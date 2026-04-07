Abogado defensor desmiente que Piero Arenas tenga orden de detención preliminar: “Eso es mentira, una burla a las autoridades”

El abogado de Marcela Sánchez detalla la solicitud de detención preliminar para Piero Arenas, argumentando el riesgo de obstaculización a la justicia. Un análisis profundo sobre la violación a la intimidad en las plataformas digitales. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica en torno a Piero Arenas sumó un nuevo capítulo luego de que el propio joven asegurara, durante una transmisión en redes sociales, que existía una orden de detención preliminar en su contra por la denuncia presentada por Marcela Sánchez.

Sin embargo, esta versión fue desmentida de manera categórica por el abogado de la denunciante, Felipe Salas, quien no solo negó la existencia de dicha medida, sino que cuestionó el comportamiento del exchico reality frente al proceso.

El caso, que ya venía generando atención en el ámbito mediático y judicial, tomó mayor relevancia tras las declaraciones públicas de Arenas, quien afirmó que la justicia había dispuesto una medida en su contra. No obstante, según el letrado, esta afirmación carece de sustento y no corresponde a la realidad procesal.

Abogado de denunciante desmiente a Piero Arenas y alerta sobre evidencia en riesgo. Captura: Magaly TV La Firme.

“Eso es mentira”, sostuvo de forma directa Felipe Salas, marcando una postura firme frente a lo dicho por el joven. Lejos de tratarse de una interpretación o confusión, el abogado fue enfático en precisar que no existe ningún tipo de solicitud ni disposición judicial en ese sentido.

En esa misma línea, explicó que se realizaron las verificaciones correspondientes ante las autoridades competentes. “Es una burla a las autoridades. Nosotros nos hemos comunicado con la Fiscalía de Iquitos y no existe ningún tipo de requerimiento hacia el Poder Judicial por detención preliminar”, advirtió, subrayando que no hay registro de una medida de ese tipo en curso.

Estas declaraciones colocan el foco en la veracidad de la información difundida por el propio Arenas, así como en el impacto que este tipo de afirmaciones puede tener tanto en la opinión pública como en el desarrollo del proceso legal. Para el abogado, no se trata solo de un error, sino de una actitud que podría interpretarse como una falta de respeto hacia las instituciones.

El caso adquiere mayor complejidad al considerar que, según el propio Salas, sí existe una solicitud formal en trámite, pero de otra naturaleza. “Estamos esperando que se resuelva, porque hay evidencia digital que corre el peligro de perderse”, explicó, refiriéndose al pedido de prisión preventiva que han presentado ante el Ministerio Público.

Abogado de denunciante desmiente a Piero Arenas y alerta sobre evidencia en riesgo. Captura: Magaly TV La Firme.

Este punto resulta clave, ya que evidencia que el proceso sigue en desarrollo y que las medidas que podrían adoptarse aún están en evaluación. La preocupación principal, según el abogado, radica en la posible pérdida de pruebas, especialmente en un contexto donde la evidencia digital juega un papel determinante.

Además, Salas sostuvo que, desde su perspectiva, se cumplen los requisitos necesarios para que se dicte una medida más severa. “No se pide, no se ha dado y lo peor, es que Piero Arenas se burla de la Justicia”, afirmó, en una declaración que refuerza su crítica hacia la conducta del investigado.

Mientras tanto, el tema también fue abordado en el ámbito mediático, particularmente en el programa Magaly TV La Firme, donde la conductora Magaly Medina expresó su opinión sobre las declaraciones de Arenas.

Abogado de denunciante desmiente a Piero Arenas y alerta sobre evidencia en riesgo. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante una entrevista, Medina cuestionó la forma en que el exchico reality ha manejado su situación pública, señalando que habría intentado construir una narrativa que no se ajusta a los hechos. “Este fin de semana ha tratado de victimizarse de muchas maneras. Primero ha tratado de echarle la culpa a todo el mundo, decir que hay haters para perjudicarlo, pero lo que me parece extremo es querer tratar de manipular al público y a la ley”, sentenció.

Más allá del ámbito mediático, el caso sigue su curso en las instancias correspondientes. La eventual decisión sobre la solicitud de prisión preventiva será determinante para definir los próximos pasos del proceso. Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando la evidencia disponible y los argumentos presentados por ambas partes.

Abogado de denunciante desmiente a Piero Arenas y alerta sobre evidencia en riesgo. Captura: Magaly TV La Firme.