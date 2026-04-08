Keiko Fujimori afirma que el indulto a Pedro Castillo solo procedería por razones “estrictamente humanitarias” y de salud

La lideresa de Fuerza Popular señaló que, aunque la propuesta de indultar al expresidente es “oportunismo político”, solo sería viable si existen razones estrictamente humanitarias y de salud comprobada, similar al caso de su padre

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaró este martes que el indulto del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien la venció en las elecciones pasadas, solo podría otorgarse si existen razones “estrictamente humanitarias” y de salud comprobada.

En diálogo con Canal N, la candidata calificó como “un oportunismo político” que otros aspirantes hayan planteado la gracia de cara a las elecciones del próximo 12 de abril, aunque señaló que “se podría contemplar algo así, siempre y cuando existan los mismos requisitos de un tema de salud”.

“En el caso de mi padre, se utilizó estrictamente por un tema humanitario, porque mi padre estaba muy mal de salud”, dijo sobre el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), quien fue puesto en libertad en diciembre de 2023 en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a las autoridades del país abstenerse de hacerlo.

El fallecido autócrata abandonó el penal de Barbadillo, en el este de Lima, un día después de que se conociera que el TC dispuso su “inmediata libertad” al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori gestures as she attends a televised debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, March 31, 2026. REUTERS/Angela Ponce

En abril de 2022, la Corte IDH había ordenado a Perú abstenerse de aplicar una sentencia del TC que ratificaba este indulto, pues resultaba contraria a las decisiones del tribunal internacional en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de prisión.

Propuestas

Actualmente, al menos cinco candidatos presidenciales han dejado claro que indultarían a exjefes de Estado que permanecen presos por delitos cometidos durante su mandato, incluido Castillo, quien fue condenado en noviembre de 2025 a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por conspiración para la rebelión tras su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Ese día, el entonces mandatario anunció en un mensaje televisado que planeaba cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras lo cual fue arrestado por la Policía Nacional (PNP) y destituido por el Legislativo sin los votos suficientes para hacerlo en la misma jornada y sin oportunidad de ejercer su defensa dentro del proceso de vacancia presidencial.

En la víspera, el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien investigó y acusó a Keiko Fujimori por la presunta financiación irregular de sus anteriores campañas electorales en Perú, anunció que asumió la defensa del exgobernante.

El magistrado, otrora líder de varias investigaciones del caso Lava Jato, entre ellas contra los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo y Kuczynski, añadió que también es “víctima de toda la mafia que gobierna las instituciones” de su país y por ese motivo ejerce su profesión de abogado.

A inicios del año pasado, un tribunal dejó sin efecto el juicio contra la hija del exdictador en cumplimiento de una sentencia del Constitucional, y en enero pasado la Corte Superior Nacional de Justicia ordenó el archivo definitivo de ese proceso, lo cual fue celebrado por la lideresa fujimorista.