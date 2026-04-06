Pamela López explota contra Samahara Lobatón y revela que tiene ‘mucha información’ gracias a Ivana Yturbe

Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta tras duras declaraciones de Pamela López en reality. Captura: La Granja Vip.

La tensión dentro del reality La Granja VIP sigue escalando y, esta vez, tuvo como protagonista a Pamela López, quien no dudó en lanzar un comentario que rápidamente encendió las redes y alimentó la polémica alrededor de la modelo Samahara Lobatón.

En una conversación que parecía cotidiana, pero que terminó cargada de insinuaciones, la trujillana dejó entrever que posee información sensible sobre la influencer, lo que elevó aún más la intensidad de los enfrentamientos que ya venían desarrollándose en el programa.

Todo ocurrió durante la transmisión ininterrumpida del reality, un formato que permite ver en tiempo real las interacciones entre los participantes y que, precisamente por esa exposición constante, suele dar lugar a momentos espontáneos y sin filtro. Fue en ese contexto que Pamela, en diálogo con Gabriela Herrera, sorprendió al referirse directamente a Samahara y dejar una declaración que no pasó desapercibida.

En una conversación en el reality, Pamela López confiesa que su amiga Ivana Yturbe le ha contado cosas sobre Samahara Lobatón que la dejarían muy mal parada. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

La conversación giraba en torno a las tensiones recientes dentro del programa, especialmente aquellas vinculadas a Melissa Klug, madre de Samahara, con quien López ha protagonizado diversos roces.

Sin rodeos, Pamela López soltó una frase que marcó el tono de la conversación y que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality:

“Ivana Yturbe es mi amiga, ella ha parado mucho tiempo con ella (Samahara) y no voy a entrar en detalles porque no, porque no voy a hacerlo, pero yo sé mucha información por ella”. La mención directa a Ivana Yturbe añadió un nuevo elemento a la controversia, ya que la modelo habría sido, según López, la fuente de datos que le permitirían conocer aspectos desconocidos de la vida de Samahara.

La contundencia de la frase no solo radica en lo que se dijo, sino en lo que se decidió no decir. Al asegurar que posee “mucha información” pero negarse a dar detalles, Pamela López dejó abierta la puerta a especulaciones, generando una expectativa inmediata entre los seguidores del programa y usuarios en redes sociales.

Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta tras duras declaraciones de Pamela López en reality. Captura: La Granja Vip.

Usuarios lamenta que Pamela López involucren a Ivanna Yturbe

Pero la conversación no terminó ahí. En un giro aún más delicado, Pamela López compartió su interpretación sobre la conducta de Samahara Lobatón, alejándose de una simple crítica superficial y apuntando hacia una posible explicación más profunda.

“Desde mi punto, creo que es algo de salud mental porque la he analizado; siempre busca llamar la atención, es agresiva, todo lo resuelve así”, expresó, en un comentario que rápidamente generó reacciones divididas.

Mientras algunos seguidores del programa consideraron que López estaba intentando justificar el comportamiento de su compañera desde una perspectiva más analítica, otros interpretaron sus palabras como una descalificación que podría resultar polémica.

En las últimas semanas, Samahara Lobatón no se ha mantenido al margen de los conflictos, sino que ha tenido una participación activa en los enfrentamientos entre su madre, Melissa Klug, y Pamela López. Su intervención ha intensificado la narrativa del reality, convirtiéndola en una figura central dentro de la dinámica del programa.

Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta tras duras declaraciones de Pamela López en reality. Captura: La Granja Vip.

De hecho, la influencer no solo ha defendido a su madre, sino que también ha protagonizado momentos de alta tensión con otros participantes, entre ellos Paul Michael, pareja de Pamela López. En uno de los episodios más comentados, Samahara confrontó directamente a Paul Michael, cuestionando su rol dentro del programa y lanzándole una frase que también captó la atención del público: le aseguró que nunca será capataz y le exigió que diga las cosas de frente, en lugar de recurrir a indirectas.

Además, Samahara añadió un elemento más a la controversia al mencionar el nombre de Sara Manrique como un posible nuevo ingreso al reality, lo que generó especulaciones sobre futuros movimientos en el programa y posibles alianzas o conflictos adicionales.

Samahara Lobatón en el ojo de la tormenta tras duras declaraciones de Pamela López en reality. Captura: La Granja Vip.