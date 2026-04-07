Perú

Shirley Arica, Pamela López, Paul Michael y Samahara Lobatón son sancionados y nominados en La Granja VIP por romper reglas

El conflicto ocurrido el domingo tuvo consecuencias inmediatas. La producción tomó una decisión drástica tras el episodio

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¡La tensión explota en La Granja VIP! Shirley Arica, Pamela López, Pul Michael y Samahara Lobatón reciben una sanción ejemplar de la producción y quedan directamente nominados por infringir las reglas básicas de convivencia. Panamericana Televisión/ La Granja Vip.

El conflicto que sacudió recientemente a La Granja VIP no quedó solo en imágenes virales ni en un episodio tenso: tuvo consecuencias directas. Luego de la fuerte pelea ocurrida el domingo 5 de abril entre Shirley Arica, Pamela López y Samahara Lobatón —a la que también se sumó Paul Michael—, la producción del programa decidió intervenir de manera contundente durante la emisión más reciente.

Lo que empezó como una discusión por un tema doméstico —unas bolsas de basura mal ubicadas— escaló rápidamente a un intercambio de insultos, acusaciones personales y gestos confrontacionales.

En medio del enfrentamiento, Pamela lanzó: “¿Cómo vivirá en su casa? Qué asco, cochina”, mientras que Samahara respondió: “La cochina eres tú por comer en el cuarto”. La tensión llegó a su punto más alto cuando las participantes acortaron distancia y se produjo un momento de confrontación directa.

Samahara vs Pamela López: fuerte cruce en reality desata polémica en redes. Captura: La Granja Vip.
Samahara vs Pamela López: fuerte cruce en reality desata polémica en redes. Captura: La Granja Vip.

Ethel Pozo se pronuncia

Uno de los episodios más comentados fue cuando Shirley Arica golpeó el plato y la taza de Pamela López, generando una reacción inmediata. En ese contexto, Samahara también lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “Perú, véanla de cuerpo entero, la cucufata, payasa”.

De la pelea a la sanción: La Granja VIP nomina a cuatro participantes por romper reglas. Captura: La Granja Vip.
De la pelea a la sanción: La Granja VIP nomina a cuatro participantes por romper reglas. Captura: La Granja Vip.

Tras este episodio, la producción decidió pronunciarse. Fue Ethel Pozo quien, frente a todos los participantes, anunció una medida disciplinaria que cambia el rumbo del reality. Con un tono firme, pero apelando a la convivencia, expresó:

De la pelea a la sanción: La Granja VIP nomina a cuatro participantes por romper reglas. Captura: La Granja Vip.
De la pelea a la sanción: La Granja VIP nomina a cuatro participantes por romper reglas. Captura: La Granja Vip.

El público ha visto lo que ha sucedido y lo que nosotros queremos es una convivencia, por supuesto, divertida. En todas las convivencias van a haber disputas, peleas, discusiones, como en todas las familias. Nadie es perfecto aquí, ni en sus casas, ni en la granja, pero tenemos que cuidar, chicos, el lenguaje y la no agresión”.

De la pelea a la sanción: La Granja VIP nomina a cuatro participantes por romper reglas. Captura: La Granja Vip.
De la pelea a la sanción: La Granja VIP nomina a cuatro participantes por romper reglas. Captura: La Granja Vip.

Acto seguido, comunicó la decisión de la producción: “Por tanto, la producción ha decidido poner una sanción drástica esta noche. A los cuatro involucrados: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica y Samahara Lobatón, están desde este momento los cuatro nominados”.

La medida implica un riesgo inmediato para los concursantes. “Nominados los cuatro y cualquiera de ustedes, si el público no vota por sus favoritos, abandonaría la Granja VIP este sábado”, añadió, dejando en claro que la permanencia de todos ellos dependerá exclusivamente del respaldo del público.

De la pelea a la sanción: La Granja VIP nomina a cuatro participantes por romper reglas. Captura: La Granja Vip.
De la pelea a la sanción: La Granja VIP nomina a cuatro participantes por romper reglas. Captura: La Granja Vip.

Asimismo, explicó el motivo de la sanción: “Están nominados por haber infringido las reglas básicas de convivencia tranquila”. La advertencia no solo apunta a corregir lo ocurrido, sino a evitar que situaciones similares se repitan dentro del programa.

Antes de finalizar, la conductora precisó que el resto del reality seguirá con normalidad. “Al resto de los granjeros, les cuento que el proceso continúa con normalidad… Pamela, en este momento no puedo dar la palabra… habrá momento para conversar, chicos. En estos instantes me desconecto”, concluyó.

De la pelea a la sanción: La Granja VIP nomina a cuatro participantes por romper reglas. Captura: La Granja Vip.
De la pelea a la sanción: La Granja VIP nomina a cuatro participantes por romper reglas. Captura: La Granja Vip.

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