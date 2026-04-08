Kingteka amenaza a Magaly Medina con demanda: “Te voy a hacer pagar más que Jeffry”

La conductora Magaly Medina critica duramente el contenido de streamers como Kingteka y Piero Arenas, calificándolo de vulgar y sin límites. La respuesta no se hizo esperar y Kingteka amenazó en vivo a la 'Urraca'. ATV/ Magaly TV La Firme.

La controversia que involucra al streamer Kingteka, la conductora Magaly Medina y el exchico reality Piero Arenas ha escalado en los últimos días, combinando acusaciones públicas, advertencias legales y una investigación fiscal en curso por un presunto caso de abuso sexual contra una joven identificada como Marcela Sánchez.

Todo comenzó cuando, desde el programa Magaly TV, La Firme, se difundió información que vinculaba a Kingteka con la presunta transmisión en vivo de contenido relacionado con la agresión denunciada. Esta afirmación generó una inmediata reacción del creador de contenido, quien utilizó una de sus transmisiones para rechazar tajantemente lo señalado y lanzar una advertencia directa contra la periodista.

Kingteka niega transmisión de video íntimo y lanza advertencia a Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Yo he transmitido...? Mira lo que está afirmando, que yo he transmitido. Asu, te voy a hacer pagar más que Jeffry”, expresó el hombre en tono desafiante, visiblemente indignado por lo que considera una acusación falsa. En su mensaje, hizo referencia explícita al caso de Jefferson Farfán, quien anteriormente obtuvo un fallo favorable en una demanda contra Magaly Medina, marcando un precedente en conflictos entre figuras públicas y la conductora.

La frase “Vas a ver. Te voy a hacer pagar más que Jeffry” no solo encendió las redes sociales, sino que también dejó entrever la posibilidad de una nueva batalla legal en el ámbito mediático. Para Kingteka, el señalamiento de haber transmitido contenido sensible no solo afecta su reputación, sino que lo coloca en una posición delicada frente a una investigación que ya ha sido formalizada por el Ministerio Público.

Kingteka niega transmisión de video íntimo y lanza advertencia a Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Paralelamente, el streamer también se refirió a su vínculo con Piero Arenas, quien ha sido igualmente mencionado en el caso. En ese contexto, no dudó en marcar distancia de manera contundente, incluso utilizando términos ofensivos para referirse a él. “No tuve nada que ver”, aseguró, negando cualquier participación en los hechos investigados. Además, lanzó un calificativo directo: “imbécil”, en referencia a Arenas, evidenciando una ruptura total entre ambos en medio de la polémica.

Mientras tanto, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación preliminar contra ambos personajes por el presunto delito de abuso sexual, lo que eleva la gravedad del caso más allá del ámbito mediático. Este proceso busca esclarecer si existió algún tipo de responsabilidad directa o indirecta en la difusión de contenido relacionado con la agresión denunciada, así como determinar el rol que habrían tenido las plataformas digitales en la propagación de dicho material.

Kingteka niega transmisión de video íntimo y lanza advertencia a Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina se pronuncia

Ante la reacción de Kingteka, Magaly Medina optó por pronunciarse nuevamente en su programa para realizar una precisión sobre la información previamente difundida. En un gesto poco habitual en su estilo frontal, la conductora reconoció un matiz importante en el caso. “Hay que corregir la información que dimos ayer. Kingteka no es el que transmite, pero sí es su comunidad”, afirmó, marcando una diferencia entre la acción directa del streamer y la actividad de sus seguidores.

Sin embargo, esta aclaración no eximió completamente a Kingteka de responsabilidad en la narrativa del programa. Magaly Medina sostuvo que, aunque él no habría sido quien emitió el contenido, sí existiría un vínculo indirecto a través de su audiencia. “La comunidad de Kingteka se vuelca a ver la transmisión de Piero Arenas”, explicó, sugiriendo que el entorno digital del streamer habría contribuido a amplificar la difusión del material.

En esa misma línea, la conductora fue enfática al señalar que tanto la comunidad de Kingteka como la de Piero Arenas habrían tenido un rol en la viralización de los contenidos. “Las comunidades de ambos ayudaron a que estos videos se compartieran violando la privacidad de esta muchacha”, sostuvo, poniendo el foco en la responsabilidad colectiva dentro de las plataformas digitales.

Kingteka niega transmisión de video íntimo y lanza advertencia a Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.