantes y comentarios inmediatos en redes sociales. Diego Chávarri, consultado en vivo, negó haber tenido algún romance o vínculo sentimental con Pamela López.

El episodio aumentó la tensión en el reality y sumó un nuevo capítulo a los enfrentamientos entre los participantes. La expectativa por las próximas galas sigue en aumento, con el público atento a la evolución de los conflictos dentro de ‘La Granja VIP’.