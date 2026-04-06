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Shirley Arica patea comida de Pamela López y provoca enfrentamiento con Samahara Lobatón: “Cochina”

Un cruce por unas bolsas de basura desencadenó uno de los enfrentamientos más intensos del reality. Insultos, gritos y gestos provocadores marcaron una discusión que escaló rápidamente frente a cámaras

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Tensión total en La Granja VIP: gritos, insultos y provocaciones en fuerte pelea entre participantes. Captura: La Granja Vip.
Tensión total en La Granja VIP: gritos, insultos y provocaciones en fuerte pelea entre participantes. Captura: La Granja Vip.

La convivencia extrema dentro del reality La Granja VIP volvió a estallar en uno de sus episodios más tensos y comentados, dejando al descubierto cómo la presión diaria, las diferencias personales y los roces acumulados pueden desencadenar conflictos de alto voltaje. Esta vez, las protagonistas fueron Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López, quienes protagonizaron una fuerte discusión que estuvo a punto de salirse completamente de control.

El incidente ocurrió el domingo 5 de abril durante la transmisión del programa, en medio de una dinámica cotidiana que terminó escalando de forma inesperada. Todo comenzó con una acción aparentemente menor, pero que actuó como detonante de una tensión que ya venía acumulándose.

Paul Michael dejó unas bolsas de basura cerca de Shirley Arica, quien inicialmente las había colocado detrás de Pamela. Este gesto, que podría haber pasado desapercibido en otro contexto, generó una reacción inmediata y explosiva por parte de la modelo. Visiblemente incómoda y molesta, ‘’la chica realidad reaccionó con dureza y no dudó en lanzar fuertes insultos contra Paul, desatando así el primer momento de quiebre en la convivencia.

Imágenes impactantes del último conflicto en el show. Lo que empezó como un desacuerdo verbal escaló rápidamente a una pelea masiva, con acusaciones y fuertes calificativos entre las participantes. Panamericana TV/ La Granja VIP.

Pamela López cuestiona hábitos de limpieza de Shirley Arica

La situación rápidamente dejó de ser un intercambio aislado y empezó a involucrar a más participantes. Pamela López, al percibir la tensión, decidió intervenir, pero lejos de calmar las aguas, sus palabras contribuyeron a intensificar el conflicto. En medio del cruce verbal, lanzó una frase que encendió aún más los ánimos: “¿Cómo vivirá en su casa? Qué asco, cochina”, en referencia directa a Shirley Arica, cuestionando sus hábitos de limpieza.

Lejos de quedarse al margen, Samahara Lobatón ingresó en la discusión y tomó partido, elevando el tono del enfrentamiento. La influencer respondió a Pamela López con una acusación directa, invirtiendo el argumento y señalando que la conducta cuestionable provenía de ella. “La cochina eres tú por comer en el cuarto”, replicó, sumándose así a un intercambio que ya no solo era tenso, sino también personal y confrontacional.

En medio del conflicto, se sumaron gestos que reforzaron el clima de confrontación. Tanto Shirley como Melissa Klug reaccionaron con burlas, llegando incluso a persignarse en señal de ironía frente a Pamela López, lo que evidenció que el enfrentamiento había dejado de ser un simple desacuerdo para convertirse en un episodio cargado de provocaciones y simbolismos.

Tensión total en La Granja VIP: gritos, insultos y provocaciones en fuerte pelea entre participantes. Captura: La Granja Vip.
Tensión total en La Granja VIP: gritos, insultos y provocaciones en fuerte pelea entre participantes. Captura: La Granja Vip.

Shirley Arica le responde

Con el paso de los minutos, la situación escaló a un nivel aún más delicado. La distancia física entre las participantes se redujo y el intercambio verbal se transformó en una confrontación cara a cara. Shirley Arica y Samahara Lobatón se acercaron directamente a Pamela López, generando un momento de alta tensión que encendió las alarmas dentro del reality.

En medio de ese acercamiento, Arica protagonizó uno de los gestos más comentados del episodio al golpear el plato de comida y la taza de la trujillana, lo que provocó una reacción inmediata.

Pamela López, visiblemente alterada, respondió exigiendo respeto y marcando un límite claro ante lo que consideró una invasión a su espacio personal. Aunque el contenido exacto de su reclamo fue directo, el fondo del mensaje apuntaba a una necesidad de frenar la escalada física del conflicto. Sin embargo, lejos de calmarse, la discusión continuó elevando su intensidad.

Tensión total en La Granja VIP: gritos, insultos y provocaciones en fuerte pelea entre participantes. Captura: La Granja Vip.
Tensión total en La Granja VIP: gritos, insultos y provocaciones en fuerte pelea entre participantes. Captura: La Granja Vip.

Samahara Lobatón sale a defender a Shirley Arica

Fue entonces cuando Samahara Lobatón lanzó una de las frases más polémicas del enfrentamiento, apelando directamente a la audiencia del programa: “Perú, véanla de cuerpo entero, la cucufata, payasa”, expresó, en un intento de desacreditar a Pamela López frente a las cámaras y el público.

Pamela López no se quedó callada y respondió de inmediato, manteniendo el tono confrontacional. “De tu circo”, replicó, devolviendo el ataque y reafirmando que no estaba dispuesta a ceder en la discusión. A partir de ese momento, el intercambio derivó en comentarios sobre el aspecto físico de cada una, incluyendo referencias a sus cuerpos y a posibles arreglos estéticos, lo que añadió un componente aún más sensible al enfrentamiento.

Tensión total en La Granja VIP: gritos, insultos y provocaciones en fuerte pelea entre participantes. Captura: La Granja Vip.
Tensión total en La Granja VIP: gritos, insultos y provocaciones en fuerte pelea entre participantes. Captura: La Granja Vip.

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