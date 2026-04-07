¿Quién lidera el verdadero bloque antisistema? La disputa por acompañar a Keiko Fujimori en segunda vuelta entra en su recta final

El ocaso de Alfonso López Chau y las consecuencias de la indefinición discursiva en el tablero electoral peruano. Créditos: ANGELA PONCE

El equipo de ATIK fue el primero en anticipar el ascenso de Pedro Castillo en 2021. La firma, bajo la dirección de Juan Carlos Ruiz Rivas, ha presentado ahora un nuevo análisis sobre el panorama electoral peruano al 12 de abril.

Aunque el pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta parece estar prácticamente asegurado, la verdadera incógnita es quién logrará disputarle la presidencia en junio. La dispersión del voto entre distintos candidatos y el retroceso de figuras como Alfonso López Chau -y el ascenso de juniors- mantienen abierto el escenario y generan incertidumbre.

Keiko Fujimori y el voto asegurado: ¿Quién la acompañará?

De acuerdo con el análisis de ATIK, Keiko Fujimori se consolida como la única candidata con un respaldo sólido y transversal. Su base de apoyo, construida a lo largo de varias campañas anteriores, se caracteriza por la lealtad y la permanencia.

Ruiz Rivas detalla que “ese voto duro sigue acompañando a Keiko Fujimori y es sostenido”, y añade que en esta elección el fenómeno del voto oculto ha reforzado aún más su posición. No solo retiene a su electorado tradicional, sino que ha logrado que sectores que antes dudaban o preferían no manifestar su preferencia ahora lo hagan abiertamente.

El análisis de ATIK proyecta que Keiko Fujimori asegura su paso a la segunda vuelta de las elecciones peruanas 2026. REUTERS/Angela Ponce

La estrategia de campaña de Fujimori también ha evolucionado, con una mayor presencia en regiones donde antes no tenía tanto alcance y una maquinaria territorial más eficiente que la de sus rivales.

El informe señala que la candidata de Fuerza Popular ha sabido capitalizar los errores de adversarios directos, como Rafael López Aliaga, y mantener la iniciativa en la discusión pública.

Rafael López Aliaga perdió apoyo tras cometer errores en campaña y enfrentarse tanto a sectores populares como empresariales, según ATIK.

“Matemáticamente, ¿podría quedar fuera? Sí, pero por las tendencias y por cómo conocemos el país, es casi seguro que ella va a ser una de las finalistas”, dijo.

ATIK observa que Fujimori ha logrado mantener un discurso enfocado en la estabilidad y crecimiento económico, lo que le permite conectar con sectores urbanos y rurales preocupados por el rumbo del país. Esta combinación la posiciona al frente, mientras el resto de candidatos compiten por un segundo puesto aún sin dueño.

Elecciones 2026: la batalla por el segundo lugar

La verdadera competencia de esta elección se concentra en definir quién disputará la presidencia con Fujimori en junio. El análisis de ATIK distingue dos bloques claros: uno pragmático, donde figuran Carlos Álvarez, Nieto y López Chau, y otro de corte antisistema, con Ricardo Belmont y Roberto Sánchez como principales nombres.

En el primer grupo, ningún candidato ha capitalizado el voto indeciso ni los apoyos que pierden otros postulantes. Parte de los votantes de López Aliaga, ante la caída de su campaña y los errores cometidos, se han desplazado hacia Álvarez y Nieto, mientras que López Chau ha perdido parte de su atractivo por la falta de definición en su mensaje.

El bloque pragmático conformado por Carlos Álvarez, Nieto y López Chau compite por el pase a la segunda vuelta.

“Entre López Chau, Nieto y Álvarez, uno de ellos tendrá la posibilidad de pasar y pelear ese pase a la segunda vuelta”, sostiene Ruiz Rivas.

El bloque “antisistema”, en tanto, encuentra su fuerza en el sur y el centro andino. Aquí, Belmont y Sánchez concentran un voto de protesta y apelan a sectores desencantados con las opciones tradicionales.

Ricardo Belmont y Roberto Sánchez lideran el bloque antisistema, con fuerte apoyo en el sur y centro andino del país.

ATIK señala un reciente acuerdo de Belmont con Vladimir Cerrón para contar con personeros de Perú Libre, lo cual refuerza su capacidad para defender los votos en regiones clave.

La fragmentación y el cruce de apoyos entre estos dos bloques han impedido que un solo candidato logre despegar con claridad. El análisis de ATIK advierte que el desenlace depende del comportamiento de los indecisos y de los movimientos de última hora, tanto en el terreno como en la conversación digital.

¿Qué pasó con López Chau?

El caso de Alfonso López Chau es uno de los más llamativos en la contienda actual. Al inicio de la campaña, López Chau fue percibido como una alternativa viable para el electorado de clase media y sectores vinculados tanto al sindicalismo organizado como al empresariado.

Su plancha incluyó a dirigentes con experiencia en negociaciones colectivas, lo que le permitió presentarse como un candidato con capacidad de diálogo y gestión. “López Chau es el candidato que mejor representa al sector C del país”, puntualiza Ruiz Rivas, destacando su potencial para conectar con el votante urbano y de ingresos medios.

Alfonso López Chau pierde protagonismo electoral por indefiniciones discursivas y falta de propuestas concretas, según el análisis.

Sin embargo, esa expectativa comenzó a diluirse conforme avanzó la campaña. Factores internos y externos frenaron su crecimiento. Por un lado, las indefiniciones en su discurso y la ausencia de propuestas concretas para temas sensibles, como la liberación de Pedro Castillo o su posición frente a alianzas políticas clave, generaron dudas entre los electores.

Así, su estrategia, que intentó captar votos tanto de la centroizquierda como de la centroderecha, terminó por restarle claridad. “Esa indefinición lo estancó y dejó de ser un tema de conversación relevante”, explica el CEO de ATIK.

El bloque pragmático conformado por Carlos Álvarez, Nieto y López Chau compite por el pase a la segunda vuelta.

A nivel mediático y en la conversación digital, López Chau perdió protagonismo ante rivales que lograron instalar temas o polarizar posturas, como Belmont en el sur y Sánchez en la sierra. “No termina siendo muy claro ni muy coherente, parece más oportunista”, describe Ruiz Rivas.

Para ATIK, la percepción de oportunismo, sumada a la falta de confrontación directa con las agendas de otros candidatos, debilitó su imagen de liderazgo. Además, parte de su electorado tradicional se desplazó hacia opciones que mostraron mayor firmeza y coherencia, como Carlos Álvarez o Nieto.

¿Cambios regionales en 2026 coinciden con los de 2021?

La geografía política del país también ha cambiado con relación a procesos anteriores. Hace cinco años, la sierra y la selva daban preferencia a opciones de izquierda y antisistema.

Hoy, esas regiones muestran mayor apertura a propuestas de mercado y candidaturas de derecha. “Hay una incursión mucho más exitosa de un pensamiento promercado”, indica el vocero de ATIK.

Las campañas de Fujimori y López Chau han fortalecido sus estructuras, mientras que Renovación Popular, con Rafael López Aliaga, ha sufrido por los errores del propio candidato en el tramo final. “El gran problema que tiene Renovación Popular es su propio candidato”, afirma Ruiz Rivas.

Convergencia digital y tendencias a último minuto

Finalmente, Ruiz Rivas recuerda que más de la mitad del electorado peruano se expresa en plataformas digitales. Por ello, destaca que el 70% de los votantes decide su preferencia el mismo día de la elección, lo que añade una dosis de incertidumbre que obliga a monitorear las tendencias hasta el final.

Para el vocero de ATIK, “combinar encuestas tradicionales con escucha digital es clave para entender el verdadero pulso de la campaña”, donde cualquier movimiento de último minuto puede inclinar la balanza. A cruzar los dedos.